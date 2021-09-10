EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Европа может отдать афганских беженцев талибам*

Мир » Европа » Евросоюз

Афганские беженцы стали настоящей головной болью для Европы. Сейчас в ЕС находится более 200 тысяч афганцев, статус которых пока не определён.

Как пишет немецкий таблоид Bild, запросы со стороны мигрантов на убежище не были приняты, но не отчаявшиеся беглецы всё равно не вернулись на родину, где теперь правят талибы*. Миграционные службы пока не торопятся с гостеприимством, при этом новые власти Афганистана требуют депортировать беглецов домой.

беженцы

Конечно же, Запад предпочёл бы направить беженцев в страны Средней Азии, однако Москва категорически против такого варианта.

"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех", — прокомментировал ранее ситуацию Владимир Путин, отметив, что нелегальная миграция в соседних с РФ государствах — очевидная угроза России.

Пока же европейцы обманывают сами себя, искусственно преуменьшая последствия миграционного кризиса. Хотя некоторые страны всё же встали в позу. Например, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в его стране, пока он у власти, не будет ни одного беженца, хотя он вовсе не против, чтобы беженцев отправляли в страны по соседству с Афганистаном. Против приёма беженцев выступила и Словения. Как написал в Twitter премьер-министр страны Янез Янша, Словения не обязана помогать тем, кто трусливо бежит вместо того, чтобы сражаться за родину.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов отметил в интервью Pravda.Ru, что и ранее в Европе находились нелегальные мигранты, в том числе из Афганистана, и этот вопрос особо не решался. У европейских институтов нет значительных ресурсов для того, чтобы решить эту проблему, поэтому она будет иметь затяжной характер.

"Присутствие большого количества мигрантов является проблемой для Европы, и она будет только обостряться, поскольку если люди не адаптированы, не интегрированы в общество, не имеют ни жилища, ни возможности работать, тем более при наличии такого фактора, как COVID, обостряющего социальный кризис, эта масса мигрантов может создать большие проблемы для Европы в плане безопасности", — отметил эксперт.

Больше всего беженцев в Германии, которая рискует вновь пережить миграционный апокалипсис, если неустроенные беженцы пополнят ряды преступников. Часть беженцев из Афганистана — люди с образованием, имеющие профессию, поэтому они вполне могут интегрироваться в европейское общество. Но что делать с остальными?

Если же беженцы будут представлять опасность, то европейские институты пойдут на частичную депортацию, тем более если со стороны талибов* будут предоставлены какие-то документы, подтверждающие необходимость их депортации. Но всех мигрантов депортировать всё равно не удастся. Поэтому миграционный кризис будет только усугубляться.

* Представители организации, признанной террористической и запрещённой в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Кругом фекалии и крысы»: Вот куда переселяют афганских беженцев (Видео)
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы беженцы австрия германия словения янез янша афганистан себастьян курц
Новости
Генсек ООН: приход к власти талибов может ободрить других террористов
Лавров рассказал о войне против российских СМИ на Западе
Эксперт рассказал, кто из двух лидеров будет главным в Союзном государстве
Лавров ответил на вопрос об уходе из МИД в Госдуму
Лавров рассказал, что талибы не стремятся к узурпации власти
В Госдуме назвали популистскими предложения после взрыва в Ногинске
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд
Чем отличается женщина-загадка от истерички, рассказала психолог
Сын Ксении Собчак трогательно поздравил отца с днём рождения
Крионика: обман потребителя или шанс на вторую жизнь
Последние материалы
Генсек ООН: приход к власти талибов может ободрить других террористов
Лавров рассказал о войне против российских СМИ на Западе
Эксперт рассказал, кто из двух лидеров будет главным в Союзном государстве
Лавров ответил на вопрос об уходе из МИД в Госдуму
Инвестор Сергей Клюев: "Мы чувствуем огромный потенциал Республики Башкортостан"
Макрон умасливает избирателей деньгами из госбюджета
Лавров рассказал, что талибы не стремятся к узурпации власти
В Госдуме назвали популистскими предложения после взрыва в Ногинске
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд
Чем отличается женщина-загадка от истерички, рассказала психолог
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Происшествия
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру
Ирина Гусакова Европа может отдать афганских беженцев талибам* Ирина Гусакова Любовь Степушова Как "Спутник V" стал оружием политической борьбы в Аргентине Любовь Степушова Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Экономика и бизнес
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников