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Автор Ирина Гусакова

СМИ США: Байден должен признать провал

Мир » Северная Америка » США и Канада

Казалось бы, уход из Афганистана нанёс сокрушительный удар по репутации Джозефа Байдена. Его противники потирают руки в предвкушении — когда же Байден вновь оступится, чтобы можно было окончательно поставить на нём крест. Однако Байден всё ещё может послать мощный сигнал о том, что Америка возвращается, уверены американские эксперты.

Джо Байден

Байден когда-то обещал противодействовать растущим амбициям Китая и России и положить конец нескончаемым конфликтам в Афганистане и на Ближнем Востоке. Но он не единственный президент, решения которого в конечном итоге нанесли ущерб репутации США. Стоит только вспомнить сделку Дональда Трампа с талибами*, бездействие Барака Обамы в Сирии и вторжение Джорджа Буша в Ирак. Как же теперь Штатам отмыться? Байден должен начать с откровенного разговора со своим народом. Для начала признать провал своего плана вывода войск, пишет Modern Diplomacy.

План по спасению Байдена

Чтобы продвигать свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, Штатам следует...

  • Отправить несколько послов, включая атташе ВМФ или береговой охраны, в островные государства, такие как Тонга, Тувалу и Кирибати.
  • Кроме того, часть войск из Афганистана должна быть переброшена в Тихоокеанский регион.
  • Наконец, администрации Байдена следует взаимодействовать с оборонными подрядчиками, чтобы ускорить переброску военной техники на Тайвань, продемонстрировав тем самым, что Штаты не бросают своих союзников.

Администрация Байдена также должна сделать всё возможное для восстановления отношений с европейскими партнёрами, считают американские аналитики. Байден решил покинуть Афганистан, не проконсультировавшись с правительствами этих стран, предоставив им самим планировать действия по спасению своих граждан. Поэтому возмущение союзников США вполне объяснимо. Поведение Америки осуждается

  • и Парижем,
  • и Берлином,
  • и Лондоном.

В прошлом месяце на региональном саммите в Багдаде Эмманюэль Макрон ясно дал понять, что в отличие от американцев он намерен остаться на Ближнем Востоке.

"Каким бы ни был выбор Америки, — заявил он, — мы сохраним присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом до тех пор, пока действуют террористические группы и иракское правительство обращается к нам за помощью".

Макрон, унизив этим США, дал ясно понять, что Европа независима от политики безопасности США. На экстренном саммите G7 Байден отклонил просьбы союзников о продлении крайнего срока выхода. Теперь же Байдену следует направить экспертных членов своей команды в Европу и другие регионы мира, чтобы заверить, что Америка по-прежнему отвечает за их безопасность.

Что же касается Ближнего Востока, то Джейк Салливан, советник Джозефа Байдена по национальной безопасности, в статье Foreign Affairs описал возможности Америки в этом регионе. Он считает, что дипломатия, то есть мягкая сила, может оказаться более эффективным инструментом, поскольку предыдущие военные интервенции потерпели неудачу. При этом Салливан выступал за стратегию, которая больше полагалась на "агрессивную дипломатию для получения более долгосрочных выгод".

Соответственно, президент и его команда, по логике Салливана, должны вернуть новую иранскую администрацию за стол переговоров в Вене, присоединиться к СВПД и ослабить напряжённость на Ближнем Востоке. Кроме того, Соединённые Штаты должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасный транзит афганцев, которые имеют право на получение визы США, в аэропорт Кабула — и продолжать полёты до тех пор, пока не вывезут всех. Это должно относиться как к афганцам, которые тесно сотрудничали с ВС США, так и к тем, кто взаимодействует с американскими СМИ и гуманитарными организациями.

Более того, американские эксперты уверены, что Байден должен выделить финансирование спецслужбам, чтобы они усилили слежку за притоком джихадистов в Афганистан, чтобы держать под контролем наиболее опасные группы.

Байден, возможно, не сможет предотвратить все последствия афганской катастрофы, но он должен хоть как-то действовать, прислушиваясь либо к советам местных аналитиков, либо к своему разуму, но он должен в любом случае продемонстрировать, что он усвоил уроки, если хочет вернуть Америку на международную арену.

* Организация, признанная  террористической и запрещённая в РФ.

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ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы афганистан барак обама дональд трамп джейк салливан эмманюэль макрон
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