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Автор Ирина Гусакова

К чему приведёт раскол среди талибов*

Мир » Азия » Южная Азия

Трения между прагматиками и идеологами в руководстве "Талибана"* усилились после того, как на прошлой неделе было сформировано временное правительство. Причём, судя по составу нового кабинета, новая власть больше соответствует суровому прошлому талибов* 1990-х, чем их недавним обещаниям инклюзивности.

За кулисами проходили ожесточённые споры, появились даже слухи о противостоянии между двумя лагерями в президентском дворце, в ходе которого был убит лидер прагматиков Абдул Гани Барадар.

Абдул Гани Барадар

Слухи настолько активно муссировались, что Барадар всё же решил объявиться и дать интервью национальному телевидению.

"Я уехал из Кабула, поэтому не имел доступа к средствам массовой информации, чтобы опровергнуть эту новость", — прокомментировал Барадар слухи.

Барадар был главным переговорщиком между "Талибаном"* и Соединёнными Штатами, он буквально проложил путь к выводу войск США из Афганистана, который был завершён в конце августа, через две недели после того, как талибы* захватили столицу — Кабул. Вскоре после захвата власти Барадар стал первым высокопоставленным официальным лицом "Талибана"*, высказавшимся о возможности создания инклюзивного правительства, но надежды не оправдались, в состав нового правительства вошли исключительно талибы*, причём только мужчины.

Ещё одним тревожным звоночком стало поднятие над президентским дворцом флага талибов*, который заменил национальный флаг Афганистана. Это тоже явно указывает на доминирование сторонников жёсткой линии.

Официальный представитель "Талибана"* сказал, что руководство всё ещё не приняло окончательного решения по флагу, многие склоняются к тому, чтобы в конечном итоге вывесить оба флага рядом.

Якобы говорил он это на условиях анонимности, потому что ему не разрешают обсуждать внутренние дела со СМИ.

Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид отрицает, что в руководстве наблюдается раскол, сообщает National Public Radio. Во вторник, 14 сентября, министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки назвал такие сообщения "пропагандой".

Талибы

Барадар отсутствовал также в президентском дворце во время визита министра иностранных дел Катара. Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани стал первым официальным лицом другого государства, посетившим Кабул после смены власти. И отсутствие Барадара было неприятным сюрпризом, поскольку Катар принимал его в течение многих лет в качестве главы политического офиса "Талибана"* в столице Катара Дохе.

Но в интервью Барадар сказал, что не участвовал во встрече, потому что не знал о визите министра иностранных дел в Кабул. "Я уже уехал и не смог вернуться", — сказал Барадар.

Афганцы, которые знакомы с Барадаром и поддерживают с ним контакт, ранее сообщили Associated Press, что он находился в провинции Кандагар на встрече с богословом Хайбатуллой Ахундзадой. Считается, что этого религиозного деятеля боятся даже в самом "Талибане"*.

Другой представитель талибов* сказал, что Барадар навещал семью, которую не видел за 20 лет войны. Аналитики пока же сходятся во мнении, что трения, возможно, пока не дают повода для паники.

"На протяжении многих лет мы видели, что, несмотря на споры, "Талибан"* остаётся сплочённым институтом, — сказал Майкл Кугельман, заместитель директора программы по Азии в Центре Вильсона. — Я думаю, что нынешние внутренние разногласия можно урегулировать. Тем не менее "Талибан"* будет находиться под сильным давлением, поскольку он пытается консолидировать свою власть, обрести легитимность и решить серьёзные политические проблемы. Если эти усилия потерпят неудачу, то в организации может начаться более серьёзное противостояние".

Однако сегодняшние разногласия талибов* будет труднее разрешить без жёсткой руки основателя движения, покойного муллы Омара, который требовал безоговорочного подчинения.

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Москва в опасности? Вот чем закончится власть талибов* в Афганистане
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибы талибан афганистан забиулла муджахид хайбатулла ахундзада
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