Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела

В Офисе и всей команде президента Украины Владимира Зеленского царят панические настроения — их преследуют неудачи по всем направлениям.

Владимир Зеленский

Как тут не вспомнить строчки из гениальной комедии Леонида Гайдая:

"Что они ни делают, не идут дела Видно в понедельник их мама родила… Крокодил не ловится, не растёт кокос, Плачут, Богу молятся, не жалея слёз!"

Разнообразные глупости и просто маразмы запускают в народ люди Зеленского, чтобы отвлечь внимание граждан от своих проколов и преступных действий. А таковых немало: в НАТО Украину отказались принимать; "Северный поток-2" остановить не удалось, и компенсации за него не дали; газ в преддверии зимы всё больше дорожает; Джо Байден отказался профинансировать на каких-то $277 миллиардов план трансформации Украины имени самого Зеленского; СМИ метрополии фактически обвинило главу Офиса президента в госизмене!

"Тормозной жидкости у них вообще нет"

Андрей Ермак

В психушке всё стабильно: предлагают переименовать страну и отойти от кириллицы. Видимо, додумаются и до смены религии — ну вот чтобы наверняка! И подобную хрень будут накидывать на инфо-вентилятор ещё пару недель, предполагает политический обозреватель Игорь Лесев.

"Пацанва сейчас чешется с этим злосчастным репортажем CNN по вагнеровцам. Проблема ведь назревает фундаментальная — кресло Андрея Ермака. А это не просто кресло. Это выстроенная конструкция всей воровской схемы. Королёк у нас пластилиновый, ещё и эмоционально ранимый. При таких вводных, кресло главы его Офиса — это путь ко всему остальному. А тут американцы нассали на тряпку и кинули её нам вместе с обвинением в госизмене. Первая реакция была в духе Порошенко: CNN работают на ФСБ. Чудесные были тогда времена — схема эта работала как швейцарские часы. Но "CNN — агенты ФСБ", тут даже у Петра бы притормозили. "Зелёным" в этом плане легче — тормозной жидкости у них вообще нет. Но вышло всё равно коряво. Поэтому включили план "Б" и выпустили на арену депутатшу Марьяну Безуглую. И что характерно, даже здесь обосрались: давать ей час открытого общения с журналистами — это уже безумие! В итоге, выгораживая Ермака, Безуглая ещё раз подтвердила, что спецоперация была. А значит и была госизмена. У них даже дрессированный пациент подводит Офис под уголовочку", — резюмирует Лесев.

Алексей Арестович

Поняв, что речи Безуглой ещё более усугубили ситуацию, в "зелёной" команде приняли решение запустить на сцену городского сумасшедшего — советника Офиса Алексея Арестовича. Он с энтузиазмом взялся засорять информационное пространство ерундой космического масштаба. Начал с того, что предложил переименовать страну в Русь-Украину. Но этого "реформатору" показалось недостаточно, и он продолжил свою мысль (правда, это уже чистый плагиат): оказывается, это именно на Украине говорят на русском языке (в России, соответственно, на московском). Далее он делает умственное усилие и продолжает свою, с позволения сказать, логическую цепочку: в Донбассе идёт русско-российская война! Языковую тему поручили продолжить секретарю СНБОУ Алексею Данилову (вряд ли он сам додумался до такой ереси). И вот бывший ветеринар на полном серьёзе предлагает перевести мову на кириллицу, а английский изучать с детского сада. Маразм крепчает, однако!

Зеленский нам рассказывает, что мы — это Русь, а его секретарь Данилов предлагает украинский язык на латиницу перевести. Вот как они умудряются одновременно и о наследии Руси рассуждать, и переход на латиницу предлагать, недоумевает политический обозреватель Александр Скубченко.

"Да скорее Ватикан на кириллицу перейдёт! Ведь одно дело тарифы терпеть, а другое — когда негодяи душу вырвать хотят. Снесут вас вместе с вашей латиницей! Зеленский заявил, что полномасштабная война с Россией вероятна. Песков ответил, что Россия с сожалением относится к такому заявлению. Вот к чему это было у Зеленского? Были уже Порошенко и Турчинов, у которых Россия "нападала" на Украину каждый раз, когда они тарифы ЖКХ увеличивали. Теперь и Зеленский? В Украине только тупой может верить в подобную ересь", — считает Скубченко.

Или крестик сними, или трусы надень

Владимир Зеленский в Донбассе

И сам "гарант" непонятно чего решил не отставать от подчинённых. Владимир Зеленский заявил, что вполне допускает возможность полномасштабной войны с Россией. Видимо, он сам в это не очень верит, ибо на следующий день он выступил с очередным маниловским предложением провести на Украине зимние Олимпийские игры. В этом случае, как говорится, либо надо крестик снять (так война будет?), либо трусы надеть (как на несуществующие средства Олимпиаду проводить?). Видимо, именно в преддверии этих мифических Игр он заверил, что в стране создадут 2000 активных парков, построят 100 стадионов и 10 000 спортплощадок. Представляете масштабы?! Но не стоит спешить радоваться нынешним и будущим спортсменам: наверняка это такая же пустопорожняя болтовня, как и планы по посадке одного миллиарда (!) деревьев. Ну любит пофантазировать экс-шоумен!

