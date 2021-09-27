Владимир Васильев: у Америки нет средств, чтобы создавать подлодки

Насколько велика вероятность отставки Джо Байдена в 2022 году, зачем на самом деле США заключили договор с Австралией о строительстве подлодок и что общего между нынешними США и поздним Советским Союзом, рассказал ведущей Pravda.Ru Любови Степушовой главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Брожение в умах

— Владимир Сергеевич, во-первых, стало известно, что при Трампе глава Генштаба США генерал Марк Милли звонил в Китай и говорил, что если Трамп решит напасть на Китай, он предупредит китайских коллег. Во-вторых, не видно смены курса в политике Джо Байдена после Трампа. В-третьих, отстранение Франции от многомиллиардного контракта с Австралией, образование англосаксонского блока. Что в США происходит?

— События в Вашингтоне заставляют нас быть готовыми к тому, что в США может досрочно смениться президент. Вторая ситуация — могут произойти подвижки в высшем политическом руководстве. Причём государственный переворот может произойти в явной форме, а может и в американской форме: то есть формально останутся прежние институты, но по существу что-то внутри них изменится.

Марк Милли объяснил звонок как попытку предотвратить государственный переворот. Он пришёл к выводу, что Дональд Трамп готовит введение в стране чрезвычайного положения и для этого хочет спровоцировать напряжённость во взаимоотношениях с Китаем, приостановить действие американской Конституции, тем самым продлить срок своих полномочий.

И здесь вывод войск из Афганистана в Америке был воспринят как сознательная попытка уронить престиж американских военных в глазах американского общественного мнения.

В этом плане уместны параллели между нынешними США и поздним Советским Союзом. Потому что силы, которые действовали в нашей стране в конце 80-х — начале 90-х годов действительно планировали демонтаж нашей военной мощи и оборонно-промышленного комплекса.

— В Америке то же самое происходит?

— Да. Дезавуируются американские военные. Идёт вывод войск. Как талибы говорят: "мы три империи победили". Но если США не справились с Афганистаном, то что говорить о других противниках.

Сегодня у Америки нет больших возможностей наращивать военную мощь. Речь идёт о необходимости уменьшить присутствие в других странах.

Американо-австралийское и британское соглашение о военном сотрудничестве нужно, потому что США подключают финансовые ресурсы Австралии для строительства флота американских "Вирджиний". Это стратегические подводные лодки, ядерные. США туда никого никогда не допускали.

А сейчас у Америки нет средств, чтобы создавать подлодки. Придумана интересная формула: подлодки будут американские технологически, а деньги будут австралийские.

И здесь начинается интересная вещь. В декабре 2020 года американцы опубликовали план: к середине XXI века иметь 72-78 подводных лодок класса "Вирджиния". В июне этого года администрация Байдена изменила план: иметь 66-72 подводных лодок. Оставшиеся шесть переброшены на Австралию. Будет ли Австралия подводные лодки закупать в готовом виде либо американцы будут давать технологии, чертежи, а австралийцы будут у себя строить? Если будут закупать готовые лодки, то заказы для американской промышленности гарантированы. Потому что Пентагон их оплатить не может, а Канберра может.

Плюс оказалось, что американские военные делятся на две категории. Одни являются истинными патриотами, как генерал Майкл Флинн, бывший советник. А есть такие, как Марк Милли, который вроде бы не очень патриот.

— Военные могут сделать переворот в США?

— Да. Трамп в "Твиттере" написал, что в августе вернётся в Белый дом. Многие посчитали это заявление эпатажным. Но ФБР восприняло эти разговоры серьёзно, соответствующие меры были приняты.

Трамп, кстати, всех ближайших сподвижников устроил в консультативные советы американских военных академий. Многие считают, что это часть работы с американскими военными, потому что Трамп говорит, что демократы в лице Байдена и его сторонников проводят политику разложения американских военных, лишения их боевого духа. Они больше думают о борьбе с внутренними террористами, нежели внешними. Говорят, что будут привлекать к службе в боевых частях:

женщин,

трансгендеров.

Всё это удар по морали, потому что вооружённые силы — это не просто оловянные солдатики: должна быть идеология, мотивация. А вот это как раз хотят убрать.

Кризис в США повлияет на мир

— К чему приведёт такой развал в США?

— Проблема отставки. Пока администрация защищает Байдена, но давление на нее растёт. Либо администрация начнёт сдавать своих ответственных представителей, либо побудит Байдена уйти в отставку.

Байден уже взял на себя ответственность за Афганистан. Его рейтинг падает, постоянно выходят статьи, что президент не может:

сформулировать свою политику,

выполнить свои функции.

Сейчас возникла проблема инфраструктурных законопроектов. Обычно американские здоровые президенты разъезжают по стране и агитируют непосредственно в штатах. Байден этого делать не может. Он уже как бы недееспособен.

Можно побудить уйти Байдена в отставку, привести Камалу Харрис. Но она ещё более слабый президент с точки зрения политического капитала и опыта.

Республиканцы могут вести дело к разгрому администрации, считая, что парализуют её, а там, может, придут выборы 2022 года. Трамп устраивает митинги, потому что показывает: "я энергичный, адекватный, вот такой президент вам нужен, а этот пенсионер со своими функциями не справляется".

— Как России воспользоваться этим моментом?

— Мы уже начинаем этим моментом пользоваться. Этим моментом пользуются сегодня и многие другие игроки. Китай себя очень жёстко начинает вести по отношению к США. Европа тоже начинает себя вести таким же образом. Потому что в Европе считают, особенно после трёхстороннего соглашения, что Байден такой же Трамп и что он себя в отношении Европы ведёт так же, как Трамп. Одной из причин выдавливания Трампа из Белого дома была именно реакция европейских союзников, которые молча хотели избавиться от Трампа. Сегодня европейские союзники косвенно дают понять, что от Байдена тоже надо избавляться, правда, они не знают, на кого менять.

За внутриполитическим кризисом в США может последовать обвал мировой экономики. А это тоже может нас затронуть через инфляцию, экономический спад.

Рокировки политические могут обернуться экономическими потрясениями. Даже у нас некоторые экономисты заговорили: "Сегодня дефолт или Америка объявит дефолт частично по своим долгам — это возможное развитие сценария". Кстати, это тоже может быть формой давления и внутриполитической борьбы: посмотрите на демократов, они же Америку до банкротства довели.