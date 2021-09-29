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Автор Ирина Гусакова

Республиканцы устроят Макрону красивый уход из политики

Мир

Не успела Германия потрясти итогами выборов, как подошла очередь Франции интриговать. До президентских выборов во Франции осталось не так уж и много. И консерваторам ещё предстоит выбрать кандидата из пула претендентов, которые стремятся обыграть ультраправых и устроить красивый уход из политики Эмманюэлю Макрону.

Эммануэль Макрон

Республиканцы соперничают за право выступить против центриста Макрона, который тоже намерен переизбраться на новый срок. Республиканцы только сейчас решили, как выбрать кандидата: не через предварительные выборы, как обсуждалось ранее, где может голосовать любой, кто придерживается правых взглядов, а в конгрессе, где только члены партии имеют право голоса.

Кандидату придётся возродить партию, которая считает себя хранительницей ценностей послевоенного лидера Шарля де Голля, но по-прежнему страдает от разрушенной репутации бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, который ушёл со скандалом из-за фиктивного трудоустройства своей жены и был позже осуждён.

Последний президент Франции правого толка Николя Саркози, который по-прежнему пользуется огромной популярностью среди некоторых членов партии республиканцев, в этом году был осуждён, он проходит по делу о коррупции. Партия также захочет избежать участи своих правых коллег в Германии из ХДС, за которую проголосовало ничтожно малое количество избирателей, отдав предпочтение возрождающимся левым.

"У правых есть электорат, они контролируют большинство крупных городов, департаментов и регионов Франции, но партия республиканцев невероятно ослаблена из-за истории с Фийоном, — сказал AFP политолог Паскаль Перрино. — Проблема партии не в том, что у неё нет лидеров, а в том, что их много и ни один из них не показал себя достойным образом".

"Преданный" де Голля?

Большинство аналитиков считает, что избирательный процесс, состоящий из двух туров, приведёт к повторению дуэли, как и в 2017 году между Эмманюэлем Макроном и лидером ультраправых Марин Ле Пен. Но множество факторов неопределённости позволят фигуре правого крыла выжить в первом раунде.

Конгресс будет выбирать между кандидатами, такими как Мишель Барнье, бывший министр иностранных дел Франции и комиссар ЕС, который вызвал восхищение своим умением вести переговоры о Брексите, но удивил поклонников предложением ввести мораторий на иммиграцию. Ещё одним лидером и единственной женщиной среди правых претендентов является Валери Пекресс, глава региона Иль-де-Франс. Она талантливый исполнитель, но малоизвестна на международном уровне. Также на ринге присутствуют депутат Эрик Чиотти и известный врач Филипп Жувен.

Но под большим вопросом для правых — выйдет ли на свою финишную прямую бывший министр-тяжеловес Ксавье Бертран, который, по опросам, является наиболее многообещающим консервативным кандидатом с 14-15 процентами голосов избирателей.

Между тем ультраправый французский журналист Эрик Земмур набирает очки популярности, хотя он даже не подтвердил своё намерение баллотироваться. Фотография с обложки журнала Paris Match, на которой женатый Земмур купается в Средиземном море в компании молодой женщины, своей помощницы, только усилила ажиотаж в СМИ вокруг его кандидатуры.

Земмур, с большей вероятностью, создаст проблемы для Ле Пен, потенциально разделив крайне правые голоса, не допустив её выхода во второй тур, возможно, пропустив кандидата от республиканцев вперёд.

Некоторые республиканцы иногда даже высказывали идею пригласить Земмура в свои ряды, но острый на язык журналист, который яростно критикует ислам, на этой неделе повысил ставки, заявив, что партия "предала генерала де Голля".

Земмур "не является частью нашей политической семьи", открестился от него лидер партии республиканцев Кристиан Жакоб.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы марин ле пен шарль де голль кристиан жакоб николя саркози эмманюэль макрон
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