Вавочка сказал, что вероятна полномасштабная война с Россией, генпрокурорша Венедиктова предложила прокурорам собрать и держать при себе "тревожный чемоданчик", ветеринар Данилов наговорил с три короба о том, что "наша армия может всё". Сами себя пугают "российской агрессией" и, похоже, реально верят в неё, подметила политический обозреватель Елена Маркосян.

"Смотрю на них и думаю: да кому вы нужны, чтобы на вас нападать? Какой толк с такого нападения? Так, как эта власть свою страну разрушает, никакая агрессия не разрушит, да и завоёвывать эту страну смысла нет — она давно уже завоёвана. Но, видимо, власти попугать себя нужно, чтобы потом от пука за углом самим полезть куда не надо. В принципе, технология стандартная и с Саакашвили в своё время сработала. Правда, потом бедолашному Михо пришлось галстук жевать, но что поделать, когда мозгов нет. Вот только нашему Вавочке, если что, придётся сначала съесть маску, а уже потом переключиться на галстук", — предрекает Маркосян.

Кстати, по данным Федеральной таможенной службы РФ торговый оборот Украины с "агрессором" и "оккупантом" за первое полугодие 2021 в сравнении с прошлым годом вышел на новые рубежи и вырос почти на 9%, достигнув цифры в $6,148 миллиарда. И хотя российский газ самый "грязный" и "вонючий" в мире, команда Зеленского, несмотря на прямое указание Вашингтона забыть эту тему, продолжает настырно бороться за сохранение транзита этого ненавистного газа через свою территорию. Логика? Нет, не слышали.

Старшие помощники младших дворников

Госдеп США

Глава Офиса президента Андрей Ермак по этому поводу решил поговорить по телефону с заместительницей помощника госсекретаря США (вспоминается анекдот про старшего помощника младшего дворника). И вот, по сути, завхоз Зеленского с третьеразрядной чиновницей Госдепа обсудили "следующие шаги по реализации достигнутых Байденом и Зеленским договорённостей и дальнейшему усилению стратегического партнёрства между Украиной и США". Да уж, сразу видно, что на Украине при власти юмористы "Квартала 95".

Но и это ещё не всё! Ермак также в очередной раз заявил, что Россия использует "Северный поток-2" как оружие. Да, эта тема весьма болезненна для "зелёной" команды. Ведь тема газа сейчас самая актуальная — цены на него в Европе бьют рекорды, что, безусловно, прямо отразится и на Украине, когда она начнёт закупки "европейского" топлива. Поэтому все функционеры офиса Зеленского постоянно на каждом форуме и официальной встрече требуют включения темы "СП-2" и энергобезопасности Европы в Нормандский формат. Понятно, что этого не будет, конечно, да и сама встреча Нормандской четвёрки (которую Зеленский наивно пытается превратить в пятёрку, приглашая в неё США) в ближайшее время не представляется реальной. Характерно, что тема Крыма (даже несмотря на проведение саммита "Крымской платформы") позабыта и отодвинута на задний план.

ВСУ

Данилов продолжает работу штатного дурачка и вбрасывает очередную порцию бреда: мол, пора переводить украинский язык на латиницу и сделать английский обязательным по всей территории Украины, жёстко комментирует адвокат Татьяна Монтян. Она полагает, что на реализацию этих двух чудных инициатив средства всегда найдутся: кто же откажется распилить такой вкусный кусманище?

"А вот насчёт успешности реализации у меня глубокие сомнения. Во-первых, самый свежий вариант украинской латиницы предложил чех Иосиф Иречек аж в 1859. Учитывая, в каком анабиозе пребывают наши лингвисты, осовремениванием этой азбуки будут заниматься примерно так же долго, как киевский мэр Виталий Кличко достраивает Подольско-Воскресенский путепровод и метро на Троещину. Во-вторых, как этот недоделанный зоотехник предлагает обучить целую страну английскому? Какими средствами, если система образования давно в коме? Сам-то он хоть знает что-нибудь, кроме "айфон" и "макдоналдс"? И ещё он "авторитетно" заявил, что доблестная украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет дана такая команда. Интересно, это он спьяну или сдуру решил подвякнуть главнокомандующему, который "не исключает полномасштабной войны с Россией"? Пацаны с кокса перешли на тяжёлые модификаторы сознания? И кстати: а разве война с Россией не идёт уже восьмой год?!? Или это ещё не полномасштабная? Или пока не с Россией? А тогда с кем?!?", — вся в непонятках Монтян.

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