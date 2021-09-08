Событие года по версии Зеленского: "Ура, Байден назвал меня "любимой женой"!

Украина продолжает обсуждать главное политическое событие года (по крайней мере, с точки зрения его участника) — поездку президента Украины Владимира Зеленского в США.

Вопреки радужным надеждам Зеленского президент США Джо Байден отказал ему практически во всех просьбах: в НАТО даже не обещал принять; баз США на территории Украины не будет; в Нормандском формате пятым не станет; "Северный поток-2" останавливать не собирается; реструктуризации долгов МВФ не будет. Зато повесил на Украину ещё один кредит в $3 млрд, чтобы спасти компанию-банкрот Westinghouse. Украинский "гарант" обязался укрепить многочисленные "антикоррупционные" и судебные органы, полностью передав управление американцам. Подписал контракты на покупку американского угля по двойной цене и пообещал ещё закупать и американский сжиженный газ (он не такой "грязный" и "вонючий", как дешёвый российский). В качестве бонуса выразил желание принять 5000 афганских беженцев и защищать ЛГБТ-шников. За всё это с барского плеча Киеву выделили "Джавелинов" на $60 млн (правда, ещё и предыдущие пылятся на складах).

Шутки шутками…

Шутники выделили главные итоги встречи Зеленского и Байдена:

На Украине (и не только!) наконец-то узнали, что российский газ — грязный и вонючий (если не проходит очистку в украинской ГТС);

Зеленского угостили печеньем, украшенным украинским флагом и даже не просили сыграть на рояле;

Байден не уснул!

Зеленский "забыл" пригласить Байдена на Украину.

А если серьёзнее, то приведу ранги официальных визитов в США (от наиболее важного к наименее значимому):

State Visit — государственный визит;

Working Visit — рабочий визит;

Visit by Invitation — визит по приглашению;

Ad Visit — визит по объявлению.

Визиту Зеленского в США был присвоен ранг Ad Visit, который не предусматривает какого-либо дипломатического сопровождения. Практически VIP-турпоездка.

Грандиозный кредит

Открытие кредитного лимита от Эксимбанка США в размере $3 млрд у нас пытаются представить как некое грандиозное достижение, хотя за такие "художества" нужно наказывать. Ведь американцы будут кредитовать наши компании, чтобы те покупали американское.

"Типичные связанные кредиты, которые применяются всеми разумными странами, кроме нашей. Когда такие кредиты нам предлагают китайцы, то это вредно, когда США — восторгаются. Торговый оборот между Украиной и США составляет в среднем $4 млрд, торговля идёт в одну калитку: мы продаём в США своих товаров на ярд, они нам — на 3. Мы покупаем в Америке и сырьё (уголь), и полуфабрикаты (ядерное топливо), и готовую продукцию (локомотивы). Через какое-то время, когда подойдёт срок платежа по кредиту, мы уменьшим свой финансовый счёт в платёжном балансе на те же $3 млрд, наказав себя дважды. А американцы, соответственно, получат свои деньги назад с процентами. Всё получилось, как я и прогнозировал: вместо удочки опять попросили рыбу в виде денег. Причём, даже не заикнулись о снятии пошлины на наш металл в размере 25%. Всё верно, локомотивы для Украины нужно делать из американского металла. Испанский стыд", — возмущён экономист Алексей Кущ.

Поближе к Вашингтону — подальше от "Минска"

Судя по всему, Вавочка попытается публично и окончательно отойти от Минских договорённостей, его слова в Белом доме о присоединении США к Нормандскому формату поддержки не нашли, констатирует политический обозреватель Елена Маркосян. CNN взяла в кавычки "российскую агрессию" и теперь любая помощь Украине на продолжение войны потребует очередных провокаций и каких-то неадекватных шагов.

"И, похоже, Вавочка готов эти шаги делать. Но он не учитывает одну вещь: если Украина окончательно отойдёт от Минского формата, ополчение Донбасса никто сдерживать не будет, и на каждый обстрел будет прилетать ответ. И хорошо, если действительно просто зеркальный. Сегодня в Офисе президента спокойны и уверены в том, что обратка не прилетит. Детский сад, блин! Столько, сколько Донбасс себя сдерживал в этом конфликте, военные знают. Так что обратка неизбежна. Причём она уже пошла: по информации в сетях Кремль не видит возможности выделить время для встречи Путина с Зеленским", — разочарована Маркосян.

Есть ещё один фактор, повлиявший на дистанционирование Вашингтона от конфликта на Донбассе — это июньский американо-российский саммит в Женеве, полагает эксперт Украинского института политики Никита Трачук.

"Там наверняка были достигнуты некие непубличные договорённости, на выполнение которых стороны выделили 6 месяцев. И, по всей видимости, стороны пока ещё эти соглашения стараются выполнять. В таких условиях проблема Донбасса останется в подвешенном состояния, а Белый дом не будет активно вмешиваться в эту проблему. А вот ближе к зиме я не исключаю какого-то развития событий в Донбассе (надеюсь, что не будет разморозки конфликта). Но в его разрешение при Зеленском я не верю — возможны лишь какие-то небольшие подвижки в виде очередного разведения сил и средств или обмена пленными. Для окончания противостояния важно не количество стран в переговорных форматах, а реальная политическая воля руководства конфликтующих сторон. А её пока не вижу. Учитывая все эти факторы, не думаю, что удастся вовлечь США в переговорный процесс по Донбассу", — приходит к выводу политолог.

