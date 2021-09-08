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Автор Ирина Гусакова

Ядерное оружие США стало орудием предвыборной борьбы в Германии

Мир » Европа » Евросоюз

Предвыборная гонка в Германии в самом разгаре. Каждый кандидат пытается не ударить в грязь лицом перед своими избирателями, и уже последовали предвыборные обещания. Например, кандидат на пост канцлера от партии "Союз 90/Зелёные" Анналена Бербок заявила, что в случае своей победы добьётся вывода американского атомного оружия с территории Германии.

Анналена Бербок

Предположительно, на немецкой авиабазе Бюхель в Западной Германии американцы поместили около 20 атомных бомб.

Бербок намеревается воспользоваться окном возможностей, которое открылось на фоне возобновления переговоров между Россией и США по разоружению. Стоит отметить, что блок ХДС, а это пока лидирующая партия, выступает категорически против того, чтобы избавиться от американского арсенала. В контексте ухудшающихся отношений Евросоюза с США не добавит ли эта тема очков Бербок в предвыборной гонке?

Как отметил в интервью Pravda.Ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, эти вопросы были на повестке дня ещё во время объединения Германии. Социал-демократы настаивали не только на выводе ядерного оружия, но и в целом американских войск. Сейчас же данное предложение будет пользоваться поддержкой большинства избирателей, потому что речь идёт именно о ядерном оружии. Но если же этот вопрос будет поставлен, то решать его будет не партия "Зелёных", а бундестаг, где у "Зелёных" всё равно не будет большинства.

"Позиция партии "Зелёные" рассчитана на антивоенное движение, которое в Германии традиционно сильно. Правда сейчас оно в упадке, но никто не будет против. Но при этом ядерные державы как были, так и останутся, как определяли США и Россия паритет, так и будут определять", — сказал эксперт.

Ядерное оружие

Бербок действует в правильном направлении. Партию "Зелёные" поддерживают пацифисты, которые выступают за мир. И весомым аргументом голосовать за Бербок станет отказ от американского ядерного оружия на территории Германии. Однако при каком раскладе такой вариант возможен?

Немецкий журналист-международник Александр Рар предположил в беседе с корреспондентом Pravda.Ru, что если в Германии будет коалиция из социал-демократов, "Зелёных" и партии "Левая", то в этом отношении многое изменится и атомное оружие придётся американцам забрать домой или перевезти в Польшу. В этом случае Германия будет менее восторженно воевать и слать свои войска.

Война — это прошлый век для Германии. Страна настроена на другие идеи — на борьбу с изменением климата, на решение экологических проблем. После окончания холодной войны фактически исчез образ врага — Советского Союза. Россия для Германии — скорее соперник или противник, но никак не враг, поэтому тема с размещением атомного оружия уже в народе не муссируется, считает эксперт.

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США везут в Германию ядерные бомбы
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия александр рар анналена бербок
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