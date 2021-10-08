EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Украинцы объяснили: они лучше россиян. Эксперты не согласны

Мир » Бывший СССР » Украина

"Украина уже разорвала все связи с Москвой и приближается к Европе", — так свою страну презентует cооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Украинцы объяснили: они лучше россиян. Эксперты не согласны

По его словам, результаты исследования UIF к Дню независимости Украины дают "некоторую надежду на продолжение тренда". Однако основная проблема идентификации в том, что у украинцев нет понимания будущего.

Амелин напомнил, что Украина ещё не до конца сформировалась, "мы взрослеем, но ещё не взрослая, зрелая нация. И есть над чем работать".

Он подчеркнул, что у украинцев до сих пор нет новых национальных героев (не из спорта), не довелось как-то за 30 лет найти никого подходящего.

Эксперт не обошёлся без классики: Путин — главный триггер формирования современной украинской нации.

"Чем сильнее он давит на Украину, тем сильнее они становятся и тем дальше от РФ уходят!"

В исследовании был задан вопрос, с какими народами украинцы чувствуют близость. Так вот, всего 22% респондентов сказали, что чувствуют близость с русскими, еще 18% — с белорусами и 16% — с поляками.

Говоря об отличиях русских и украинцев, социологи показывают мнения украинцев о себе.

  • 27% респондентов посчитали, что украинцы более трудолюбивые,
  • 22% — более свободолюбивые,
  • 21% — более хозяйственные,
  • 19% — более открытые,
  • 19% — более искренние,
  • 19% — более демократичные.

Среди "новых ценностей" страны 45% признали новой ценностью свободу слова, 31% — возможность критиковать власть, 24% — возможность протестовать.

В вопросах определения европейских ценностей все возрастные группы были солидарны в том, что это прежде всего:

  1. достойная оплата труда (42-46%),
  2. достойные условия труда (38-43%),
  3. свобода слова (33-38%),
  4. равенство всех перед законом (31-35%)
  5. и права ЛГБТ-сообщества (10-26%).

На вопрос, кем себя считают украинцы, наиболее частыми ответами стали:

  • человеком — 35%,
  • украинцем — 11%.

Соответственно, налицо преобладание человеческих ценностей над национальными в сознании граждан.

Среди символов сегодняшней Украины —

  • флаг,
  • гимн,
  • украинский язык,
  • вышиванка,
  • украинские песни.

Украинцы хотят

  • жить в мирной стране,
  • без коррупции,
  • с хорошей зарплатой
  • и иметь возможность прогнозировать своё будущее.

В принципе, не так всё и печально, это действительно базовые вещи, которых хотят все люди. Это как раз нормально.

А вот после ряда официальных заявлений не менее официальных лиц Украины к украинским воззрениям начинаешь относиться с определённой опаской.

Чем славна история Незалежной, по мнению представителей различных ветвей власти и официально признанных учёных Украины?

  • Европейская цивилизация основана именно украинцами.
  • Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге.
  • Древние укры выкопали Чёрное море, а украинский язык — самый древний.
  • Иисус Христос и Ной были древними украинцами.
  • Будда родился где-то на Сумщине или Черниговщине (нет, не шутка).
  • Греческий Ахиллес тоже был украинцем, ибо родился он на косе между Чёрным и Азовским морями.

Тут, конечно, добавить нечего. Разве что тот факт, что на странице "межгосударственного исторического сообщества" более десяти тысяч "лайков" набрал короткий комментарий украинского (!) историка: "Это национальный позор".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тоните сами: Россияне резко “забили” на Украину?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина анатолий амелин
Новости
Белорусских пограничников обвинили в стрельбе в сторону польских солдат
Путин указал на смертность россиян в ДТП и сравнил её с числом погибших на войне
Стало известно, где пройдёт конкурс Евровидение-2022
Лукашенко: "Я не собираюсь на колени вставать"
Заммэра Владимир Ефимов: Доходы бюджета Москвы от НДФЛ выросли на 23,4%
Больную COVID-19 Гузееву будут спасать с помощью кислородного шлема
Мошенники проводят фейковую акцию, используя имя известного магазина
В Госдуме ответили на обвинения в затягивании Россией решения по "Спутнику V"
Повреждённая американская подлодка прибыла на базу на Гуаме
Глава Pravda.Ru назвал позором вручение Муратову Нобелевской премии мира
Последние материалы
Адель рассказала сыну о своём разводе в новом альбоме
Белорусских пограничников обвинили в стрельбе в сторону польских солдат
Путин указал на смертность россиян в ДТП и сравнил её с числом погибших на войне
Стало известно, где пройдёт конкурс Евровидение-2022
Лукашенко: "Я не собираюсь на колени вставать"
Заммэра Владимир Ефимов: Доходы бюджета Москвы от НДФЛ выросли на 23,4%
Больную COVID-19 Гузееву будут спасать с помощью кислородного шлема
Мошенники проводят фейковую акцию, используя имя известного магазина
В Госдуме ответили на обвинения в затягивании Россией решения по "Спутнику V"
Повреждённая американская подлодка прибыла на базу на Гуаме
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Ирина Гусакова Адель рассказала сыну о своём разводе в новом альбоме Ирина Гусакова Игорь Буккер МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона Игорь Буккер Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Политика. Новости и аналитика
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников