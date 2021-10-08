Украинцы объяснили: они лучше россиян. Эксперты не согласны

"Украина уже разорвала все связи с Москвой и приближается к Европе", — так свою страну презентует cооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

По его словам, результаты исследования UIF к Дню независимости Украины дают "некоторую надежду на продолжение тренда". Однако основная проблема идентификации в том, что у украинцев нет понимания будущего.

Амелин напомнил, что Украина ещё не до конца сформировалась, "мы взрослеем, но ещё не взрослая, зрелая нация. И есть над чем работать".

Он подчеркнул, что у украинцев до сих пор нет новых национальных героев (не из спорта), не довелось как-то за 30 лет найти никого подходящего.

Эксперт не обошёлся без классики: Путин — главный триггер формирования современной украинской нации.

"Чем сильнее он давит на Украину, тем сильнее они становятся и тем дальше от РФ уходят!"

В исследовании был задан вопрос, с какими народами украинцы чувствуют близость. Так вот, всего 22% респондентов сказали, что чувствуют близость с русскими, еще 18% — с белорусами и 16% — с поляками.

Говоря об отличиях русских и украинцев, социологи показывают мнения украинцев о себе.

27% респондентов посчитали, что украинцы более трудолюбивые,

22% — более свободолюбивые,

21% — более хозяйственные,

19% — более открытые,

19% — более искренние,

19% — более демократичные.

Среди "новых ценностей" страны 45% признали новой ценностью свободу слова, 31% — возможность критиковать власть, 24% — возможность протестовать.

В вопросах определения европейских ценностей все возрастные группы были солидарны в том, что это прежде всего:

достойная оплата труда (42-46%), достойные условия труда (38-43%), свобода слова (33-38%), равенство всех перед законом (31-35%) и права ЛГБТ-сообщества (10-26%).

На вопрос, кем себя считают украинцы, наиболее частыми ответами стали:

человеком — 35%,

украинцем — 11%.

Соответственно, налицо преобладание человеческих ценностей над национальными в сознании граждан.

Среди символов сегодняшней Украины —

флаг,

гимн,

украинский язык,

вышиванка,

украинские песни.

Украинцы хотят

жить в мирной стране,

без коррупции,

с хорошей зарплатой

и иметь возможность прогнозировать своё будущее.

В принципе, не так всё и печально, это действительно базовые вещи, которых хотят все люди. Это как раз нормально.

А вот после ряда официальных заявлений не менее официальных лиц Украины к украинским воззрениям начинаешь относиться с определённой опаской.

Чем славна история Незалежной, по мнению представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины?

Европейская цивилизация основана именно украинцами.

Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге.

Древние укры выкопали Чёрное море, а украинский язык — самый древний.

Иисус Христос и Ной были древними украинцами.

Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине (нет, не шутка).

Греческий Ахиллес тоже был украинцем, ибо родился он на косе между Чёрным и Азовским морями.

Тут, конечно, добавить нечего. Разве что тот факт, что на странице "межгосударственного исторического сообщества" более десяти тысяч "лайков" набрал короткий комментарий украинского (!) историка: "Это национальный позор".

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