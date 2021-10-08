Дружба Китая и США будет длиться, пока правила диктует бизнес

Китай — это страна, где Apple производит свои телефоны, а Nike шьёт обувь. Американские фермеры продают сою Китаю, а инвесторы с Уолл-стрит торгуют китайскими акциями. Однако Китай, с его огромными возможностями для бизнеса, по-прежнему представляется врагом номер один и угрозой национальной безопасности для США. Причём с этим согласны как демократы, так и республиканцы.

"Враждебное, хищническое китайское руководство является нашим самым большим геополитическим испытанием", — заявил в конгрессе директор ЦРУ Уильям Бёрнс. "Китай — это вызов нашей безопасности, нашему процветанию и нашим ценностям", — отметила директор национальной разведки Эврил Хэйнс. "Мы сосредоточены на наших усилиях по противодействию вызову, брошенному Китаем", — сказал министр обороны Ллойд Остин.

Президент США Джозеф Байден не забывает напоминать при этом о

военной мощи,

политическом влиянии

и гонке за новыми технологиями.

Соцопросы показывают, что всё больше американцев рассматривают Китай как соперника и считают, что жёсткая позиция в отношении Пекина оправдана. Тем не менее между двумя странами по-прежнему существуют тесные торговые отношения, и с этим не поспоришь.

Китайская компания в Алабаме

Небольшой городок Томасвилл, штат Алабама, с населением около 4000 человек, долгое время зависел от единственной отрасли — деревообработки — и часто страдал от экономических взлётов и падений.

Чтобы дать толчок развитию экономики и создать рабочие места, мэр городка Шелдон Дэй обратился за помощью к китайским коллегам — ситуацию спасли инвестиции китайской компании Golden Dragon Precise Copper Tube Group. Компания, расположенная в провинции Хэнань, производит металлические трубы для кондиционеров и других машин. В 2014 году Golden Dragon построила завод стоимостью 120 миллионов долларов в соседнем округе Уилкокс.

Дэй старался изо всех сил, чтобы Golden Dragon почувствовала себя желанным гостем.

"Мы сказали: послушайте, давайте сделаем их почётными гражданами Алабамы", — сказал он. По его словам, это понравилось руководству компании из Китая.

Дэй признал, что существуют культурные различия. Но Golden Dragon сдержала свои обещания. Компания продолжила инвестировать в город и создала сотни рабочих мест.

"Я из тех людей, кто понимает, как важно объединить людей, искать пути ведения бизнеса. Мир был бы лучше, если бы мы умели разговаривать друг с другом", — отмечает Дэй.

Битва за высокие технологии

Конечно же, китайская компания, производящая детали для кондиционирования воздуха в сельской Алабаме, вряд ли вызовет тревогу. Беспокойство появляется, когда дело доходит до высоких технологий, например:

беспроводная связь 5G,

искусственный интеллект,

квантовые вычисления.

Адвокат дьявола

Гилман Луи, американец китайского происхождения, управляет большой венчурной фирмой в Сан-Франциско Gilman Louie Partners. Он заработал состояние на видеоиграх. А ещё он подарил американцам культовую игру "Тетрис" в 1980-х годах. Китай для него — огромный рынок. Тем не менее он также вовлечён в игру под названием "национальная безопасность". Он был первым руководителем In-Q-Tel, инновационного подразделения разведывательного сообщества США.

Луи выступает адвокатом дьявола. В Вашингтоне он говорит специалистам по национальной безопасности, что они не могут рассматривать Китай как угрозу. Луи считает, что США могут защитить свои передовые технологии и по-прежнему вести дела с Китаем. "Давайте не будем использовать кувалду для решения всех наших проблем", — говорит он.

До сих пор Байден придерживался жёсткого курса бывшего президента Дональда Трампа в отношении Китая. Администрация Байдена

сохранила торговые санкции,

продолжила демонстрировать военные мускулы в Тихоокеанском регионе

и критически относится к нарушениям прав человека в Пекине.

Торговый представитель Кэтрин Тай заявила на этой неделе, что США стремятся снизить торговую напряжённость.

"Наша цель не в том, чтобы усиливать торговую напряжённость с Китаем, но мы всё же должны до конца отстаивать наши экономические интересы", — сказала она.

Китайские аналитики говорят, что продолжающиеся трения на торговом фронте очевидны, хотя у двух крупнейших экономик мира нет другого выбора, кроме как продолжать иметь дело друг с другом. А что касается вопросов национальной безопасности, то курс на соперничество пока будет явно продолжен.

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