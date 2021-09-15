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Автор Ирина Гусакова

СМИ США настаивают на дружбе с Россией

Мир » Северная Америка » США и Канада

Журналисты в США бьют тревогу, через медийные площадки они пытаются достучаться до властей. По их мнению, надо срочно начать сближение с Россией, иначе российско-китайский союз их поглотит.

США, Китай и Россия

В частности, обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер написал в своей статье, что сейчас Вашингтон ведёт холодную войну, разрываясь на два фронта, в итоге стратегические ресурсы реализуются неэффективно.

Торговые войны с Китаем и постоянные дипломатические скандалы с Россией дают шанс соперникам США объединить свои усилия, чтобы нарастить, в частности, военные связи, уверен журналист.

Как отметил политолог, сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Pravda.Ru, Китай американцев пугает больше. Россию в Вашингтоне не считают серьёзным вызовом.

Однако Вашингтон вряд ли прислушается к гласу народа, поскольку политическая элита настроена против союза с Россией. Политики в Белом доме уверены, что Россия слабее и давление на неё срабатывает. На Россию можно давить. Она будет пытаться вести себя чрезмерно аккуратно и не будет создавать излишних проблем для Запада. Это их устраивает.

С кем хочет дружить сама Россия?

Официальная позиция России — дружить со всеми. Наша страна имеет собственные интересы и на их основании выстраивает свою политику. Насколько это может быть эффективно — остаётся вопросом. Потому что России пока не удалось создать систему собственной обороны на дальних подступах. А это означает, что давление продолжится, хотя сейчас, в ближайшие месяцы, давление Западу осуществлять невыгодно.

"Сейчас цена на газ достигла запредельных значений. Можно продолжать давление на Россию, тогда цена на газ ещё вырастет и спровоцирует серьёзную инфляцию, это Западу невыгодно. Поэтому, я думаю, в ближайшие два-три месяца до стабилизации цен на энергоносители давление не будет сильно расти. Но теоретически ситуация в любой момент может измениться. Количество друзей России на Западе не увеличивается. Зато пополняются ряды противников. Поэтому говорить о том, что они пойдут на мировую, нет никаких оснований", — отметил для Pravda.Ru эксперт.

Владимир Брутер полагает, что после выборов 26 сентября в Германии новая власть будет гораздо менее дружелюбна по отношению к России. Вполне возможно, что для России это и не так важно. Но это частичный ответ на вопрос, пойдут ли США на мировую.

"Да, они заинтересованы в том, чтобы поссорить Россию и Китай. Но это сделать на практике достаточно сложно. Поэтому они будут это иметь в виду, но в действительности будут продолжать пытаться давить на Россию, понимая, что Россия не хочет окончательно с ними ссориться", — резюмировал для Pravda.Ru эксперт.

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Когда США и Россия поделят мир заново?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир брутер
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