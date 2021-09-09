Почему правительство в Триполи освободило сына Муаммара Каддафи

20 октября исполняется 10 лет, как в результате поддержанной Западом гражданской войны в Ливии был убит её лидер Муаммар Каддафи.

Как погибла благополучная Ливия

Французский президент Николя Саркози взял на себя роль главного зачинщика интервенции. Он утверждал, что без вмешательства сил Запада восставший анклав Бенгази ждали бы массовые убийства, "сравнимые с боснийской Сребреницей".

Россия при президенте Дмитрии Медведеве не нашла в себе силы воспротивиться желанию Запада убить непокорного Каддафи. На заседании СБ ООН при голосовании по резолюции СБ ООН номер 1973 по Ливии, которая "закрывала" воздушное пространство страны, Россия не наложила вето, что открыло путь Западу к бомбардировкам.

Однако, Париж, сам организовал "восстание" народа, так как рассчитывал увеличить французскую долю в ливийской нефтедобыче и помешать планам Каддафи по созданию общей африканской валюты, которая могла бы вытеснить денежную систему, завязанную на Париж. Об этом рассказали электронные письма Хиллари Клинтон, опубликованные госдепартаментом США.

Муаммар Каддафи также начал обсуждать создание единого африканского правительства в 1999 году. Его целью было объединение имеющихся возможностей континента. Поэтому Саркози в своём желании уничтожить полковника, был единодушно поддержан Западом.

После убийства Каддафи, Ливия до сих пор находится в состоянии гражданской войны. В воскресенье появилась новость, что третий сын Каддафи — Саади, был освобожден из тюрьмы в Триполи,

Где теперь находится семья Каддафи?

У полковника было восемь детей: семь сыновей (один сын от первого брака) и дочь.

Саади, был освобожден из тюрьмы через три года после того, как он был оправдан за убийство футбольного тренера, также с него были сняты обвинения в расстреле демонстрантов во время событий в Бенгази. В мирные времена Саади был профессиональным футболистом, играл в Италии за "Триполи", имел хорошую репутацию в стране — раздавал бедным деньги, мог подарить нуждающимся автомобиль или квартиру.

Саади бежал в Нигер, но позже был экстрадирован в Ливию, где был арестован и судим. После недавнего жеста "доброй воли" Триполи, он уже вылетел в Турцию.

Трое из семи других сыновей бывшего лидера Ливии погибли во время событий осени 2011 года, в том числе Мутассим — убитый боевиками в родном городе полковника — Сирте 20 октября 2011 года, в тот же день, что и его отец.

Сейф аль-Араб погиб раньше — в результате авианалета НАТО в апреле 2011 года. После начала беспорядков полковник отправил его командовать войсками на востоке Ливии. Три маленьких внука Муаммара Каддафи, погибшие от авиаудара НАТО, были детьми именно Саифа аль-Араба.

Младший сын — Хамис погиб в бою при штурме Триполи за два месяца до убийства полковника. Он закончил в середине нулевых Военную академию имени Фрунзе в Москве, командовал бригадой.

Но другие члены семьи Каддафи выжили, в том числе его жена Сафия, его старший сын Мохаммед - от первого брака, и его дочь Аиша, все они живут теперь в Алжире. Позже им было предоставлено убежище в Омане при условии, что они не будут заниматься политической деятельностью.

Аиша, юрист по профессии и бывший посол доброй воли ООН, входила в международную группу защиты Саддама Хусейна после того, как иракский лидер был свергнут во время вторжения НАТО под руководством США в 2003 году. Лично для Аиши операция НАТО в Ливии имела трагические последствия — под авиаударами союзников в 2011-м погибли её муж и один из детей.

Выжили и ещё два сына. Ганнибал также искал убежища в Алжире, прежде чем попытаться проникнуть в Ливан, чтобы присоединиться к своей жене, ливанской модели Алин Скаф. Но ливанские власти арестовали его и обвинили в 2015 году в сокрытии информации о видном мусульманском шиитском священнослужителе Муссе Садре, который пропал без вести в 1978 году во время визита в Ливию.

С 2015 года Ганибал находится в ливанской тюрьме. Освободить его просят власти соседней Сирии, но пока пятый сын Каддафи остается под стражей.

Наследник Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам находится в настоящий момент под домашним арестом в Триполи, несмотря на то, что с него были официально сняты все обвинения по организации репрессий. Он сказал в июне в интервью New York Times, что не исключает своего участия во всеобщих выборах, которые ожидаются в декабре.

Сейф аль-Ислам был захвачен ливийскими боевиками в ноябре 2011 года, через несколько дней после убийства его отца. В 2015 году он был заочно приговорен к смертной казни за "преступления", совершенные во время "арабской весны". В 2017 году группа боевиков, захватившая его, объявила, что он освобожден.

"Люди, которые раньше были моими охранниками, теперь мои друзья", — сказал он, сожалея о том, что Ливия погрузилась в хаос за десять лет после свержения и убийства его отца.

Сейф аль-Ислам сообщил, что его отец был главным спонсором избирательной кампании Николя Саркози, победившего в 2007 году на президентских выборах во Франции. Сын полковника не мог простить Саркози бомбардировки Ливии. Уничтожив Джамахирию, по мнению Саифа аль-Ислама, Саркози попытался "замести следы".

Почему Триполи освободила сына Каддафи

Ливия долго возглавляла список нестабильных регионов, однако в стране уже более года сохраняется перемирие, достигнутое при значительных посреднических усилиях Москвы. В конце года в стране должны пройти первые выборы главы государства, которые должны ликвидировать двоевластие в стране (восток и запад).

Именно поэтому правительство в Триполи освободило Саади Каддафи.

Назначенный премьер-министром западной части Абдул Хамид Дбейба в своем твите объявил:

"Мы не можем двигаться вперед без достижения примирения или создания государства — без достижения справедливости, соблюдения закона, соблюдения принципа разделения властей и выполнения судебных процедур и постановлений. На этом основании гражданин Саади Каддафи был освобожден сегодня во исполнение приговора, вынесенного против него прокуратурой ".

Известно, что Турция установила хорошие отношения с правительством национального единства Ливии, базирующимся в Триполи, и оказала ему военную и финансовую поддержку в борьбе с ливийской национальной армией Халифы Хафтара, базирующейся на востоке. Возможно, Анкара стала посредником в освобождении Саади Каддафи.

Заметим в заключении, что Саркози был свыше наказан за свои действия в отношении Ливии. Он предстанет в Франции перед судом по обвинению в коррупции и торговле влиянием.

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