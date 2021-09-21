Опубликованы планы ВСУ: мирных украинцев сделают "живым щитом"

Сценарий украинских СКШУ «Объединенные усилия-2021» появился в сети. Подходы к боевым действиям в Донбассе заставляют задуматься о перспективах подобных мероприятий для самих украинцев.

Документ опубликовали представители «Beregini». Выяснилось, что ключевыми вводными, способными значительно повлиять на ход боевых действий, являются... мирные люди, самые обычные украинцы.

То есть, по мнению командования ВС Украины, главной "фишкой" возможной войны не огонь артиллерии и атаки войск, а жители подконтрольных Украине территорий и сам личный состав ВС Украины.

В документе говорится, что в сценарий предстоящих боевых действий на Донбассе минобороны Украины заложило идею того, что органы государственной власти и местного самоуправления не смогут управлять ситуацией на местах.

По сути, все признают, что закон Зеленского «Об основах национального сопротивления», который был недавно принят, не будет работать из-за боязни власти вооружить граждан.

Гражданское население не останется на своих местах и массово хлынет в центральные районы Украины, допускать чего власти совершенно не готовы.

Сама идея такова - украинские силовики, в целях недопущения передвижения гражданских будут создавать лагеря временно перемещенных. Последние будут использоваться как живой щит и информационный повод для привлечения внимания международной общественности.

При этом граждан, находящихся во временных лагерях украинская пропаганда будет активно использовать в целях организации обращений к лидерам международной общественности для инициирования переговоров и прекращения боевых действий.

"В результате попытки гражданского населения покинуть районы активных боевых действий и потери способности органов власти организовать транспортировку временно перемещенных лиц в безопасные районы наблюдается неконтролируемое перемещение гражданского населения. В результате чего заблокирован гражданскими транспортными средствами участок дороги в районе АНАДОЛЬ Донецкой обл. (ориентировочная протяженность затора около 10 км, ориентировочное количество гражданских лиц – 2500 человек.)", - пишут авторы данного сценария.

Вывод напрашивается крайне неоднозначный. Как следует из «слитого» документа , командование ВСУ полностью не верит в боевой дух своих бойцов и самоотверженность командиров батальонов и начальников штабов.

"Будут бежать, как в Иловайске и Дебальцево, бросив своих подчиненных", - резюмировали авторы "Крым-24".

А в проекте "Кремлевская прачка" прямо написали, что документ за подписью старшего группировки ДШВ ВСУ генерал-майор Александра Дузь-Крятченко, помимо странноватых планов по использованию гражданских лиц, содержит информацию о том, что одной из целей СКШУ значится «отработать оптимальные варианты применения группировок войск (сил) в ходе отпора вооруженной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности».

То есть Украина всерьез отрабатывает войну не только с Россией, но уже и со всем ОДКБ.

Напомним, СКШУ «Объединенные усилия-2021» начнутся 22 сентября 2021 года и пройдут с участием 15 стран НАТО.

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