В Вашингтоне осеннее обострение. Ждать ли нам новых санкций?

Конгресс США вознамерился выдать нашей стране очередную порцию "санкций из ада". Зная напор конгрессменов, одержимых "одной, но пламенной страстью" — ненавистью к России — можно быть уверенными, что и президент Джо Байден даст им ход. Между тем прозорливые эксперты осуждают США за чрезмерное налегание на санкции и советуют американским политикам включить мозг.

На днях палата представителей конгресса США приняла поправки к оборонному бюджету, согласно которым американцам запрещено покупать и продавать суверенные российские долговые обязательства на вторичном рынке, предусмотрены новые ограничения против газопровода "Северный поток-2" и рекомендовано ввести санкции в отношении 35 россиян. В их числе премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также ряд известных бизнесменов и журналистов.

Нет смысла вдаваться в детали выдвигаемых против нас обвинений: их набор незамысловат и находит свой источник скорее в мании преследования, которой, видимо, больны интриганы с Капитолийского холма. Вашингтон уже вводил антироссийские санкции в апреле этого года, в июне вступил в силу запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях выпусков российских гособлигаций в рублях и других валютах. Сейчас пришло время очередного — осеннего обострения.

На словах руководство Соединённых Штатов желает "стабильных и предсказуемых отношений", а на деле усердно следует предписаниям своих биллей — "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и "Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Не зря глава МИД Сергей Лавров в своё время говорил, что важна не риторика, а конкретные шаги, и пошутил насчёт "стабильных и предсказуемых санкций" со стороны Вашингтона. Главное — сдержать развитие России, при этом рассуждения о демократии, правах человека и агрессии служат лишь дымовой завесой.

Санкции — это подмена политики

В развязанной санкционной войне Вашингтон не ограничивается американо-российскими отношениями. Войдя в роль мирового жандарма, он активно втягивает в её орбиту Европу и Азию. Страны Евросоюза, подталкиваемые волей американского сюзерена, с 2014 года играют в санкционных играх свою неблаговидную роль, что очень плохо отражается на экономике и внешней политике. Евросоюз является ведущим экономическим партнёром нашей страны, но в последние годы всё больше сдаёт назад. Ещё в 2018 году наш товарооборот достигал почти трёхсот миллиардов долларов — $294,2 млрд, а в прошлом году упал до $218,8 млрд, то есть больше чем на четверть.

В декабре прошлого года торгово-промышленная палата Дюссельдорфа поделилась с публикой результатами своего исследования, согласно которому Евросоюз ежегодно теряет из-за антироссийских санкций около 21 млрд евро. Потери только Германии составляют в год 5,45 млрд евро. С экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышу обеих сторон, считают исследователи.

Как отметил заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак, если бы ЕС и Россия поддерживали отношения на досанкционном уровне, товарооборот мог бы достичь полтриллиона евро. Не удивительно, что 89% из 109 опрошенных крупных немецких компаний с суммарным оборотом 13 млрд евро, хотят отмены санкций и возобновления полноценного сотрудничества с Россией. Однако позиции трезвомыслящего бизнеса пока ещё слишком слабы перед лицом воинствующих политиканов, продажных западных СМИ и надуманными страхами стран-ренегатов, бывших членов Организации Варшавского договора, переметнувшихся в стан наших противников из Североатлантического альянса.

Недавно политолог из Германии Лео Энзель обратился с открытым письмом к партии "Зелёных", которые из борцов за экологию и антимилитаристов вдруг превратились в проводников агрессивной политики НАТО, выступая за "ядерное участие" бундесвера, экспорт оружия на Украину для его применения в зоне конфликта в Донбассе и усиление санкционного режима против России. Подобного рода горе-политики своими безрассудными призывами ставят под удар в первую очередь рядовое российское население, к которому они все якобы хорошо относятся. Политолог приводит высказывание Генри Киссинджера о том, что санкции — это не политика, а подмена политики. Реальную политику строят люди, которые хорошо знают другую сторону — её интересы, ценности, историю, культуру, травмы, табу, но также и гордость — и стремятся понять всё это лучше и глубже.

"Мильон терзаний" западных бюрократов

Экспертов, которые, подобно Лео Энзелю, выступают однозначно против санкционного уклона в политике, на Западе немного. Точнее, их достаточно, но они побаиваются агрессивного крикливого меньшинства. Чаще встречаются заявления экспертов, ратующих за более "умное" и выборочное применение санкций: не для того, чтобы сделать мир справедливее и безопаснее, а для нанесения странам, назначенным врагами, максимального ущерба.

Сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, экономист Андерс Аслунд со смакованием перечисляет все те беды, что причинили России западные санкции: недополученные иностранные кредиты и инвестиции в сумме $950 млрд за 7 лет, ежегодный ущерб ВВП на уровне 2,5-3%, снижение реальных доходов населения на 11% (все эти цифры берутся неизвестно откуда). Но Аслунд не собирается "останавливаться на достигнутом", пока у власти в стране Владимир Путин. Самые жестокие санкции ещё впереди, но действовать нужно не спеша, предлагает "стратег" из Атлантического совета.

Научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая говорит о природе российского режима как "неопатримониальной или клептократической автократии", выстроенной на системе перераспределения ренты. Санкции, особенно те, что связаны с продажей технологий, имеют накопительный эффект и дадут о себе знать в долгосрочной перспективе. Например, снижение уровня нефтедобычи негативно скажется на "ренте Кремля", вследствие чего лояльность населения снизится и будет всё труднее удерживать власть, полагает Снеговая.

Западные эксперты, все как на подбор, признают такие пороки сложившейся системы санкций, как слишком частое их применение, запутанность причинно-следственной связи и неясность алгоритма действий для их отмены. Вот почему санкции не дают результата даже в отношении таких государств, как Куба и Венесуэла, что уж говорить о России и Китае. Бюрократы в Вашингтоне и Брюсселе испытывают "мильон терзаний", изобретая всё более изощрённые способы покарать "автократии", что, конечно, не делает наш мир лучше и безопаснее.

По словам Марии Снеговой, на Западе пока нет понимания об оптимальном механизме санкций, который был бы достаточно тяжёл для Кремля и не ударил бы одновременно по мировой экономике. Нет понимания, что Россия — это серьёзная угроза, поскольку это "держава, находящаяся в состоянии упадка". К тому же нет особого желания причинять большой ущерб России, чтобы не толкать её к дальнейшему укреплению союза с Китаем.

"Хоть санкции США и привели к некоторым значительным достижениям, при этом они поспособствовали отчуждению союзников и доведённых до бедности народов, а также расширили поиск альтернатив доллару, и всё это при том, что ощутимых уступок добиться не помогли, — сокрушается профессор кафедры международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса (штат Массачусетс) Дэниэл Дрезнер. — Похоже, что политики путают силу санкций с их эффективностью. Равно как генералы во время войны во Въетнаме ошибочно считали число жертв показателем успеха, нынешние политики руководствуются лишь возникшими в результате санкций трудностями и издержками".

США уже не являются безраздельно господствующей сверхдержавой. Бесчисленные военные авантюры, кризисы, раскол в обществе и пандемия серьёзно подорвали американскую мощь. Зацикленность Вашингтона на санкциях свидетельствует скорее не о силе, а о слабости. Ведь как говорил китайский мыслитель Сунь-цзы, одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина. Но вряд ли мысли китайского мудреца способны озарить разум тех, кого принято называть "вашингтонским болотом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.