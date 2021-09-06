Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии

Русские хакеры снова в опале. Глава МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что хакерская группа Ghostwriter из России под чётким присмотром российской разведки устроила кибератаки на политиков и партии перед выборами в бундестаг.

"У правительства ФРГ есть надёжные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter стоит российское государство, а конкретно ГРУ", — заявила Зассе.

Американцы тоже неоднократно обвиняли Россию в том, что она вмешивалась в выборы, однако доказательств так и не продемонстрировали. Почему чуть что так русские хакеры?

Возможно, это можно расценить как комплимент. Наши люди настолько профессионально работают, что весь мир с замиранием сердца наблюдает за их трудами с завистью. Если же серьёзно, то разговоры о Петрове и Боширове и о русских спецслужбах не уходят с полос немецких и британских СМИ.

Россия, Китай, Иран и Северная Корея — основные поставщики опасных хакеров, которые покушаются изо дня в день на государственность Запада.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в интервью Pravda.Ru, заявление главы МИД ФРГ — очередной вброс, который ничем не подкреплён.

"При желании можно предоставить прессе и распечатки URL-протоколов, и различных соответствующих узлов, с которых якобы проводились эти кибератаки, то есть предоставить доказательства в плане IT-технологий, что действительно с территории России или с сопредельных государств были совершены эти кибератаки. Но никаких доказательств не последовало. Вспомним недавний скандал, когда российские спецслужбы обвиняли якобы в облучении инфразвуковым оружием двух дипломатов посольства США, от чего они почувствовали сильную головную боль и были вынуждены оставить свою работу. Ситуация совершенно фейковая, не имеющая никакой доказательной базы", — отмечает эксперт.

Ложечки, как говорится, нашли, а осадочек остался. Здесь ситуация очень похожая: приближаются выборы, нужно как-то заполнить информационное пространство, отвлечь внимание избирателей от насущных проблем. И очень удобный способ — в очередной раз заговорить о мифической русской угрозе.

Как отмечает Александр Камкин, наши отношения с Западом возвращаются действительно к временам холодной войны, когда во всех ток-шоу рассказывали о том, что русские танки завтра будут в Берлине, в Париже и Лондоне. Обыватели, сидя перед телевизорами, грызли в ужасе ногти от одной мысли об этом. История, к сожалению, повторяется.

Остаётся надеяться, что немецкое общество не поведётся на такие глупые провокации и отнесётся к ним с изрядной долей юмора.

Почему вдруг Россия должна как-то влиять на выборы в Германии?

Что касается самого повода, то сразу же напрашивается вопрос — а почему Россия должна как-то раскачивать предвыборную лодку в Германии. Ведь в этой гонке даже нет пророссийских кандидатов, кого Россия бы поддерживала. Ну если только ради хайпа.

Сразу приходит в голову вопрос — кому нужно заказывать подобные пропагандистские акции. У России нет интереса дестабилизировать ситуацию в Германии по одной простой причине: даже в нынешней ситуации достаточно затяжного политического кризиса Германия и Россия остаются предсказуемыми надёжными экономическими партнёрами. Зачем портить себе бизнес, делая гадости своему партнёру?

"Видимо, у авторов пропагандистских кричалок какая-то своя особая изощрённая логика, согласно которой Россия только и делает, что куда-то вмешивается. Скоро будет уже, наверное, политическим мейнстримом какое-нибудь четверостишие типа "дождь, туман, снег и град — это Путин виноват". Будут обвинять Россию во влиянии на климат в Европе. Следующее наводнение, не иначе, пройдёт в Германии при участии Петрова и Васечкина", — резюмирует Александр Камкин.

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