EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Опубликованы планы ВСУ: мирных украинцев сделают "живым щитом"

Мир » Бывший СССР » Украина

Сценарий украинских СКШУ «Объединенные усилия-2021» появился в сети. Подходы к боевым действиям в Донбассе заставляют задуматься о перспективах подобных мероприятий для самих украинцев.

Опубликованы планы ВСУ: мирных украинцев сделают "живым щитом"

Документ опубликовали представители «Beregini». Выяснилось, что ключевыми вводными, способными значительно повлиять на ход боевых действий, являются... мирные люди, самые обычные украинцы.

То есть, по мнению командования ВС Украины, главной "фишкой" возможной войны не огонь артиллерии и атаки войск, а жители подконтрольных Украине территорий и сам личный состав ВС Украины.

В документе говорится, что в сценарий предстоящих боевых действий на Донбассе минобороны Украины заложило идею того, что органы государственной власти и местного самоуправления не смогут управлять ситуацией на местах. 

По сути, все признают, что закон Зеленского «Об основах национального сопротивления», который был недавно принят, не будет работать из-за боязни власти вооружить граждан.

Гражданское население  не останется на своих местах и массово хлынет в центральные районы Украины, допускать чего власти совершенно не готовы.

Сама идея такова - украинские силовики, в целях недопущения передвижения гражданских будут создавать лагеря временно перемещенных. Последние будут использоваться как живой щит и информационный повод для привлечения внимания международной общественности. 

При этом граждан, находящихся во временных лагерях украинская пропаганда будет активно использовать в целях организации обращений к лидерам международной общественности для инициирования переговоров и прекращения боевых действий.

"В результате попытки гражданского населения покинуть районы активных боевых действий и потери способности органов власти организовать транспортировку временно перемещенных лиц в безопасные районы наблюдается неконтролируемое перемещение гражданского населения. В результате чего заблокирован гражданскими транспортными средствами участок дороги в районе АНАДОЛЬ Донецкой обл. (ориентировочная протяженность затора около 10 км, ориентировочное количество гражданских лиц – 2500 человек.)", - пишут авторы данного сценария.

Вывод напрашивается крайне неоднозначный.  Как следует из «слитого» документа , командование ВСУ полностью не верит в боевой дух своих бойцов и самоотверженность командиров батальонов и начальников штабов. 

"Будут бежать, как в Иловайске и Дебальцево, бросив своих подчиненных", - резюмировали авторы "Крым-24".

А в проекте "Кремлевская прачка" прямо написали, что документ за подписью старшего группировки ДШВ ВСУ генерал-майор Александра Дузь-Крятченко, помимо странноватых планов по использованию гражданских лиц, содержит информацию о том, что одной из целей СКШУ значится «отработать оптимальные варианты применения группировок войск (сил) в ходе отпора вооруженной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности».

То есть Украина всерьез отрабатывает войну не только с Россией, но уже и со всем ОДКБ.

Напомним, СКШУ «Объединенные усилия-2021» начнутся  22 сентября 2021 года и пройдут с участием 15 стран НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война в Донбассе означает танки Путина в Киеве
Куратор: Любовь Степушова
Темы всу владимир зеленский
Новости
Владимир Брутер: "Новые люди" - не новые, но запрос на них
Эксперт о судьбе стрелка из Перми: "Каждая минута его поведения будет известна"
Пострадавшие от рук "пермского стрелка" получат медицинскую помощь в Москве
Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о выборах в Крыму
В Эстонии от партии потребовали объяснений из-за агитации на русском языке
Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе
Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане
Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование
Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием
Папа Римский контактировал с заболевшими COVID-19 в Словакии
Последние материалы
Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе
Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане
Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование
Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием
Папа Римский контактировал с заболевшими COVID-19 в Словакии
Собчак ответила певице Славе на обвинения в антисексуальности
Фальков о пострадавших при стрельбе в Перми: "Большинство идёт на поправку"
"Пермский стрелок" пройдёт психиатрическую экспертизу
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
В рамках борьбы с "тоталитарным прошлым" Польша воюет с пенсионерами
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников