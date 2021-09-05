Не злите медведя: в тайных тюрьмах Донбасса могут пытать русских

Про тайные тюрьмы на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в которых украинцы нелегально держат неугодных им людей и даже подвергают пыткам, периодически говорят и СМИ, и мировая общественность, и даже ООН.

На днях эту тему поднял представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, он сообщил, что представители ООН подтвердили факт существования таких мест, Москва же этим сильно обеспокоена.

"Это подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Ф. Фрейзер", — добавил Лукашевич.

Бывший премьер-министр ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на днях заявил, что Украине, скорее всего, ничего не будет за это, даже ООН встанет на её сторону, пока Киев продолжает вести антироссийскую политику.

Согласен с бывшим премьер-министром ДНР и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Сильные государства поддерживают Украину в ее антироссийской деятельности, поэтому мировое сообщество не предпринимает никаких действий.

"Мировое сообщество делает вид, что не заметило убийства людей в Одессе и уже 7 лет смотрит сквозь розовые очки на продолжающиеся убийства людей в Донбассе. Напомню, что более сотни детей погибли именно в Донбассе от огня украинских вооруженных сил. Что касается тайных тюрем, то это, к сожалению, уже сложившаяся практика. Я, конечно, не могу сказать, где эти тюрьмы находятся, но исходя из некоторых данных, можно предположить, что они располагаются в некоторых городах юго-востока Украины. Там содержатся люди, которые проявляют нелояльность по отношению к Украине. Учитывая тот факт, что подобного рода тюрьмы ранее журналисты находили в странах Восточной Европы, иногда просачивалась информация о пытках в тюрьмах, которые располагались на территории оккупированного Ирака, то вполне можно допустить, что и служба безопасности Украины вкупе со своими западными кураторами располагает такими тюрьмами. Это позволяет ломать людей, применяя к ним любые методы воздействия: пытки, насилие", — отмечает эксперт.

Русские добровольцы в руках украинцев?

Сохраняется вероятность и того, что в этих тюрьмах могут находиться и россияне. Много людей, которые добровольцами отправились воевать в Донбасс, пропали без вести. Москва обеспокоена, но пока только на словах, поскольку жесткая реакция предполагает военный ответ, а этого мы пока позволить себе не можем.

"Я лично выступаю за жесткие меры со стороны России по отношению к Украине. Но они должны быть комплексными, они должны быть асимметричными, они должны носить такой характер, который бы позволял нам сохранить свое государство в состоянии покоя, которое вкладывал когда-то в это Петр Столыпин, чтобы защитить свои интересы и интересы своих граждан", — заявляет Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, инструментов воздействия много, но в данном случае подошел бы медийный вариант. Сейчас на Украине стерилизуется медийное пространство, закрываются интернет-порталы, телеканалы, нелояльные по отношению к действующему президенту. Вводятся санкции против журналистов, например, в опале скандальный Анатолий Шарий, который называет Зеленского лохом, ходящим с протянутой рукой. Поэтому если бы Россия смогла каким-то образом прорвать эту информационную блокаду и донести до жителей Украины часть информации, то это было бы эффективнее любых военных мер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.