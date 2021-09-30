"Некондиционное" перемирие: смогут ли Палестина и Израиль договориться

ХАМАС явно готовит реванш. "Мы будем продолжать свою борьбу за осуществление своих законных прав и отвоёвывать границы нашего государства до 1967 года", — так заявил секретарь Посольства Палестина Абдулла Исса в эксклюзивном интервью для Pravda.Ru.

Время подведения итогов

Несколько месяцев назад тысячи ракет расчертили небо Палестины в ходе самого тяжёлого противостояния за последние семь лет непростых отношений Израиля и палестинского народа.

С чего всё началось? С избирательной кампании бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, алкавшего "маленькой победоносной войны" во имя роста собственной популярности у ультраправого электората? Или же не выдержал войны нервов и камней ХАМАС, сорвавшийся в бесконтрольный ракетный дождь, который даже его лидеры остановить были не в силах?

На самом деле всё обстояло несколько иначе. Из-за длительной судебной тяжбы по поводу домов палестинцев, которые сегодня находятся в районе Шех-Джаррах, в начале мая возникли столкновения между израильской полицией и палестинскими демонстрантами. Слушание о собственности на землю оказалось безрезультатным — стороны вышли из суда, как говорится, со взаимными претензиями. А далее ещё и доступ к Аль-Аксе, одной из главных святынь Ислама, неожиданно запретили.

Все эти обстоятельства, помноженные на горячую ближневосточную кровь, ударившую в голову, и стали тогда причиной первого ракетного удара.

Справка:

Более 100 ракет выпустили весной сторонники ХАМАС в сторону Тель-Авива. Система ПВО "Железный купол" перехватила большинство из них, но без разрушений и жертв всё-таки не обошлось. В ответ, согласно израильской военной концепции, последовал удар возмездия. Противостояние длилось около двух недель и достигло невиданного ранее накала.

Вечером 20 мая был достигнут "режим тишины". Однако, как любят говорить дипломаты, даже спустя почти полгода перемирие, как таковое, остаётся "некондиционным", то есть без оговорённых и согласованных условий. Их ещё необходимо разработать обеим сторонам, учесть все бесконечные детали и тонкости… Дело в том, что преимущественно палестинский район Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме — настоящее яблоко раздора, поскольку его одинаково вожделеют как палестинцы, так и израильтяне.

Иерусалим

Разобраться во всех хитросплетениях сложной и многолетней интриги очень сложно для наблюдателя "со стороны". На вопросы о конфликте между Палестиной и Израилем мне ответил первый секретарь посольства Государства Палестина Абдулла Исса:

— Выборы в Палестине перенесены, ранее была дата — 22 мая. Причина — позиция Израиля по Восточному Иерусалиму. Там идёт битва между палестинской и израильской молодёжью. Возможно ли урегулировать данную проблему? И какова судьба выборов в Палестине в этом году? Их же не было целых 15 лет!

— Мы отложили выборы в Палестине по решению господина президента Махмуда Аббаса. Дело в том, что без палестинцев, проживающих в Иерусалиме, не может быть выборов. Выборы должны быть, в том числе, и на оккупированной территории, в частности — в восточном Иерусалиме. В данный момент выборы не могут проходить в Иордании и Секторе Газа. Так как если мы проведём выборы только на Западном берегу реки Иордан и Секторе Газа, то это будет означать, что автоматически мы признаём "сделку века", в результате которой Иерусалим станет вечной столицей Израиля. Мы будем ждать изменения политической обстановки, что позволит провести выборы во всех районах Палестины и, в частности, в восточном Иерусалиме.

— Нет ли в затяжных процессах по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем откровенного навязывания объединения в одно двунациональное государство? Хотя, как известно, президент Палестины отверг этот план, названный "сделкой века"?

— В 1993 году мы подписали самое несправедливое за всю историю нашей страны соглашение. В нём утверждается намерение строить Палестину лишь на 22 процентах её исторических земель. Потому что в конце 1980-х годов "Организация освобождения Палестины" (ООП) признала де-факто арабо-израильские границы по состоянию на 4 июня 1967 года. Это признание сделало возможным заключение в 1993 году в Осло Соглашений между Израилем и ООП и создание Палестинской национальной администрации (ПНА).

