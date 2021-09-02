Собирался, но не позвали: почему Россия "забыла" пригласить премьера Японии на ВЭФ

В конце августа стало известно, что японский премьер-министр Ёсихидэ Суга не посетит Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке. Тогда же была названа и официальная причина — пандемия COVID-19. А неофициально было высказано предположение, что Токио таким образом демонстрирует своё недовольство из-за позиции России относительно нескольких южнокурильских островов.

После резких заявлений

В самом деле, что мешало премьер-министру если и не лично посетить форум, то выступить онлайн. Тем более, было известно, что в ходе работы форума будет организован телемост с Токио. Но даже и такого варианта предусмотрено не было.

И казалось, что дело именно в позиции нынешнего японского правительства. В Токио в последнее время не скупились на весьма резкие комментарии относительно заявлений и действий российского руководства в отношении Южных Курил. Что разительно отличалось от действий премьер-министра Синдзо Абэ, который, кстати, неизменно посещал Восточный экономический форум с 2016 года. Было бы странно полагать, что в Москве не сделали выводов из заявлений японских политиков.

А накануне открытия форума выяснилось, что Ёсихидэ Суга… был готов посетить ВЭФ. Агентство "Киодо" 1 сентября сообщило, что возможность его визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве и премьер Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Но он не получил приглашения, и в итоге визит не состоялся.

И это, надо полагать, Токио задело очень сильно. На пресс-конференции в четверг, 2 сентября, генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что премьер-министр Суга не примет участия в форуме ни лично, ни в форме видеообращения.

"Принимая во внимание все обстоятельства в комплексе, включая планы премьер-министра, он не примет участия в Восточном экономическом форуме в этом году. С учётом ведения дипломатических переговоров мы воздерживаемся от ответа по другим деталям", — цитирует РИА "Новости" сообщение МИД Японии. Весьма сдержанно, надо заметить. Но и из этого можно сделать вывод о том, что отношения между Россией и Японией сейчас весьма непростые.

Ждём. Но потом

Отсутствие на форуме японского премьера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Судя по сказанному им, дело все ж таки в пандемии, из-за которой, как сказал Песков, не все лидеры сейчас мобильны.

"Форум — он в целом открыт для всех лидеров региональных государств, но не все лидеры, естественно, в наше время достаточно мобильны, и, как правило, большинство глав государств соблюдают определённый особый режим, связанный с санитарной обстановкой, поэтому, конечно, мы должны принимать это во внимание", — сказал он. И добавил, что в будущем Россия рассчитывает на участие в работе форума лидеров Японии, как и других региональных государств.

Теперь остаётся понять, как произошедшее отразиться на диалоге двух стран, прежде всего на высшем уровне. Если в обозримом будущем состоятся контакты на достаточно высоком уровне, значит, стороны покажут, что не будут зацикливаться на ситуации с приглашением/неприглашением на ВЭФ.

Если нет, то значит, в Токио явно были задеты. Ну а в Москве считают это не очень-то и важным.

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