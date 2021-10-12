"Афёра и грабёж": шииты готовы опротестовать итоги выборов в Ираке

Во вторник, 12 октября, через два дня после выборов в законодательные органы Ирака, проиранские шиитские мусульманские партии и вооружённые группы осудили ранние итоги голосования, назвав это "манипуляцией" и "мошенничеством".

Прошедшие в воскресенье, 10 октября, парламентские выборы — пятые в этой измученной войной стране после свержения диктатора Саддама Хусейна в 2003 году — были отмечены рекордно низкой явкой в 41 процент. Партии, представляющие мусульман-шиитов, доминировали в политике Ирака в последние годы, но первые результаты воскресного голосования усугубили раскол между могущественными фракциями в этом лагере.

Согласно предварительным результатам избирательной комиссии, больше всего голосов набрало движение шиитского духовного лидера Муктады ас-Садра, получив 73 из 329 мест в собрании.

Какие партии в Ираке понесли потери

Потери в голосах понесли проиранские шиитские партии, имеющие связи с вооружёнными группами, составляющими военизированную сеть, известную как Хашд аш-Шааби (Силы народной мобилизации).

По данным наблюдателей, потерял значительный процент мест "Альянс Фатх" ("Завоевание"), ранее являвшийся вторым по величине блоком в парламенте, падение с 48 до 12 мест нанесло значительный удар по репутации.

"Мы будем обжаловать результаты и отклоним их, — говорится в совместном заявлении нескольких шиитских партий, в том числе "Альянса ФАТХ". — Мы предпримем все возможные меры для предотвращения манипулирования голосами".

"Афёра и грабеж" — группировка "Бригады Хезболлы" возмущена итогами выборов

Одна из самых могущественных группировок Сил народной мобилизации "Бригады Хезболлы" назвала прошедшие выборы "самой крупной афёрой и грабежом".

"Братья "Хашд аш-Шааби" являются основными целями", — заявил пресс-секретарь "Бригады Хезболлы" Абу Али аль-Аскари.

Силы народной мобилизации были образованы в 2014 году и сыграли важную роль в разгроме суннитской экстремистской группировки ИГ*, которая расширила свой самопровозглашённый "халифат" с центром в Сирии и захватила более трети Ирака.

С тех пор "Хашд аш-Шааби" был интегрирован в аппарат государственной безопасности Ирака, и многие законодатели из Сил народной мобилизации были избраны в парламент в 2018 году. Премьер-министр Мустафа аль-Казыми перенёс голосование с 2022 года, чтобы успокоить возглавляемое молодёжью протестное движение, которое вспыхнуло два года назад против

взяточничества,

безработицы,

иранского влияния в политике.

Ирак является крупным производителем нефти, но, по данным ООН, почти треть из 40-миллионного населения живёт в бедности, а пандемия COVID-19 только усугубила затяжной экономический кризис. Протестное движение прекратилось после того, как были убиты сотни демонстрантов. Многие активисты были похищены или убиты, и в этом обвиняют проиранские вооружённые группировки.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

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