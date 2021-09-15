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Автор Игорь Буккер

Бен Ладен изменил мир, но не так, как ему хотелось

Мир » Северная Америка » США и Канада

В канун двадцатой годовщины террористических атак 11 сентября на читателей обрушился шквал публикаций, в том числе и об уроках американской трагедии. Особый интерес представляют высказывания людей, принадлежащих к частной американской организации, связанной с Рокфеллерами — влиятельнейшего Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

После 11 сентября в США почти всё пошло не так

Журналисты журнала "Politico" Брайан Бендер и Дэниел Липпман опросили ряд бывших высокопоставленных чиновников администрации Буша:

  • сенаторов,
  • послов,
  • генералов и адмиралов —

о решениях, которые они принимали или помогали принять после терактов 11 сентября 2001 года. Многие из них оглядываются назад с сожалением по поводу того, что они считают "перегибом" — overreach — со стороны США, но не теряют надежду, что страна сможет исправиться.

"Нации похожи на людей, — отмечает адмирал в отставке Джеймс Ставридис, — что-то они делают правильно, а в чём-то ошибаются. Мерилом любой нации является умение учиться как на своих ошибках, так и на успехах".

теракт 11 сентября в США
Теракт 11 сентября в США

Издание "The Atlantic" пишет: "По одному важному показателю война США с терроризмом увенчалась успехом: ни "Аль-Каида", ни какая-либо другая иностранная террористическая организация не предприняла успешных атак, отдалённо напоминающих то, что произошло 11 сентября. Кроме того, Усама бен Ладен и многие из его ближайших советников были схвачены или убиты. Однако несмотря на эти успехи, реакция США на 11 сентября принесла больше вреда, чем пользы".

"На практике война с террором ослабила нацию, — пишет журналист "The Atlantic", — оставив американцев более напуганными, менее свободными, более морально скомпрометированными и более одинокими в мире".

США доигрались до поражения

Усама бен Ладен
Усама бен Ладен

Согласно информации Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), опросы показывают, "как глубоко потрясённая нация ненадолго объединилась в духе печали и патриотизма; как общественность первоначально сплотилась в поддержку войн в Афганистане и Ираке, хотя со временем эта поддержка уменьшилась". Последние опросы показали, что 69% опрошенных взрослых граждан США поддерживают вывод американских войск из Афганистана. Потрачены триллионы долларов, погибло более двух тысяч военнослужащих, а своих целей правительство США так и не достигло.

Как показал проведённый в 2015 году в 40 странах опрос, США были одними из 12 государств, где большинство населения приветствует применение пыток к террористам для получения информации о возможном совершении теракта.

Более того, отрицательное отношение к исламу и мусульманам разделило американское общество. В 2017 году 56% республиканцев заявили, что среди мусульман США было много или достаточное количество разделяющих идеи экстремизма, менее половины демократов (22%) высказались в том же духе.

Книжный критик "Washington Post" Карлос Лозада, прочитав гору книг, посвящённых данному теракту, пришёл к выводу, что "Бен Ладен не выиграл войну идей. Но и мы тоже. В какой-то степени Соединённые Штаты воплотили вражеские фантазии о том, кем они могут стать — нацией, разделённой в своем самосознании, разоблачённой своими моральными и политическими компромиссами, конфликтующей из-за войн, которых она не желала, но с которыми и не могла покончить".

В статье в "Foreign Affairs" подчёркивается, что теракты 11 сентября нанесли тяжёлую рану Соединённым Штатам Америки, однако не привели к результату, которого жаждал Бен Ладен. Он думал, что вынудит напуганный Белый Дом вывести свои вооруженные силы из стран с преобладающим мусульманским населением. Вместо этого США ещё глубже увязли на Ближнем Востоке.

"Бен Ладен действительно изменил мир, — заключает автор статьи Нелли Лахуд, — но не так, как ему хотелось".

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Теракт 11 сентября. 20 лет спустя
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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