Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества

Британский премьер-министр признал, что перебои с продовольствием и топливом в Великобритании могут продлиться до Рождества. Несмотря на длинные очереди за бензином в некоторых районах страны, Борис Джонсон уверяет, что топливный кризис "утихает". И намекнул на увеличение налогов.

Борис Джонсон

Отвечая на просьбу журналистов Би-Би-Си прокомментировать предупреждение канцлера Казначейства Риши Сунака, что проблемы с цепочкой поставок могут затронуть период предновогодних праздников, Джонсон сказал: "Риши неизменно прав во всём, что говорит". И тотчас добавил: "Это зависит от того, как вы интерпретируете то, что он говорит".

Топливный кризис

Ещё в июне Ассоциация автотранспортных перевозчиков (Road Haulage Association) предупреждала Джонсона, что в отрасли назревает серьёзный кризис из-за нехватки водителей грузовых автомобилей. Коснувшись дефицита на заправочных терминалах АЗС, премьер-министр объяснил, что это "в основном связано со снабжением". Правительство попросило армию вмешаться и помочь с доставками топлива. Поставки должны начаться уже в понедельник.

Борис Джонсон

Около сотни профессиональных водителей плюс сотня военнослужащих должны быть развёрнуты в течение этой недели, несмотря на неоднократные заверения министров, что ситуация "стабилизируется". Ассоциация торговцев моторным топливом (Petrol Retailers Association) приветствовала этот шаг, но выразила озабоченность, что аврал не выправит ситуацию, учитывая относительно небольшое количество участников. Эксперты отрасли предупреждают, что для привлечения большего числа водителей потребуется какое-то время.

Наиболее острый дефицит ощущается в Лондоне и на Юго-Востоке, в то время как ситуация в Шотландии, на севере Англии и в Мидлендсе улучшается.

По словам премьер-министра, экономика переживает "период адаптации", и чтобы получить больше водителей грузовых автомобилей, отрасль должна обеспечить им "достойную оплату".

Очереди на АЗС, Великобритания

Экспертное сообщество настаивает на том, что проблема дефицита вызвана ажиотажным спросом, а нехватка водителей грузовиков — в значительной степени обусловлена кризисом с двумя головами:

Covid-19 и Brexit.

Во всём система виновата

В день открытия конференции Консервативной партии в Манчестере премьер-министр признал, что экономика Великобритании сталкивается со "стрессами и напряжениями", поскольку она отходит от того, что он назвал "сломанной моделью", которую, по его утверждениям, избиратели отвергли на референдуме по Брекситу в 2016 году.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пабе

Тогда Джонсон настаивал на том, что он не решит проблемы на рынке труда, которые привели к нехватке продовольствия в преддверии праздничного сезона, потянув за "большой рычаг неконтролируемой иммиграции" с её большим количеством иностранных рабочих.

Однако в одном из шоу Джонсон сбил общественность с толку, заявив: "Когда вы смотрите на конкретную проблему с заправками, вы сталкиваетесь с проблемой, которая на самом деле сейчас во многом определяется спросом".

Джонсон обещает, что Рождество в этом году будет "значительно лучше" прошлогоднего. Хотя в немалой степени озадачил своих коллег-консерваторов тем, что не исключил дальнейшего повышения налогов.

"Наш государственный долг составляет почти 100% ВВП. Хотя я знаю, что повышение налогов непопулярно, некоторые даже скажут, что это не в духе консерваторов, я скажу вам, что не в духе консерваторов: необеспеченные средствами финансы, безрассудное кредитование и стремительно растущий долг", — утверждает канцлер Казначейства.

Подобно Риши Сунаку, премьер-министр согласен, что население Великобритании должно быть благодарным тори за десятилетие строжайшей экономии, и — "восстановление сопряжено с издержками".

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