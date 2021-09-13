Бредятина: эксперты оценили перевод Украины на украинский на латинице и английский языки

Невозможно и абсурдно перевести Украину только на два языка — украинский с латинским алфавитом и английский, считают украинские политик Наталья Витренко и экономист Александр Охрименко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украине необходимо перевести украинский язык на латиницу.

"Считаю, что это будет одной из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, сказал Данилов в интервью "Радио Свобода" (в России ресурс признан иноагентом). Он также подчеркнул, что английский должен стать языком межнационального общения.

Усиление проекта антиРоссия

Как сказала Pravda. Ru председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко, это не только разделит общественное мнение на Украине ещё больше, но и отдалит Украину от России.

"У них такая задача — сделать из нашей страны антиРоссию, государство, враждебное России, ничего общее с ним не имеющее. Поэтому идёт вытравливание исторической памяти, надругательство над русским языком, родным языком для большинства населения нашей страны. Русский язык — это не привнесенный язык, а язык русского культурного населения государствообразующего этноса. Поэтому то, что заявляет глава СНБО — это абсолютно продуманные последовательные действия, направленные на полный разрыв любых взаимоотношений наших стран", — сказала Наталья Витренко.

По её словам, украинские власти не волнуют сроки, затраты, главное — отчитаться перед Соединенными Штатами Америки.

"Это временщики, которые захватили власть. Их сроки вообще не интересуют. Они понимают, что обозримом будущем, даже за срок одного поколения — за 20 лет, это делать невозможно, абсолютно невозможно перевести страну на два языка — украинский и английский, и на латиницу перевести украинский язык", — сказала политик.

"Представить себе, что Украина перейдет на два языка, как он говорит, украинский и английский, это такая бредятина. Это только может полный идиот представлять, что 30-миллионная страна, где 95% населения вообще не владеет английским языком, может перейти на такое двуязычие", — добавила Наталья Витренко.

Потребуются миллиарды гривен

Со своей стороны украинский экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для Pravda. Ru отметил, что смысла в этой идее нет никакого, а её реализация потребует "громадных расходов".

"Представляете, сколько надо поменять вывесок, поменять шрифтов, переписать книг и документов. Просто в последнее время любят такие бредовые идеи предлагать", — сказал экономист.

По его мнению, Данилов "специально провоцирует", а в реальности никто ничего делать не будет.

"Никто не считал и даже не прикидывал. Понятно, что это будут миллиарды, а не миллионы. Я уверен, что дальше болтовни дело не пойдет. Все пользуются этим шрифтом. Он всех устраивает. И какие-то эти изменения бессмысленны. Я понимаю, что Молдова реализовала переход на латиницу, но в Молдове другая ситуация — они ближе к румынам. Почему Казахстан меняет, понятия не имею, логики я их не понимаю. Для нас же это абсурдная идея априори. Суперабсурдная", — отметил Александр Охрименко.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с постановлением чиновники, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики госучреждений обязаны владеть украинским и использовать его при исполнении своих служебных обязанностей. Кроме того, с 16 января украинский стал основным языком в сфере услуг в стране. Прейти на русский в этой сфере можно только по указанию клиента.

Читайте по теме: Садальский одобрил желание украинцев сделать английский язык государственным

Кому нужно объединение Молдавии с Румынией

Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.