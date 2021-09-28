Эксперт из Киева: на Украине нет денег на новую революцию

Какие события больше всего волнуют украинцев, когда ждать новый Майдан и способны ли выборы в России и Германии повлиять на Украину, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру президент Украинского аналитического центра, экономист из Киева Александр Охрименко.

Выборы украинцев не интересуют

— Александр Владимирович, в Facebook на личной страничке бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал: "Киев окажется под сильным давлением после состоявшихся в России выборов в Госдуму, результаты которых признают Евросоюз и США". Причина, по его мнению, кроется "в желании Европы поддерживать диалог с Москвой из-за газа и ситуации в Афганистане". При этом он не раскрывает, как Москва может воздействовать на Украину. Ваша точка зрения?

— Климкин пытается о себе заявить, по этой причине такие резкие заявления. На Украине обсуждают выборы в Госдуму, но нельзя сказать, что новости из России хоть как-то влияют на политические события на Украине.

Да, украинская сторона, Евросоюз и США заявили, что не признают выборы в Крыму и выборы, в которых участвовали граждане ЛНР и ДНР с российскими паспортами. Но предыдущие выборы тоже не признавались, если уж на то пошло.

— Сейчас выборы в Германии. Ожидается, что уйдёт блок ХСС и Меркель. Как на Украине к этому относятся?

— Давайте разграничим. Действительно, люди из окружения Зеленского высказывают мнения, что выборы в Германии могут изменить отношение Германии к Украине. Моё мнение: выборы в Германии никак не могут повлиять на Украину. Любая партия, которая придёт к власти, будет настолько же пронемецкая, как и партия Меркель. Меркель служит немецким олигархам, им выгоден российский газ. И она ради этого сделала всё. Но не будет же она выполнять просьбы украинских олигархов. В мире друзей не бывает, в мире бывают только деньги и бизнес-интересы.

Сегодня — хорошо или плохо, — но Украина упала с мировой политической карты. Когда был Майдан, это было событие, а сейчас, если взять мировые новости, то Афганистан — это новость номер один, а Украина где-то в самом низу. Сегодня про Украину мало вспоминают:

в США,

Европе,

даже в России.

— Что вообще волнует ваших соотечественников в данный момент?

— На сегодня самая топовая новость — это цены. В этом году общая инфляция выше в мире, на Украине тоже: обещали 5 %, а будет 12 %. Плюс начинается отопительный сезон.

Украинцев волнует, каким будет тариф на газ, будет ли вообще отопление.

Но надо отдать должное хитрости украинской власти. Вот эта новость действительно обсуждается, она топовая, с точки зрения украинцев, но время от времени украинская власть подкидывает свеженькие идеи, которые никакого отношения к ценам не имеют, чтобы отвлечь внимание от тарифов.

— Нападение на помощника Зеленского как-то обсуждается?

— Да, обсуждается, конечно. Большая часть политологов эту тему стараются превратить в политический трэш, троллинг. Обсуждается не сам факт стрельбы, а факт политических интриг, которым выгодна эта стрельба.

Официально — русского следа нет. Здесь, я так понимаю, Зеленский решил — с точки зрения власти, сделал правильно. Официальных заявлений на сегодня практически нет. Возбудили уголовное дело, расследование, есть заявление о том, что изучаются все варианты, начиная от бытового, заканчивая политическим.

Военные расходы растут, как и долги за коммуналку

— Увеличивается военный бюджет, в том числе на оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан". Это может сказаться на кармане рядовых украинцев?

— Действительно, на 2022 год расходы на оборону увеличиваются, но после того как их увеличил Порошенко в десять раз, честно говоря, этот рост уже не чувствуется: у нас в этом году 122 миллиарда, а в следующем году будет 132 миллиарда. То есть когда у нас были расходы 12 миллиардов, а потом взлетели до 100 — это чувствовалось.

Тем более у нас много говорят про перевооружение, спекулируют на теме ПВО от США. Причём американская сторона заявляет обтекаемо, что "это может быть, но не сейчас…".

Плюс сейчас очень популярны разговоры, сколько будет американских или баз НАТО на территории Украины. В этом ракурсе начинаются разговоры: надо увеличивать бюджет, мы готовим базы:

для США,

НАТО,

Великобритании.

Честно говоря, я далёк от мысли, что в 2022 году на территории Украины будет база НАТО. Но поговорить об этом можно.

— Сейчас даже в западной прессе пишут, что в Афганистане американцы оставили вооружения гораздо больше, чем предоставили Украине.

— Абсолютно верно.

— Ваш бывший министр иностранных дел сказал про дестабилизацию Украины. Это про цены на энергоносители?

— Цены на энергоносители — очень больная тема. Это может привести к тому, что у нас долги за коммунальные услуги могут вырасти до ста миллиардов. Сейчас 60, чтоб вы правильно поняли.

Расходы на оборону — 132 миллиарда, и долги за коммуналку — 100.

Почему Климкин это говорит? Сейчас Порошенко сильно проигрывает, по опросам. И Порошенко очень хочет, чтобы его люди были популярны. Пока интерес к этой политической силе падает и падает. Так что такие заявления ещё будут, не удивляйтесь.

— Но подготовки нового Майдана ждать не стоит?

— Майдан на Украине теперь невозможен. Порошенко знал, как финансируется Майдан, и он выбил все банки, которые могут финансировать Майдан, ещё во времена своей власти.

Сегодня нет ни одного банка, который может финансировать Майдан и его участников. По этой причине технически сделать Майдан просто невозможно.