Два сценария для Белоруссии: в Россию или на войну

Эксперты пытаются анализировать текущие события и понять, какой сценарий будет реализован в Белоруссии. Версий много, но назвать что-то конкретное никто не решается.

Разумеется, напрашивается сравнение с киевским майданом. Но с учётом того, что Россия не поддержала Тихановскую, вероятность отставки правительства крайне мала. Даже Европа не стала вписываться за альтернативных кандидатов на пост президента РБ.

Авторы telegram-канала "Мэйдей. Хроника пикирования" склоняются с мягкому южноосетинскому варианту.

При этом нужно помнить, что белорусы (в отличие от украинцев) не расколоты на "запад", "центр" и "восток". Нация в целом по образу мышления тяготеет к "западу", как бы это странно ни звучало.

Окончательное сближение с Россией станет единственным вариантом, если действующая "многовекторная" власть окончательно поставит крест на западноевропейском сотрудничестве.

"Это уже, можно сказать, произошло. Александр Лукашенко и его окружение практически стали персонами нон грата в Европе. Отсутствие национального раскола не позволит ни Польше, никакой другой стране возбудить в белорусах сепаратистские настроения".

Если послушать любого белорусского политика новой волны, то не услышать даже намёка на приоритет интеграции с Россией. Другой вопрос — хотят ли этого белорусы?

"Союзное государство для большинства из них воспринимается как политическая разменная карта действующей власти. При смене главного руководства страны неизвестны его перспективы. И это (и только это) является причиной отсутствия поддержки российских властей соперников Александра Лукашенко", — считают сетевые эксперты.

С другой стороны, белорусы прекрасно понимают, что есть только два вида поддержки России:

или она помогает действующей власти удержаться,

или помогает своим гражданам на враждебной территории.

Пока Александр Лукашенко не перешёл черту применения армейских арсеналов к собственным гражданам, Россия вытерпит, что называется, "все страдания белорусского народа".

В самом жёстком варианте развития политической ситуации в Белоруссии для граждан будет непростой выбор: остаться белорусом и сгинуть под пулями своей же армии или стать россиянином и надеяться на гарантии безопасности российского президента.

Тут имеет смысл напомнить, какой выбор сделали в Южной Осетии. И помним, что с большим натягом, но мировое сообщество вынуждено было принять новую осетинскую реальность. Большая часть проживавших на территории Цхинвальского района Грузии под угрозой вооружённой интервенции грузинских войск стали получать российское гражданство.

Россия, безусловно, дала на это добро из гуманитарных соображений. Никаких особых условий у постоянно проживающих в Грузии осетинов для этого не было. Но это стало определяющим при принятии решения по операции "принуждения к миру" в отношении Грузии в 2008 году.

Таким образом, в Белоруссии военной интервенции российских войск ждать не стоит. Белорусам никто извне не угрожает.

Выбор у белорусов будет непростой: война или мир в виртуальной России. Присоединять к себе Белоруссию по-настоящему Россия не будет. Белоруссия полезна как отдельное государство. Но полностью независимой Белоруссия тоже не будет.

Тем временем, по данным ТАСС, Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян "одно общее Отечество от Бреста до Владивостока".

"Мы сегодня братья, — сказал Лукашенко в Барановичах. — Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Это Отечество от Бреста до Владивостока".

После таких слов более ясной становится тема предстоящей беседы Путина и Лукашенко, визит в Москву которого должен состояться в течение ближайших двух недель.

В каком именно формате Лукашенко с Путиным планируют спасать "общее Отечество": в форме Союзного государства или ещё как-то, — скорее всего, и будет решаться на этой встрече.

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