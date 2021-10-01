Вооружить и бросить на Россию: планы англосаксов на Афганистан не изменились

В начале прошлого века главной новостью международных СМИ стала кончина афганского эмира Абдур-Рахмана. А по тогдашнему русскому правописанию, просто Абдуррахмана. "Московский листок" писал, что это событие может повлечь самые неприятные события как для России, так и для Англии, а, следовательно, и для всей мировой политики.

Кабул — Россия — Кабул

Все течёт, но ничего не изменяется. Сегодня афганская тема вновь стала весьма актуальной. А судя по нынешнему обилию публикаций, особенно для России. Англия уже не та, а правопреемник — США — весьма далёк от нынешних правителей Афганистана.

После вступления в 1864 году на престол Шир-Али-хана Абдур-Рахман участвовал в составе войск своего отца Афзул-хана и дяди Азим-хана в борьбе с ещё одним своим дядей, могущественным эмиром Шир-Али. Завоевал в 1866 году Кабул, где утвердился его отец.

После смерти отца в 1867 году и изгнания Азим-хана Шир-Али-ханом бежал в Бухару, но не встретил особого сочувствия от бухарского эмира и вернулся в Балх, продолжая войну против Шир-Али. Будучи разбит наголову под Газни, бежал на границу Индии, но затем, не доверяя англичанам, вскоре через Персию прибыл в Мешхед, оттуда в Хиву и далее, через Бухару, явился в Самарканд к генералу Абрамову.

Так что в 80-х годах позапрошлого века Абдур-Рахман в результате дворцовых интриг (а что-то изменилось с тех пор?) — стал жалким беглецом и укрылся в Ташкенте, тогдашней Российской империи.

Как и нынешние афганские беглецы, эмир также "униженно выпрашивал то пушки, то деньги, то ещё что-то…", — писала тогдашняя русская пресса.

После долгих мытарств низложенный монарх получил пенсию от русского правительства и на десять лет исчез с политической арены. Но русская пенсия инородцу впрок не пошла. В 1880 году после победы англичан над афганцами Абдур-Рахман вернулся в Кабул, где вновь был провозглашён эмиром. Но уже с согласия Лондона.

И всё же, в автобиографии он с особым удовольствием вспоминал время, проведённое у русских (с 1870 по 1880 годы), говоря о сердечности со стороны русских властей.

Кто сказал, что "Восток — дело тонкое"?

Но, "через несколько месяцев после восшествия на престол он забыл русское гостеприимство и очень оценил английское золото", — писали в Москве.

Дальше — ещё больше. В свете чёрной неблагодарности наших азиатских "друзей" через несколько лет, подогреваемый коварными советами британцев, бывший друг белого царя и эмир Афганистана напал на Россию. Но потерпел поражение близ реки Кушка от корпуса, возглавляемого генералом Александром Комаровым.

Журналисты писали, что до конца своих дней эмир "грезил войной с Россией". Объективно же все эти "грёзы" исходили из Лондона: "Целостность Индии — вот что заставляет дрожать англичан, а расстроенное их воображение уже рисует им последствия похода русских к Гангу".

А тут ещё "диковинное государство — Афганистан". Почему бы его не снабдить оружием и не бросить на Россию?

Историки считают эмира Абдур-Рахмана наиболее талантливым правителем Афганистана. Обладая недюжинным умом и энергией, он немало сделал для своей страны. По крайней мере, на какое-то время объединил её и обустроил. Как он считал, по-европейски. Особенно в области армейских реформ.

И как хороший политик, он понимал всю трудность положения Афганистана между двумя тогдашними мировыми монстрами — Россией и Великобританией. Полная независимость Кабула была призрачна. Всем обязанный России, где в годы изгнания пользовался широким гостеприимством, и в то же время связанный с англичанами денежными подачками, Абдур-Рахман с одинаковым недоверием относился к Москве и Лондону. Впрочем, вернувшись ещё раз к его воспоминаниям, отметим — симпатии всё же лежали на стороне России.

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