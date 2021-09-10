Макрон умасливает избирателей деньгами из госбюджета

До президентских выборов во Франции осталось меньше года, и кандидаты уже заранее стали готовить плацдарм для манёвров. Эмманюэль Макрон, как и его предшественники, решил пойти по проторенной дорожке, он стал задабривать избирателей, выбрасывая огромные суммы из госбюджета.

Не проходит и недели без объявления об очередных расходах. Le Figaro пишет, что на этой неделе власти анонсировали новые меры поддержки молодых людей и пенсионеров. В четверг, 9 сентября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран официально утвердил бесплатную выдачу противозачаточных таблеток для лиц младше 25 лет. Как говорится, ни дня без сюрприза. Однако помогут ли данные меры Макрону переизбраться на второй срок?

В принципе Макрон может пойти на второй срок, однако конкурентов у него в 2022 году будет предостаточно. Хотя опасаться Макрону стоит только одного основного сильного игрока — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Она уже успела попортить нервы Макрону на выборах 2017 года. И оппозиционер в прошлом году уже обмолвилась, что готова взять реванш. Тем более, Ле Пен, которая, кстати, никогда не скупилась на комплименты России и Путину в частности, называя его своим единомышленником, и нещадно критиковала политику ЕС, может разыграть карту исламского радикализма. Теракты, которые произошли в прошлом году в ряде французских городов, существенно сказались на настроениях избирателей.

Как отметил в интервью Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, Макрон вполне конкурентоспособен для того, чтобы принимать участие в выборах президента. Теперь главное — сумеет ли он привлечь к себе электорат.

"Он накопил определённый политический опыт, появились его сторонники в госаппарате, среди населения. Но есть разные факторы: это и пандемия, и экономическое состояние страны. Эти факторы могут сыграть либо в его пользу, либо в ущерб авторитету. Хотя есть и варианты кого-то предложить, кто раньше не был активен в политической жизни, кого-то из политиков. Может быть, он как новое лицо привлечёт к себе больше электората, чем Макрон и руководитель "Национального фронта", — пояснил Владимир Оленченко.

Достижения и провалы Макрона

Макрону удалось многого достичь за годы своей работы.

Он ведёт сбалансированную внешнюю политику,

старается поддерживать ровные отношения с Россией,

не во всём соглашается с американцами,

претендует на ведущие роли в Евросоюзе,

временами смело отстаивает ценности своей страны.

Провалы есть только во внутренней политике. В стране были

и "жёлтые жилеты", которые выступали сначала против повышения цен на топливо, а потом стали требовать отставки Макрона,

и акции протеста против пандемии.

Насколько это отложилось в умах людей — пока сказать трудно. Будем ждать начала предвыборной гонки.

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