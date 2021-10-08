"Украина уже разорвала все связи с Москвой и приближается к Европе", — так свою страну презентует cооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.
По его словам, результаты исследования UIF к Дню независимости Украины дают "некоторую надежду на продолжение тренда". Однако основная проблема идентификации в том, что у украинцев нет понимания будущего.
Амелин напомнил, что Украина ещё не до конца сформировалась, "мы взрослеем, но ещё не взрослая, зрелая нация. И есть над чем работать".
Он подчеркнул, что у украинцев до сих пор нет новых национальных героев (не из спорта), не довелось как-то за 30 лет найти никого подходящего.
Эксперт не обошёлся без классики: Путин — главный триггер формирования современной украинской нации.
"Чем сильнее он давит на Украину, тем сильнее они становятся и тем дальше от РФ уходят!"
В исследовании был задан вопрос, с какими народами украинцы чувствуют близость. Так вот, всего 22% респондентов сказали, что чувствуют близость с русскими, еще 18% — с белорусами и 16% — с поляками.
Говоря об отличиях русских и украинцев, социологи показывают мнения украинцев о себе.
Среди "новых ценностей" страны 45% признали новой ценностью свободу слова, 31% — возможность критиковать власть, 24% — возможность протестовать.
В вопросах определения европейских ценностей все возрастные группы были солидарны в том, что это прежде всего:
На вопрос, кем себя считают украинцы, наиболее частыми ответами стали:
Соответственно, налицо преобладание человеческих ценностей над национальными в сознании граждан.
Среди символов сегодняшней Украины —
Украинцы хотят
В принципе, не так всё и печально, это действительно базовые вещи, которых хотят все люди. Это как раз нормально.
А вот после ряда официальных заявлений не менее официальных лиц Украины к украинским воззрениям начинаешь относиться с определённой опаской.
Чем славна история Незалежной, по мнению представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины?
Тут, конечно, добавить нечего. Разве что тот факт, что на странице "межгосударственного исторического сообщества" более десяти тысяч "лайков" набрал короткий комментарий украинского (!) историка: "Это национальный позор".
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