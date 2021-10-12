EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Эксперт объяснил, почему Таджикистан занял особую позицию по Талибану*

Мир » Бывший СССР

Таджикистан не намерен налаживать связи с талибами*, в отличие от России, Узбекистана, Китая, стран Персидского Залива и Запада. То есть всего остального мира.

Эксперт объяснил, почему Таджикистан занял особую позицию по Талибану*

Все хотят договариваться с талибами, кроме Таджикистана

Эта позиция выглядит правильной в силу её нравственности: с террористами нельзя договариваться — это признанное международное правило.

"Невыполнение талибами своих ранее сделанных обещаний сформировать инклюзивное правительство с широким участием афганских политических и этнических сил вызывает серьезную озабоченность", — заявил Эмомали Рахмон в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, в провинции Панджшер (населённой таджиками и являющейся оплотом вооружённой оппозиции - Ред.) "трагически" нарушаются права человека. Жителям отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, к гуманитарной помощи.

На подобные заявления, повторённые на саммите ОДКБ в Душанбе, Талибан отреагировал резко, предупредив Таджикистан о невмешательстве во внутренние дела Афганистана.

"На каждое действие будет найдено противодействие", — заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заместитель главы талибского правительства Абдул-Салам Ханафи.

Далее в соцсетях появились сообщения, что различные группировки, причисляемые к Талибану, или его сторонникам намерены напасть на северного соседа.

В комментарии для Pravda. Ru востоковед Аждар Куртов засомневался в нравственности позиции Эмомали Рахмона, потому что руководство Таджикистана "само не без греха" в отношении своих политических противников, что продемонстрировало и во время гражданской войны, и после неё. Без содействия властей страны наркотрафику из Афганистана, он не принял бы таких размеров, добавил эксперт.

Почему у Душанбе особая позиция по Афганистану

Основной причиной позиции Душанбе политолог назвал межнациональную рознь в Афганистане — угнетение пуштунами, которые составляют ядро Талибана*, других этнических групп, в том числе таджиков, которые компактно проживают на севере.

"Душанбе боится потерять политическое влияние на афганские дела и опасается ухудшения экономических связей с северными провинциями", — отметил Аждар Куртов.

По его словам устойчивые логистические цепочки и связи, которые действовали при прежней власти в Кабуле, сейчас будут пересматриваться, разрушаться, для их восстановления потребуются дополнительные договоренности, финансовые затраты. Это касается, например, некоторых проектов по строительству железных дорог и линий электрической связи, отметил эксперт.

"И поскольку американцы были спонсорами этих проектов, наверняка, все эти проекты находятся в подвешенном состоянии. И вполне возможно, что нынешние власти в Афганистане вовсе не будут заинтересованы в их реанимации, продолжении и развитии. Это является второй причиной особой позиции Таджикистана", — сказал он.

Третья причина, по мнению эксперта, это опасность транзита в Таджикистан исламистской идеологии через тех, кто вынашивает планы свержения нынешнего правительства в Душанбе.

Аждар Куртов напомнил, что гражданская войн в Таджикистане с 1992-го по 1997год в немалой степени была обусловлена религиозным противостоянием между светскими властями и так называемой объединенной таджикской оппозицией, значительную часть которой составляли "исламистски настроенные бойцы".

Опасность вторжения Талибана в Таджикистан преувеличена

По мнению востоковеда, опасность вооруженного вторжения в Таджикистан существует, но интервенция не будет масштабной и не представляет реальной опасности "в плане захвата какой-то территории Таджикистана, а уж тем более свержения власти, захвата крупных городов".

"Сейчас талибам нужны деньги, а не вооружённые конфликты, потому что проблемы, с которыми они сейчас столкнулись по стабилизации страны, очень-очень серьезные", — добавил Аждар Куртов.

* террористическая организация. запрещённая в России

Читайте по теме: Алексей Мухин: "Талибы* хотят денег и международного признания"

Узбекистану стоит опасаться не беженцев-афганцев, а этнических узбеков в отрядах "Талибана"*

Эксперт: возможность откупиться от армии грозит расколоть общество Таджикистана

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы талибан таджикистан аждар куртов эмомали рахмон
Новости
Ребенок из Луганска попал в базу "Миротворец"
Состояние студента, стрелявшего в пермском вузе, улучшилось
Лиза Арзамасова устроила игривую осеннюю фотосессию
Эксперт объяснил газовый кризис на Украине "бестолковыми евроустремлениями"
Собчак может помочь водителю, устроившему ДТП в Сочи
В МИД РФ предложили США взаимное снятие всех ограничений
Путин: главный враг российского общества — низкие доходы россиян
Эксперт назвал давлением на Россию запрет США на импорт российских патронов
Политолог назвал заказом заявление Киева о "ядерном отстойнике" России в Крыму
Попова: коронавирус обретает сезонность
Последние материалы
Ребенок из Луганска попал в базу "Миротворец"
Состояние студента, стрелявшего в пермском вузе, улучшилось
Наука подтверждает: забавные факты о мужчинах и женщинах
Лиза Арзамасова устроила игривую осеннюю фотосессию
Эксперт объяснил газовый кризис на Украине "бестолковыми евроустремлениями"
Собчак может помочь водителю, устроившему ДТП в Сочи
В МИД РФ предложили США взаимное снятие всех ограничений
Путин: главный враг российского общества — низкие доходы россиян
Эксперт назвал давлением на Россию запрет США на импорт российских патронов
Политолог назвал заказом заявление Киева о "ядерном отстойнике" России в Крыму
Популярное
Бывший СССР
Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"

Основной союзник России в постсоветской интеграции и оборонном союзе Казахстан на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.

Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Появились доказательства смерти жены Прохора Шаляпина
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить
Ирина Шлионская Наука подтверждает: забавные факты о мужчинах и женщинах Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения получила шанс отомстить Азербайджану Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Правительство
Зачем правительство решилось на узбекистанизацию России
Происшествия
В ДТП с Собчак уже две жертвы. Водитель "Фольксвагена" рассказал об аварии
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Здоровье
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников