Европа может отдать афганских беженцев талибам*

Афганские беженцы стали настоящей головной болью для Европы. Сейчас в ЕС находится более 200 тысяч афганцев, статус которых пока не определён.

Как пишет немецкий таблоид Bild, запросы со стороны мигрантов на убежище не были приняты, но не отчаявшиеся беглецы всё равно не вернулись на родину, где теперь правят талибы*. Миграционные службы пока не торопятся с гостеприимством, при этом новые власти Афганистана требуют депортировать беглецов домой.

Конечно же, Запад предпочёл бы направить беженцев в страны Средней Азии, однако Москва категорически против такого варианта.

"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех", — прокомментировал ранее ситуацию Владимир Путин, отметив, что нелегальная миграция в соседних с РФ государствах — очевидная угроза России.

Пока же европейцы обманывают сами себя, искусственно преуменьшая последствия миграционного кризиса. Хотя некоторые страны всё же встали в позу. Например, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в его стране, пока он у власти, не будет ни одного беженца, хотя он вовсе не против, чтобы беженцев отправляли в страны по соседству с Афганистаном. Против приёма беженцев выступила и Словения. Как написал в Twitter премьер-министр страны Янез Янша, Словения не обязана помогать тем, кто трусливо бежит вместо того, чтобы сражаться за родину.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов отметил в интервью Pravda.Ru, что и ранее в Европе находились нелегальные мигранты, в том числе из Афганистана, и этот вопрос особо не решался. У европейских институтов нет значительных ресурсов для того, чтобы решить эту проблему, поэтому она будет иметь затяжной характер.

"Присутствие большого количества мигрантов является проблемой для Европы, и она будет только обостряться, поскольку если люди не адаптированы, не интегрированы в общество, не имеют ни жилища, ни возможности работать, тем более при наличии такого фактора, как COVID, обостряющего социальный кризис, эта масса мигрантов может создать большие проблемы для Европы в плане безопасности", — отметил эксперт.

Больше всего беженцев в Германии, которая рискует вновь пережить миграционный апокалипсис, если неустроенные беженцы пополнят ряды преступников. Часть беженцев из Афганистана — люди с образованием, имеющие профессию, поэтому они вполне могут интегрироваться в европейское общество. Но что делать с остальными?

Если же беженцы будут представлять опасность, то европейские институты пойдут на частичную депортацию, тем более если со стороны талибов* будут предоставлены какие-то документы, подтверждающие необходимость их депортации. Но всех мигрантов депортировать всё равно не удастся. Поэтому миграционный кризис будет только усугубляться.

* Представители организации, признанной террористической и запрещённой в России.

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