Как "путч" в Новой Гвинее скажется на мировом рынке

Гвинея переживает непростые времена. В самом бедном государстве Западной Африки на днях произошёл своего рода "путч" — мятежники под руководством полковника Мамади Думбуи в воскресенье, 5 августа, захватили власть.

Президент страны Альфа Конде задержан, границы на замке, а военные заявили, что в стране будет создано правительство "национального единства".

Известно, что полковник спецназа Мамади Думбуя, организатор переворота, в прошлом служил во Французском легионе. Сейчас он назначил себя лидером Национального комитета по сплочению и развитию, цель которого — объединить всех граждан для решения назревших проблем.

Ситуацией в стране обеспокоено мировое сообщество. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал освободить президента Конде.

"Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде". — написал Гутерриш в Twitter.

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян, находящихся в африканском государстве, не выходить на улицы.

Напомним, Альфа Конде — первый президент республики, которого избрал народ в 2010 году. Это были первые свободные выборы с того момента, как страна обрела независимость в 1958 году. Конде был переизбран в 2015 году. Затем, когда Конде победил на выборах 2020 года после "обнуления" сроков, последовали протесты и обвинения в фальсификации.

Старший научный сотрудник Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов отметил в интервью Pravda.Ru, что сейчас, скорее всего, в стране будет наблюдаться какое-то время хаос. Ситуация изменится, если вмешаются какие-то внешние силы. Пока же военные не говорят ничего внятного, поэтому делать прогнозы сложно.

Многое будет зависеть от того, как отреагируют внешние рынки. Гвинея богата залежами боксита. И Олег Дерипаска уже предсказал встряску на рынке алюминия из-за ситуации в стране.

Также, помимо боксита, в Гвинее есть золото, уран, есть другое сырье. Цены на алюминий уже поднялись. Но как долго это продолжится?

"Либо эти транснациональные компании, в том числе российские, будут реагировать, либо смирятся с тем, что военные будут у власти, либо они каким-то образом будут лоббировать ситуацию, чтобы там прошли хотя бы формальные выборы", — отметил эксперт.

Африканист Кирилл Бабаев заявил в интервью Pravda.Ru, что военные играют традиционно очень высокую роль в политической жизни Новой Гвинеи. Возможно, эта группировка военных осталась недовольна итогами последних президентских выборов, поскольку президент пошёл на третий срок. Услышав возмущение народа, они решили силовым путём заставить президента уйти или пойти на уступки.

Ситуация неизбежно прояснится в течение недели, и тогда станет ясно, кому достанется власть.

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