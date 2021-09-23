Лучший для Парижа выход из "подлодочного кризиса" обрисовал французский журналист

Выход Франции из НАТО был бы лучшим ответом на лишение её стратегических позиций в Океании в результате "подлодочного кризиса", считает французский журналист и общественный деятель Дмитрий Де Кошко. Об этом он рассказал в интервью ведущей Pravda.Ru Любови Степушовой.

Францию лишили стратегических позиций в Океании

— Дмитрий Борисович, глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан назвал отказ Австралии от сделки с Францией серьёзным кризисом. Почему Франция так возмущается? Она что, не знала? Или это напускное возмущение?

— Во Франции говорят, что не знали. В Австралии говорят: "Нет, они знали, что мы недовольны изменением цены. Мы думали о вариантах ядерных подлодок, а не дизельных". Хотя это противоречит договорам о нераспространении ядерных технологий.

Американцы, как всегда, постарались сделать подготовку через прессу. Так что в австралийских газетах уже несколько месяцев назад была информация о том, что этот контракт — не самый лучший для Австралии. Французская фирма, которая получила заказ на дизельные подводные лодки, должна была бы подозревать, что какая-то кампания готовится. Но не заподозрила: наверное, потому что было доверие к западному лагерю. Ведь Жан-Ив Ле Дриан здесь считается очень ярым атлантистом, проамериканцем.

Французы обиделись не только потому что теряют 66 миллиардов долларов и рабочие места на севере Нормандии, да и вообще экономическая ситуация во Франции не блестящая. Но потому, что теряют стратегические позиции в Океании, так как в новый союз AUKUS между тремя странами в Тихом океане:

США,

Австралией,

Великобританией

Францию не включили. У Франции много островов в Тихом океане. Стратегический договор, который исключает Францию, это полное нарушение прав союзников в НАТО. Так что пока обиду подчёркивают на денежной основе. О стратегическом здесь в печати почти не говорят. Но это важнее.

Макрон является вассалом американцев

— Какие выводы Франция будет делать? Отозвали послов из США, Австралии. Почему из Лондона не отозвали посла?

— Пока отменили один вечер в посольстве Франции в Вашингтоне, где отмечали победу над англичанами Франции в союзе с американцами во время войны за независимость. Из Великобритании посла не отозвали, потому что в дипломатической иерархии для Франции это исторически первый партнер.

Ле Дриан поехал в ООН в Нью-Йорк. Наши СМИ говорят, что со скандальной атмосферой. Но эту скандальную атмосферу ощущает только Ле Дриан. Американцам совершенно всё равно, они обращаются с нами с большим презрением.

Говорят, что Эмманюэль Макрон собирается говорить по телефону с Джозефом Байденом. Это немного напоминает выступления Зеленского, на которые не обращают внимания. Это очень обидно для Франции.

Во французской печати пишут, что нас предали, разорвали контракт, не предупреждая. Но они быстро забыли, что Франция сделала то же самое с Россией: порвала контракт в последний момент насчёт продажи "Мистралей".

Это было по приказу американцев. Олланд был их открытым вассалом. Макрон тоже, к сожалению.

Франции надо смотреть на Россию

Если бы Франция могла себе позволить вести себя, как при де Голле, надо бы выйти из НАТО. Надо смотреть на связь Европы с Россией — на Евразию. Надо смотреть на связь с Китаем, на материковые пути сообщения, в том числе "Шёлковый путь", сообщение с Россией. Потому что стратегическая сила англосаксов c XVIII и до XX века, это именно господство над морями. Франция может быть и морской державой, и сухопутной. Притом исторически для Франции хорошие отношения с Россией всегда были положительными. Это сам де Голль подчёркивал. Так что умно было бы выйти из НАТО. Но это, к сожалению, не будет сделано. Потому что в следующем году состоятся президентские выборы. Макрон не может рассердить олигархов, интересы которых связаны с американскими финансовыми рынками.

Франция проглотит и эту обиду от США

Не первый раз Францию обижают. То же самое было с самолётами в Швейцарии и Германии, вертолётами в Польше.

Американцы похитили у Франции стратегическое огромное предприятие "Альстом", которое имеет лицензии на двигатели ядерных подводных лодок, которые сейчас американцы продают Австралии. Они два года продержали в тюрьме одного из ведущих инженеров этой фирмы. Есть книга, где он всё это рассказывает.

Был рэкетирован крупный французский банк BNP, якобы потому, что торговал с Ираном. На 9 миллиардов долларов! Вы представляете, сколько это пенсий во Франции, сколько безработных!

Евросоюз не поддерживает Францию. А ведь французы воюют против террористов в Центральной Африке, в Мали. Они теперь лишились электронной информации о передвижении враждебных сил, так они зависят от американцев.

Олигархи Франции опять выберут Макрона

У американцев есть рычаги во Франции: как в России делается — через разные "Соросы", фонды псевдодемократические поддерживают:

мигрантов,

иностранцев,

ислам.

Они могут организовать быстро беспорядки.

— Как вы объясняете политику Байдена? Он действует ещё жёстче Трампа по отношению к Европе.

— Американцы добрые только в голливудских фильмах. На самом деле они защищают свои интересы.

— Надолго такая политика отодвигания Европы?

— Они создали Евросоюз, чтобы его контролировать и убивать всякую идею нации и суверенитета государства. Это неплохо получается. Суверенитет Евросоюза совершенно не зависит от избирателей.

Гражданское общество исчезает: люди, которые живут в Евросоюзе, должны стать просто потребителями, а не гражданами. Этого в США почти достигли.

— Перспектив выхода Франции из НАТО вы не видите?

— Это то, что должно быть. Но, по-моему, они не сумеют. Уже пошла пропаганда: газета Le Monde, самая пронатовская, очень антирусская, написала, что невозможно выйти из НАТО, потому что средняя Европа на нас обидится. Средняя Европа — это кто? Поляки, которые покупают американские вертолёты? Прибалтика, где неонацисты, против которых якобы мы выступаем или критикуем гражданские права, которые там нарушены? Что значит для Франции посылать солдат в Эстонию? Только одно: эстонки очень красивые.

— Макрон переизберётся в следующем году или будет новый президент?

— В конце месяца будет собрание олигархов довольно серьёзное. Решающее, оставят ли они его. Думаю, да.