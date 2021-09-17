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Автор Любовь Степушова

Россия выиграла "битву вакцин" у Евросоюза

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Таллин разрешил туристам, вакцинированным признанными в России вакцинами, посещать Эстонию. "Битва вакцин" Евросоюзом проиграна.

Россия выиграла "битву вакцин" у Евросоюза

Эстония признала все российские вакцины

Эстонский государственный сайт "Всё о COVID" разъяснил гражданину задавшему вопрос: "Я был вакцинирован российской вакциной Sputnik V, могу ли я зарегистрировать факт вакцинации где-нибудь в Эстонии?" — что…

Эстония признаёт те прививки, которые признаны исходной страной. Прививки, сделанные за границей, нельзя нигде зарегистрировать отдельно, но при пересечении границы необходимо подтвердить свой прививочный статус.

Далее был задан вопрос, распространяется ли десятидневная изоляция при въезде в Эстонию на лиц, которым необходимо показать свидетельство о вакцинации, или же вакцинированные лица всё же должны пройти тест на COVID.

Вакцинированные люди освобождаются от самоизоляции и тестирования, фиксирует ответ.

Министерство иностранных дел Эстонии, в свою очередь, разъяснило, что путешественникам, въезжающим из стран, не включённых в Рекомендацию Совета ЕС, в том числе из России, необходимо оставаться на карантине в течение шести-десяти дней после въезда в Эстонию.

Ограничения не распространяются на следующие категории российских туристов:

1. переболевшие COVID-19 за шесть месяцев до въезда в Эстонию;

2. вакцинированные против коронавируса не более чем за шесть месяцев до въезда;

3. транзитные пассажиры.

Информацию также распространил сайт Delfi.ee.

Как отмечает Департамент здравоохранения Эстонии, QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, тогда оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных.

Люди, которые были вакцинированы за границей, могут подтвердить факт вакцинации следующими способами:

  • паспорт вакцинации, его копия или соответствующий сертификат (в том числе цифровой сертификат вакцинации от COVID-19, соответствующий требованиям ЕС);
  • официально подтвержденная распечатка из базы данных другой страны;
  • вакцинационный паспорт (бумажный экземпляр можно запросить у поставщика медуслуги).

Документ, подтверждающий вакцинацию, проведённую в другой стране, должен быть составлен на латинице или кириллице, на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию:

• болезнь, против которой человек был вакцинирован;
• дата вакцинации;
• используемая вакцина;
• количество введённых доз;
• данные того, кто выдал справку.

Ничего личного, только бизнес

Таким образом, "Спутник V" признан Эстонией. Это не удивляет, так как в "доковидный" 2018 год российский выездной туризм в Эстонию был на седьмом месте после

  • Турции,
  • Абхазии,
  • Финляндии,
  • Казахстана,
  • Украины
  • и Китая.

Эстонию посетили 1 млн 798 тыс. россиян. Причём турпоток в эту страну рос на протяжении нескольких лет на 10-15% в год.

В 2019 году вклад доходов от туризма в ВВП Эстонии составил 15,7% — 4,8 млрд долларов. Эстония — член ЕС, таким образом можно смело ожидать, что её примеру последуют другие страны союза, где российский туризм приносит большие доходы. За этим последует и одобрение на уровне Брюсселя. Иначе нельзя, потому что Эстония находится в Шенгенской зоне, следовательно, путь в Европу россиянам уже открыт.

Россия выиграла "войну вакцин"

Российская вакцина "Спутник V" дискредитировалась в ЕС с самого начала её регистрации. Однако прививочная кампания в России была организована настолько чётко и у неё были такие хорошие отзывы по "сарафанному радио", что живущие в Европе граждане страны специально приезжали за получением обеих доз "Спутника V".

Эстонцы не исключение, поэтому вопрос, цитируемый вначале статьи, неслучайный. Затем Венгрия, Словакия купили вакцину, и ей уже привиты многие граждане, вакцинировались европейцы и в Сан-Марино, где с помощью "Спутника" "ковид" побеждён. Дальше больше — российскими вакцинами вакцинированы многие граждане Азии и Латинской Америки, они сейчас не могут въезжать в Шенгенскую зону без ПЦР-тестов и карантина. Это тоже влияет на турпоток. Многие европейские диаспоры на других континентах обращаются с просьбой к властям на родине эту проблему решить.

Пандемия отступает, возобновляются авиарейсы в Еврозону, и надо эти рейсы кем-то заполнять — дать вздохнуть авиаперевозчикам. Конечно, российский турист и турист, привитый "Спутником V", — это огромная по объёму клиентская база Европы.

ЕС не проиграет, он, как любят там говорить, позаботится об "общем благе". Но очередная изоляция России не удалась. Есть ещё один вывод: хороший российский товар — это "мягкая сила" России.

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Спутник V — это панацея от «ковида»?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы эстония евросоюз
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