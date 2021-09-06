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Автор Александр Шторм

Запад готов признать Крым за Афганистан?

Мир

Разногласия с Россией и Китаем не мешают Западу рассчитывать на них в деле предотвращения террористической угрозы, исходящей из Афганистана.

Запад готов признать Крым за Афганистан?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своём выступлении внезапно заявил, что тесное сотрудничество РФ и Запада "возможно" именно по афганскому направлению, если его не осложнят проблемы на других внешнеполитических фронтах.

Столтенберг в интервью газете Sunday Telegraph сообщил, что "Талибан"* смог мгновенно прийти к власти из-за коррупции местных властей и отсутствия у сил западной коалиции хотя бы общего видения, что нужно получить в итоге.

У американцев не оказалось ни чётких планов противодействия противнику, ни структурированного графика вывода войск. Впрочем такого рода объяснения не первые. Западная пресса писала о коррумпированности правительства Ашрафа Гани ещё до всякого вывода войск.

А уж по поводу того, что Пентагон не имеет внятной стратегии действий, в западной прессе не проехался только ленивый. Но, по словам Столтенберга, НАТО получило урок и будет пересматривать принципы взаимодействия со странами, не входящими в альянс.

Он отметил, что "всё международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать". То есть отвечать за ситуацию теперь должны и обязаны все.

Перед лицом недвусмысленной, а не выдуманной угрозы многие западные руководители теперь активно пытаются найти возможность сотрудничества с Россией.

К примеру, в интервью министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги говорится, что для обсуждения ситуации в Афганистане G7 на следующей неделе категорически требуются представители России, Китая и других стран.

Фактически предлагается прорыв в отношениях, так как Россия не участвовала в G8 с 2014 года, когда семь стран осудили присоединение Крыма к России и превратились в "семёрку".

Сейчас в неё входят

  • США,
  • Великобритания,
  • Италия,
  • Япония,
  • Франция,
  • Канада,
  • Германия.

Идея вернуть туда Россию озвучивалась ещё президентом Дональдом Трампом, но понимания тогда не нашла. А Россия и вовсе заявила, что такой формат сотрудничества ей больше не подходит.

Россия готова работать с Западом в формате G20. РФ — его участник, равно как и страны "большой семёрки". Хотя возврат к этой схеме символизировал бы снижение накала отношений с США, как минимум.

Хотя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что на Западе власти демонстрируют "несистемный подход" на фоне разнокалиберных заявлений. Это свидетельство отсутствия чёткого понимания, чего они хотят от себя и окружающего мира".

Вообще, пока в планах значится онлайн-встреча министров иностранных дел по Афганистану, но в формате G20. По этому потоку заявлений уже понятно, что игнорировать Россию в своей афганской политике США и их союзники не собираются.

Причиной этого является тот факт, что РФ наряду с Китаем поддерживает контакты с талибами*, а также может влиять на страны Средней Азии, граничащие с Афганистаном. Пока есть условный предмет для торга и ослабления санкционного давления Запада.

Как отметил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко, для США борьба с влиянием КНР и РФ всё равно является более важным приоритетом, чем все проблемы Афганистана. вместе взятые, и не понятно, что им задолжали РФ и КНР в этой ситуации.

Ведь попытки сотрудничать предпринимались в 2001-м и 2002-м годах, после чего власти НАТО объявили о переводе миссии в Афганистане под свой особый контроль. Разумеется, игнорируя ООН. Результаты, как говорится, налицо.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в России.

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Вот почему США сбежали из Афганистана / Правда, о которой молчат СМИ
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы g20 нато крым талибан ашраф гани афганистан дональд трамп мария захарова йенс столтенберг
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