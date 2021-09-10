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Автор Ирина Гусакова

Пора и честь знать: Дания больше не готова кормить беженцев

Мир » Европа » Евросоюз

Власти Дании вновь планируют ужесточить миграционную политику. Устав кормить неработающих мигрантов, они предложили им отрабатывать свой кусок хлеба. Для получения финансовой помощи от государства мигрантам надо будет трудиться не меньше 37 часов в неделю.

Дания

"Много лет мы оказывали многим людям медвежью услугу, ничего с них не требуя", — пояснил премьер-министр страны Метте Фредериксен, намекая, что пора бы и честь знать.

Датский министр занятости Питер Хуммельгард пояснил, что мигранты могут отрабатывать свои пособия, например, убирая пляжи от мусора. "Главное для нас, чтобы люди вышли из своих домов", — пояснил министр.

Новые правила, по логике властей, должны помочь мигрантам интегрироваться в европейское общество, а не сидеть, варясь в собственном соку.

Стоит отметить, что в Дании, которая имеет репутацию либеральной страны, действуют одни из самых строгих миграционных правил в Европе. Правда периодически медвежьи рукавицы прозревших от последствий политики неолиберализма властей срывают наиболее фанатичные граждане Дании, которые время от времени устраивают акции протеста. Но власти всё же упорно идут к цели снизить количество соискателей на статус беженца до нуля.

Впрочем левые политики критикуют эту инициативу, которая, по их мнению, может привести к социальному демпингу, финансируемому за счёт государства.

Власти против датчан: кто кого

Вспомним, какие протесты были в центре Копенгагена этим летом. Протестующие были возмущены тем, что датское правительство приказало нескольким сирийским беженцам вернуться домой. Бывший датский политик Озлем Чекич тогда искренне негодовала:

"Когда я проезжала мимо дворца утром, кто-то держал табличку с надписью: "Сирия небезопасна", — отметила Чекич, покинувшая парламент в 2015 году. — Абсурдно, что Дания <…> обсуждает, безопасна ли Сирия, или нет — страна, которая уже много лет находится в состоянии гражданской войны".

История повторяется, теперь же в новых инициативах Дании виден афганский след.

Как отметил в интервью Pravda.Ru руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, история с афганскими беженцами весьма актуальна для Европы.

"Сейчас они должны подтягивать свои финансы и возможности к реальной ситуации. Поэтому они так и поступают. Они ограничивают пособия, дотации. Они ведут себя как вполне рациональные капиталистические экономисты", — сказал эксперт.

Владимир Швейцер рассказал Pravda.Ru, что в Дании даже задумываются о создании фильтрационных лагерей, чтобы таким образом контролировать потоки беженцев в страну, чтобы не пропустить террористов. Они хотят себя обезопасить.

Стоит теперь убедить самих датчан, которым промыли головы гуманистическими идеями, что Дания — страна маленькая. Если она не будет защищать свои интересы, то её разорвут на кусочки. Власти Дании правы, показывая своему народу, что он для них на первом месте, а не интересы граждан иностранных государств.

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Беженцы в Европе — горькие ягоды "арабских весен"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы дания беженцы
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