Ричард Гир готов засудить итальянкого политика из-за мигрантов

Планы актёра Ричарда Гира засудить экс-министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини за жестокое обращение с мигрантами грозят превратить дело в показательный процесс.

Гир известен своими выступлениями в поддержку оккупированного Тибета, также он является основателем благотворительного фонда The Gere Foundation и часто проводит кампании по борьбе за права мигрантов. Теперь он собирается свидетельствовать против Сальвини по так называемому делу Open Arms.

"Кто-то намерен превратить судебный процесс в спектакль, если кто-то хочет увидеть Ричарда Гира, пусть он идёт в кино, а не в суд", — заявил глава партии популистов и националистов "Лига Севера". "Я знаю его как актера, но не понимаю, какой урок он хочет мне преподать", — добавил он.

Сальвини обвиняется в злоупотреблении властью в августе 2019 года, когда более 100 мигрантов не смогли высадиться со спасательной шлюпки Open Arms даже несмотря на то, что условия на борту ухудшились.

Судно долго дрейфовало в Средиземном море, поскольку власти Италии, настроенные резко против нелегальной миграции, отказывались пустить его в свои воды. Гир даже посетил тогда корабль, чтобы доставить беженцам гуманитарную помощь. Доплыл он туда на своей яхте.

Сальвини раскритиковал тогда действия актёра, предложив ему, раз он такой добрый, забрать мигрантов себе и поселить их на своих шикарных виллах в Голливуде.

Напомним, мигрантам разрешили покинуть судно Open Arms только через шесть дней по постановлению прокуратуры.

Сальвини, который, кстати, считается "другом Путина", заявил, что защищает страну своей так называемой политикой "закрытых портов", целью которой является предотвращение попыток людей совершить опасный переход через Средиземное море в Италию. В прошлом году сенат Италии проголосовал за лишение Сальвини депутатской неприкосновенности, что подготовило почву для судебного разбирательства.

"Лига Севера" занимает жёсткую позицию в отношении мигрантов, утверждая, что Италия несёт несправедливое бремя как первый пункт въезда для мигрантов из Северной Африки. Сальвини входил в коалиционное правительство и занимал должности министра внутренних дел и заместителя премьер-министра. Он утверждал, что его политика в отношении мигрантов была согласована с правительством, в том числе с бывшим премьер-министром Джузеппе Конте.

Судебный процесс начался 15 сентября в Палермо, но был затем перенесён на 23 октября. В суде представлены 23 гражданских стороны, в том числе девять мигрантов, которые находились на Open Arms.

Сальвини в августе 2019 года спровоцировал правительственный кризис, надеясь перетасовать колоду в ходе досрочного парламентского голосования. Этот манёвр, который многие эксперты расценивали как попытку обелить себя после истории о якобы российском финансировании "Лиги", имел неприятные последствия, в итоге было сформировано новое правительство с левоцентристской Демократической партией у руля, которую в начале 2021 года сменило широкое коалиционное правительство, в которое вошла и "Лига".

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