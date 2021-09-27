Выборы в Германии: партия Шольца обгоняет партию Меркель

Левоцентристские социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем с небольшим перевесом обошли консервативный блок ХДС Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов, которые прошли в Германии в воскресенье, 26 сентября.

Политолог, вице-президент "Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов" Томас Кляйне-Брокхофф говорит, что общая тенденция очевидна: немцы проголосовали за центр.

Вскоре после закрытия избирательных участков два ведущих кандидата Олаф Шольц и Армин Лашет заявили, что у них сильные позиции, чтобы возглавить правящую коалицию страны.

Оба кандидата шли рука об руку. При поддержке "Зелёных" и либеральной СвДП любой из них может получить большинство в бундестаге. Пока же идёт подсчёт голосов и Германия замерла в ожидании.

Победа Олафа Шольца является значительным ударом для ХДС Ангелы Меркель. "Впервые в послевоенной истории Германии битва за пост канцлера столь прозрачна", — говорит Томас Кляйне-Брокхофф в интервью France 24.

"Немцы проголосовали за умеренных кандидатов, несмотря на пандемию и кризис в области здравоохранения, которые в других странах принесли очки популистским и экстремистским движениям. В некотором смысле люди продолжали голосовать за Ангелу Меркель, поскольку они отдали свои голоса за Олафа Шольца, который является естественным достойным преемником канцлера", — заявил политолог.

СДПГ сделала правильную ставку

Социал-демократы "воскресли из мёртвых". Их впечатляющий результат удивителен, учитывая, что партия так и не сделала работу над ошибками после плохой игры в 2017 году. Но они сделали ставку на Шольца — только это вытащило их из небытия.

"Партия теперь принадлежит Олафу Шольцу, — говорит Кляйне-Брокхофф. — Остаётся только гадать, как долго левое крыло СДПГ будет мириться с прагматиком от центристского крыла".

ХДС готовится к бою

Величайший парадокс воскресного голосования заключается в том, что Армин Лашет, который войдёт в историю как кандидат, который привёл ХДС к худшим результатам на выборах, всё ещё может стать канцлером — если сможет привлечь "Зелёных" и СвДП на свою сторону.

Плохие результаты ХДС и её баварского союзника ХСС расчистили площадку для "большой битвы" в консервативном лагере. ХСС, возглавляемый популярным Маркусом Зёдером, вероятно, не упустит возможности обвинить в провале левоцентристский кульбит Ангелы Меркель, которым увлекся Армин Лашет.

При этом "Зелёные" были единственными, кто говорил о переменах, в то время как другие призывали к преемственности, говорит политолог.

"Зелёные" призвали к

пересмотру климатической политики,

увеличению инвестиций в инфраструктуру,

цифровой революции.

"Очевидно, спрос на эту программу был не так велик", — резюмирует Кляйне-Брокхофф.

Кто протянет руку помощи Шольцу

СвДП становится незаменимым партнёром по коалиции. Кристиан Линднер, лидер либералов, стал бесспорным королём конкурса. Его партия — лакомый кусочек для любой коалиции. Хотя "Зелёные" ясно дали понять, что отдают предпочтение левоцентристам, СвДП пока более осмотрительна и держит обе двери открытыми.

Либералы очень разумно критиковали политику Ангелы Меркель в области здравоохранения, чтобы в них никто не видел противников вакцинации или сторонников теории заговора. А вот крайне правая популистская партия "Альтернатива для Германии" не выиграла от кризиса в области здравоохранения. По мнению немецкого политолога, провал партии на выборах говорит только об одном: немцы в целом удовлетворены тем, как их лидеры справились с пандемией.

Партия "Левые" (Die Linke), которая на что-то надеялась на выборах, может даже не попасть в бундестаг. Это серьёзный удар для партии, которая всего несколько дней назад рассматривалась в качестве возможного партнёра наряду с СДПГ и "Зелёными". По словам Кляйне-Брокхоффа, такой результат демонстрирует неприятие немецкими избирателями политических крайностей. Но это также успех для СДПГ.

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