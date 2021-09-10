Как "Спутник V" стал оружием политической борьбы в Аргентине

Вакцина "Спутник V" стала оружием политической борьбы в Аргентине.

Ловушка Кремля для Аргентины

Президент Аргетины Альберто Фернандес, вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер и весь кабинет попали в ловушку, устроенную властями России.

Об этом пишет аргентинская газета mdzol.com

Основываясь на данных журналистского расследования некоего Луиса Маджула, газета сообщает, что правительство, не подписав контракт с РФПИ, раструбило на весь мир, что покупает "Спутник V ". Это вакцину якобы легитимизировало, вызвало ажиотажный спрос, а в результате первые сделки были оформлены не с Аргентиной, а с более нужными России Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Саудовской Аравией.

"Они (правительство) легитимизировали вакцину и широко разрекламировали её, не подписывая контракт на покупку. Это было то, что нужно Институту Гамалеи, чтобы начать продавать свою вакцину миру", — цитирует Маджула MDZ.

А когда было подписано соглашение с Аргентиной на 60 млн доз (население страны — 45 млн человек), то вакцины ей уже просто не хватило, поэтому сроки поставки первой партии в 20 миллионов доз необходимых, чтобы начать кампанию массовой вакцинации, не были соблюдены, да и сегодня сроки отгрузки нарушаются.

А ведь вначале, указывает MZD, соглашение с Россией было представлено правительством, как наиболее успешное решение проблем:

задержек поставок вакцины AstraZeneca,

отказа от переговоров с Pfizer (которая не соглашалась с аргентинским требованиями об ответственности за побочные эффекты — Ред.) и Modernа.

Порешали "междусобойчиком"

Обвинения идут дальше — отмечается, что несмотря на противодействие тогдашнего министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсии, который запретил вояжи в Россию из провинций, Киршнер, якобы использовала свои личные связи, чтобы заключить сделку.

И поспособствовала этому частная поездка в Россию уже бывшей сотрудницы аргентинского регулятора в области медицины и здравоохранения (ANMAT) Ракель Мендес.

Она подтвердил, что "Спутник V существует ", "посетив склады в Санкт-Петербурге и Москве", указывает газета. Мендес, по словам Маджула передала информацию непосредственно Киршнер, которая тут же вызвала российского посла для беседы и "через месяц было сделано первое официальное объявление о "Спутнике V."

Россия выполняет свои поставки

Несмотря на всю эту конспирологию, история у российской вакцины в Аргентине вполне успешная и не только потому, что график в августе соблюдается, но и потому что Россия передала технологии, и Аргентина наладила собственное производство. Завод начал работать в Буэнос-Айресе в Пиларе с 5 июля.

Газета Telam сообщает, что в этот четверг лаборатория Ричмонда доставила 608 тыс. 500 доз второго компонента вакцины, произведенной на её заводе, и вместе с этой поставкой общее число доз "Спутника V" с начала кампании вакцинации составило 58 млн 418 тыс. 935 доз,. А число вакцинированного ею взрослого населения составило 53,2%, сообщило Министерство здравоохранения.

Вместе с этой поставкой общее число собственных произведённых доз достигло 2 млн 793 тыс. 375, из них первого компонента — 1 млн 179 тыс. 625 доз и второго — 1млн 61 тыс. 750 доз. Делаем вывод, что поставки из России составили около 56 млн. доз, то есть, если контракт — на 60 млн доз, то ничего катастрофического в недопоставках нет,

Репутация у "Спутника V" в Аргентине очень хорошая

По данным Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, российская вакцина вызывает антитела у 94% вакцинированных первым компонентом и у 100% получивших обе дозы.

Другое исследование, проведенное Институтом вирусологии Национального университета Кордовы и правительством Кордовы, подтвердило нейтрализующую эффективность российской вакцины против варианта Манаус (Бразилия) и сильный общий иммунный ответ.

"Помимо двухдозовой вакцины "Спутник V", однократная вакцина Sputnik Light также демонстрирует высокие результаты в отношении безопасности и эффективности в Аргентине", — говорится в заявлении.

Данные из минздрава провинции Буэнос-Айреса показали, что Sputnik Light формирует антитела у 94% вакцинированных. В отчёте также сообщается, что первая доза была эффективна для пожилых людей — иммунный ответ получен у 78,6% — 83,7% граждан этой категории.

Что касается задержек с поставками, то РФПИ разъяснил, что в течение нескольких месяцев рост спроса приводил к задержкам в доставке второго компонента по всему миру.

В этом контексте 4 августа РФПИ подтвердил, что "все временные задержки с доставкой второго компонента вакцины будут полностью устранены в августе. Это связано со значительным увеличением производственных мощностей по производству вакцин".

В том числе и в Аргентине, где Ричмонд довёл производительность в августе до более чем 3 млн доз второго компонента, и все они останутся в стране.

В чем же причина "разоблачений"?

Причина "разоблачений" — в политической борьбе против Фернандес и Киршнер и губернатора провинции Буэнос-Айрес Акселя Кисилоффа — "экономического гуру, покорившего Кристину Киршнер". Потому что упомянутая активная посланница в Россию — Мендес (которая и выбила для провинции завод), является супругой министра здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.

Цель тоже просматривается — скомпромитировать "Партию всех" Фернанадес и Киршнер и вообще всех перонистов в волюнтаризме и тесных связях с Кремлём, что в либеральном мире считается не только моветоном, но и подсудным делом. Это важно с учетом того, что в ноябре в выборах аргентинцы обновят половину Палаты депутатов и треть Сената.

Обязательные праймерез состоятся 12 сентября, в них определяться кандидаты и политические группы, которые будут баллотироваться на всеобщих выборах .

14 ноября 2021 года будут избраны 127 депутатов и депутатов по всей стране и 24 сенатора в 8 провинциях.

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