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Автор Ирина Гусакова

Дракон Порошенко/Зеленский отращивает третью голову: кто станет новым президентом Украины

Мир

Тяжелые и насыщенные дни выдались у президента Украины Владимира Зеленского. Столь долгожданный визит в Штаты, встреча с Байденом, порция критики от своего народа… затем пришлось объяснять американским студентам, что он не дракон и на Украине нет авторитарного режима.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

На днях Зеленский встретился со студентами Стэнфордского университета, и один из студентов по-русски задал президенту провокационный вопрос: не чувствует ли Зеленский, что становится драконом, как в сказке, в которой человек убивает дракона, но позже сам им становиться. И Зеленский в ответ по привычке приукрасил реальность. Мол, сильное украинское гражданское общество не допустит установления авторитарного режима в стране: "дракона" на Украине не ждите.

Видимо, студентам стоило продолжить и поинтересоваться, почему же тогда в свободном государстве закрывают оппозиционные каналы, почему идет борьба с электронными СМИ, почему через YouTube закрывают телеканалы, которые туда ушли вынужденно…

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что на Украине происходит узурпация власти. Поэтому, увы, Зеленский уже превратился в дракона.

Владимир Зеленский

Путь дракона

Никто не ожидал, что Зеленский повторит путь Порошенко, даже превзойдет его во многом. А после встречи с Байденом Зеленский получил своего рода индульгенцию на продолжение этих действий. Так что теперь Зеленский, наверное, сможет позволить себе большее. То, что он превратился в монстра, уже очевидно для многих. Зеленский понял, что у него есть покровители, Байден оценил деятельность украинского руководства, так вот — она вполне отвечает демократическим нормам.

Как отмечает политолог Александр Дудчак, такие личности долго во власти не задерживаются. Зеленский — даже не личность. Это человек-функция, он отработает, и его спишут, поменяют примерно на такого же.

"Человека избирают из-за ненависти к предшественнику, кто угодно, лишь бы не этот, сочиняют новому легенду, как сочинили Зеленскому. И пока разбирались, похож он на Порошенко, лучше он или хуже, год прошел, потом еще год все понимали, что он еще хуже. Сейчас все видят, что Зеленский превзошел Порошенко, и его уже многие ненавидят. Единственное, что спасает Зеленского, это то, что реальная оппозиция задушена, остальные его конкуренты еще хуже. Это, пожалуй, два таких фактора, которые пока еще Зеленского спасают.

Но народ будет рад проголосовать и против Зеленского, если нарисуют новую кандидатуру, будет очередной человек-функция, вполне возможно, что это может быть глава нынешней Верховной рады. Он там уже изображает из себя самостоятельного деятеля. Хотя это будет тот же Порошенко/Зеленский, только вид сбоку", — отмечает эксперт.

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Темы украина александр дудчак владимир зеленский
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