Это несправедливо и означает, что мы будем продолжать свою борьбу за осуществление своих законных прав и отвоёвывать границы нашего государства до 1967 года. В первую очередь, бороться на оккупированной территории и добиваться уточнения границ двух государств — Палестины и Израиля — на основе международного закона и резолюции ООН.

— Квартет по ближневосточному урегулированию предложил новый план по миру — "дорожную карту" — постепенное разрешение проблемы. По-вашему, это может хотя бы на каком-то этапе погасить сегодняшний уровень конфликта? И выполним ли, на Ваш взгляд, такой план?

— Пятого мая этого года встретились министры иностранных дел Сергей Лавров и Рияд Аль-Малики. Ими было подтверждено намерение активизировать роль "квартета", чтобы разрешить справедливо палестинский вопрос на основе резолюции ООН о создании двух государств. Мы считаем, что Россия, как член Совбеза Европы, как один из членов "четвёрки", может играть ключевую роль в активизации и усилении политической воли объединившихся стран. Мы верим в роль России: известно, на каком высоком уровне взаимного доверия проходят консультации между Россией и Палестиной.

Надеемся, что этот "квартет", как международный механизм, который и Совбез признал и поддерживает Россия, будет играть свою роль для сотрудничества с арабскими государствами. Надеемся, что, наконец, мы сможем получить свои права и решить справедливо Палестинский вопрос.

Своим мнением по Палестинскому вопросу со мной поделился и представитель Верховного лидера Ирана в России Акбари Джедди. Вот что он пояснил по поводу "дорожной карты" возможных переговоров, к которым призывает внешнеполитическое ведомство Автономии:

— Любой план или любая дорожная карта, которая предоставляется для разрешения проблемы, должна иметь правильный фундамент. В данном случае основа заложена неверно. То есть мы не можем признать официально то государство, которое занимается угнетением нашего народа. Для решения проблемы, в первую очередь, необходимо бороться с источником этого угнетения и после того, как источник будет искоренён, можно будет говорить о "дорожных картах" и дальнейших решениях проблемы. Если мы оставим угнетение как факт и будем решать проблему создания государства Палестина, то на самом деле вместо того, чтобы решить проблему, мы поможем распространению угнетения.

Али Хаменеи

С точки зрения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, есть "дорожная карта", предложенная им, согласно которой необходимо провести референдум среди всех жителей Палестины. Таким образом, палестинцы сами решат своё будущее. Государственному образованию, которое пришло на чужую землю, убивает там людей, выгоняет из домов коренных палестинцев, необходимо прекратить угнетение, и лишь тогда возможно дальнейшее обсуждение и решение проблемы Палестины. Мы уверены, что чем больше будет возможности у народов Палестины определять своё будущее, чем больше коренной палестинский народ будет участвовать в решении своих политических вопросов, тем это будет результативнее.

Одной из причин того, что выборы в Палестине перенесены, являются внутренние процессы, которые происходят в этой стране. Но есть внутренние процессы и в самом Израиле, что также является причиной переноса выборов. Немаловажный фактор — также и внешнеполитическое влияние.

Надежда на мирное урегулирование ещё жива

Сразу после вступления в силу договорённости о прекращении огня как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан, а также в Восточном Иерусалиме и в некоторых арабских городах Израиля начали праздновать победу над "оккупантами". Эти факты ещё раз говорят о сложности наступившего перемирия, которое пока остаётся без обсуждения выдвигаемых требований обеих сторон.

Как бы то ни было, призыв к мирным переговорам между конфликтующими сторонами может вполне увенчаться успехом, если, как и в случае с Азербайджаном и Арменией, они пройдут в Москве: именно это, похоже, и имел в виду замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что приглашение провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остаётся в силе, и обратил внимание на важность создания условий для перезапуска мирного палестино-израильского диалога. Что же, как говорили римляне, Dum spiro spero, то есть "Пока живу — надеюсь".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.