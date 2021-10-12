Эксперт объяснил, почему Таджикистан занял особую позицию по Талибану*

Таджикистан не намерен налаживать связи с талибами*, в отличие от России, Узбекистана, Китая, стран Персидского Залива и Запада. То есть всего остального мира.

Все хотят договариваться с талибами, кроме Таджикистана

Эта позиция выглядит правильной в силу её нравственности: с террористами нельзя договариваться — это признанное международное правило.

"Невыполнение талибами своих ранее сделанных обещаний сформировать инклюзивное правительство с широким участием афганских политических и этнических сил вызывает серьезную озабоченность", — заявил Эмомали Рахмон в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, в провинции Панджшер (населённой таджиками и являющейся оплотом вооружённой оппозиции - Ред.) "трагически" нарушаются права человека. Жителям отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, к гуманитарной помощи.

На подобные заявления, повторённые на саммите ОДКБ в Душанбе, Талибан отреагировал резко, предупредив Таджикистан о невмешательстве во внутренние дела Афганистана.

"На каждое действие будет найдено противодействие", — заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заместитель главы талибского правительства Абдул-Салам Ханафи.

Далее в соцсетях появились сообщения, что различные группировки, причисляемые к Талибану, или его сторонникам намерены напасть на северного соседа.

В комментарии для Pravda. Ru востоковед Аждар Куртов засомневался в нравственности позиции Эмомали Рахмона, потому что руководство Таджикистана "само не без греха" в отношении своих политических противников, что продемонстрировало и во время гражданской войны, и после неё. Без содействия властей страны наркотрафику из Афганистана, он не принял бы таких размеров, добавил эксперт.

Почему у Душанбе особая позиция по Афганистану

Основной причиной позиции Душанбе политолог назвал межнациональную рознь в Афганистане — угнетение пуштунами, которые составляют ядро Талибана*, других этнических групп, в том числе таджиков, которые компактно проживают на севере.

"Душанбе боится потерять политическое влияние на афганские дела и опасается ухудшения экономических связей с северными провинциями", — отметил Аждар Куртов.

По его словам устойчивые логистические цепочки и связи, которые действовали при прежней власти в Кабуле, сейчас будут пересматриваться, разрушаться, для их восстановления потребуются дополнительные договоренности, финансовые затраты. Это касается, например, некоторых проектов по строительству железных дорог и линий электрической связи, отметил эксперт.

"И поскольку американцы были спонсорами этих проектов, наверняка, все эти проекты находятся в подвешенном состоянии. И вполне возможно, что нынешние власти в Афганистане вовсе не будут заинтересованы в их реанимации, продолжении и развитии. Это является второй причиной особой позиции Таджикистана", — сказал он.

Третья причина, по мнению эксперта, это опасность транзита в Таджикистан исламистской идеологии через тех, кто вынашивает планы свержения нынешнего правительства в Душанбе.

Аждар Куртов напомнил, что гражданская войн в Таджикистане с 1992-го по 1997год в немалой степени была обусловлена религиозным противостоянием между светскими властями и так называемой объединенной таджикской оппозицией, значительную часть которой составляли "исламистски настроенные бойцы".

Опасность вторжения Талибана в Таджикистан преувеличена

По мнению востоковеда, опасность вооруженного вторжения в Таджикистан существует, но интервенция не будет масштабной и не представляет реальной опасности "в плане захвата какой-то территории Таджикистана, а уж тем более свержения власти, захвата крупных городов".

"Сейчас талибам нужны деньги, а не вооружённые конфликты, потому что проблемы, с которыми они сейчас столкнулись по стабилизации страны, очень-очень серьезные", — добавил Аждар Куртов.

* террористическая организация. запрещённая в России

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