Ещё не все флагштоки упали…

Официальный Киев пообещал уже в ближайшее время законодательно защитить полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины. В эту должность, если кто вдруг запамятовал, мёртвой хваткой вцепился знаменитый Артём Сытник, указ о назначении которого признан неконституционным. Тот Сытник, что совершил коррупционное правонарушение, будучи руководителем главного антикоррупционного органа страны, но уволен не был и в отставку уйти постеснялся. По сей день с другими коррупционерами "борется", — саркастически отмечает адвокат Максим Могильницкий.

"Какой же ещё защиты ему не хватает? Бронетранспортёр ему, свинцовые подштанники и шапочку из фольги, чтобы со всех сторон обезопасить? Теряюсь в догадках. Верховная рада теперь уже не решится дополнить законодательство нормой об увольнении директора НАБУ в случае совершения им коррупционного правонарушения. Думаю, что Зеленский, взяв на себя обязательства, закрыл тему раз и навсегда. Ещё в совместном американо-украинском заявлении говорится о том, что Украина должна обеспечить прозрачный и надёжный отбор преемника господина Сытника. Речь, если кто не понял, идёт о том, что преемник должен быть не кем-нибудь там, а "кого надо" преемником. А ведь ещё не все флагштоки упали после дня независимости", — комментирует Могильницкий.

Обзор главных итогов прогулки Зеленского в США политический обозреватель Александр Скубченко начал с подписания меморандума о строительстве в Украине энергоблоков АЭС на $30 млрд.

"Американцам повезло, а нам ещё эти $30 млрд у пенсионеров отнять надо. Зеленский утверждает, что российский газ является самым грязным в мире. Так получается, что мы уже за "СП-2", чтобы избавиться от выбросов метана в процессе транспортировки через нашу страну? Почему же мы требуем блокировки "СП-2", чтобы Россия и дальше пачкала Украину своим "самым грязным в мире газом"? Кто президенту такие смешные тексты пишет? Зеленский привёз из США $3 млрд помощи? Но это кредит, который можно будет потратить на покупку американских товаров. Неизвестно, какой ещё металлолом Зеленскому втюхали и под какие условия дали этот кредит. США на Украине зарабатывают отлично: нам металлолом и долги, американцам — наши $3 млрд с процентами. "Мы потеряли 15 000 лучших людей", — заявил он Байдену, говоря о войне в Донбассе. По данным ООН за 7 лет войны погибло 13 300 человек, из них 3375 гражданских лиц, 4150 украинских военных и примерно 5700 сепаратистов. Но Зеленский всех их считает "лучшими людьми Украины". Значит ли это, что эту войну он считает гражданской?", — задаётся вопросом Скубченко.

"Замах на гривну — удар на копейку"

Визит Зеленского не провальный, но и прорыва в украино-американских отношениях не произошло; ключевые национальные цели Украины не достигнуты, хоть и сделаны впечатляющие анонсы; при этом обе стороны максимально пытались создать публичную видимость успешности визита, — констатирует директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Байден парировал внутриполитическую критику республиканцев о сдаче Москве американских интересов и уступках по "СП-2". Мол, приняли президента Украины, оказываем стране помощь. Фактически весь смысл встречи для Байдена свёлся к одной фразе: "США по-прежнему твёрдо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии". Зеленскому эта встреча была нужна в качестве демонстрации если уж не поддержки, то хотя бы принятия его политики со стороны Белого дома. Это важно как для обеспечения внутриполитической стабильности в Украине, так и укрепления позиций в диалоге с ЕС и РФ. Особенно после "периода самодеятельности" Зеленского — санкциями и уголовным преследованием политических оппонентов и СМИ, смены руководства "Нафтогаза", и так далее. Зеленскому удалось получить картинку, которую он может трактовать как поддержку со стороны Байдена. Это плохая новость для Порошенко и Кличко. А если смотреть с точки зрения государственных целей и задач, то можно констатировать отсутствие каких-либо стратегических договорённостей и решения ключевых вопросов", — заключает политолог.

В Киеве вскоре должны появиться представители США в разных отраслях — этим похвастался (?) глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак:

"На "Крымской платформе" была спецпредставитель — министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Думаю, что у нас появится ещё не один спецпредставитель в разных отраслях в Украине. Наши отношения после визита будут динамично развиваться".

То есть Украина уже и официально переходит в разряд колонии?

Сам Зеленский так прокомментировал своё свидание с американским коллегой (или всё же хозяином?):

"Я не знаю, возникла ли между нами химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча продлилась 2:00, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге и в его результате. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе".

Это точно была встреча президентов?…

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