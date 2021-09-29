Это неизменно: Сербия всегда надеется на помощь России

В чём суть нового конфликта на границе Сербии и Косово, изменятся ли отношения Москвы и Белграда после выборов в Госдуму и какие товары из Сербии пользуются спросом в России, рассказал Pravda.Ru председатель Русской партии Сербии Слободан Николич.

Конфликт на Балканах

— Слободан, МИД России на днях призвал косово-албанские власти незамедлительно вывести полицейские подразделения из северных районов края, прекратить саботаж и всерьёз заняться урегулированием. Дело в том, что это угрожает ситуации в целом на Балканах. Или это только сербская проблема?

— Это угрожает миру на Балканах, но также и сербская большая проблема. Утром 20 сентября сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с центром Сербии. Сербы 400 автомобилей поставили там и начали мирный протест. Тогда косовские применили против сербов слезоточивый газ, полиция применила силу.

Проблема в том, что в 2016 году подписано соглашение между Сербией и Косово, что будут менять номера автомобилей, и сейчас косовские албанцы хотят поставить пробные таблички со своими номерами. Наши люди сопротивляются этому.

Самоприглашённый премьер Альбин Курти из Приштины применяет такие неадекватные меры. Наш президент сказал, что Косово ничего не выполнило из брюссельского соглашения об оформлении сербского муниципалитета на территории Косово и Метохии.

— А туристам сейчас в ваш регион можно спокойно ездить? Дело в том, что даже в регионах, где абсолютное спокойствие, неохотно пропускают автомобилистов якобы из-за пандемии. У вас действуют ограничения?

— У нас действуют ограничения. Я сам, когда приехал в Россию, делал ПЦР-тест. Получил две вакцины русские, "Спутник". Нам тоже разрешили ездить с вакцинацией (неважно, какая вакцина):

в Турцию,

Египет,

Венгрию.

Сегодня у нас около 7000 больных в день с коронавирусом. Но у нас большая кампания антиваксеров, чтобы не делали вакцинацию. Бывает, что люди заболевают, даже которые получили две вакцины. А я читал, что и у вас такие случаи были.

— Это не только у нас, это во всём мире. Слободан, как расценивать высказывание лидера движения освобождения Младжана Джорджевича, что якобы люди из российских политических государственных институций, занимающихся Балканами, "проинформированы о плане смещения Александра Вучича и назначении исполняющим обязанности президента спикера парламента Ивицы Дачича"?

— Я Младжана Джорджевича знаю, встречал два-три раза. Вчера он заявил агентству REGNUM, что Вучич будет подписывать признание независимости Косово. Кроме того, будет обвинение в адрес России.

Я думаю, это глупости. В прошлый раз, две недели назад, он также говорил, что спикер нашего парламента Ивица Дачич будет следующий президент. Я думаю, что это неправда. Сам Младжан Джорджевич — кум сербского олигарха Драгана Джиласа, который управляет партией "Свобода и правда", и он делает заявления порталам, которые они контролируют, и двум кабельным телеканалам. Сам Джорджевич руководит общественной организацией, но это не партия.

Например, у нас зарегистрировано 20 тысяч общественных движений: по нашему закону, три человека уже могут оформить организацию.

Правда, я думаю, что он прорусский человек, любит Россию. Он сам родился в Косово. Но его методы очень революционные. Он не хочет на выборы. Говорит, что власть можно сменить только на улице.

Сербия ждёт поддержки от России

— Прошли выборы недавно в России и Германии. Как бы вы оценили их результаты?

— Результаты выборов в Российской Федерации ожидаемы, прошло пять партий. Если я хорошо помню, четыре партии постоянно проходят на последних выборах в России. Это связано и с инфраструктурой, и с финансовыми средствами. Новым партиям очень тяжело. Я не знаю, как им попасть в СМИ. В Сербии тоже новым партиям и маленьким партиям без помощи СМИ и финансовой поддержки тяжело.

— Вы не ожидаете изменений в политике между Сербией и Россией?

— Нет, не ожидаю. Сербия оглядывается на Россию, доверяет её руководству. Россия нас поддерживает при Резолюции-1244. Россия наложила вето в ЮНЕСКО, когда хотели принять Косово. Потом Россия наложила вето, когда Великобритания хотела обвинить Сербию в геноциде.

Мы всегда надеемся на помощь России. И сам господин Сергей Лавров сказал недавно в Нью-Йорке, что Россия будет поддерживать Сербию по вопросу Косово.

Что касается Германии, у партии Ангелы Меркель плохие результаты. Тенденция сейчас, что "зелёные" партии растут. И в Сербии несколько "зелёных" экологических партий оформлено. Некоторые открыто поддерживаются "зелёной" партией Германии.

— В отношениях Сербии с Евросоюзом, где Германия одну из ключевых ролей играет, будут кардинальные изменения?

— Мы пока не знаем. Ангела Меркель имела хорошие отношения с Александром Вучичем. Мы будем смотреть. Посмотрим, кто будет новым канцлером и какая политика будет по вопросу Балкан.

— Вы сейчас приехали в Россию на крупнейшую осеннюю выставку мирового класса?

— Да, на Международную выставку продуктов питания, которая была с 21 по 24 сентября. Там участвовало 17 предприятий из Сербии. В результате заключены контракты на 10 миллионов евро за сербские товары. Заинтересовались покупатели:

из России,

Белоруссии,

Индии,

Арабских Эмиратов.

В основном заинтересованы замороженной продукцией: овощи, фрукты, малина, ежевика и клубника. Потом заинтересованы алкогольными напитками, фруктовыми винами. За первые шесть месяцев наш экспорт в Россию был 530 миллионов долларов. Он увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас вступило в силу соглашение о вступлении Сербии в Евразийский союз. Мы против нейтральности, мы также заинтересованы, чтобы Сербия вступила в ОДКБ.