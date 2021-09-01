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Автор Ирина Гусакова

Как талибы могут повлиять на исход предвыборной гонки в Германии

Мир

Европа задумалась, что делать с грядущим потоком нелегалов, которые уже хлынули из Афганистана. Чуть более двух месяцев понадобится мигрантам, чтобы добраться до границ заветного рая.

Афганец с детьми
 

Германия, где до выборов осталось несколько недель, больше всего боится повторения сценария из недалекого прошлого, когда канцлер Меркель снабдила весь Евросоюз миллионами беженцев. Тогда у Меркель были иллюзии насчет европейских возможностей ассимиляции, были и медийные рычаги давления. Теперь же Меркель, которой до пенсии осталось чуть меньше месяца, но которая, разумеется, мечтает, чтобы ее партия победила на выборах в бундестаг, заняла позицию более осторожную. Она постаралась избежать громких заявлений в духе "все мигранты нам братья".

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отмечает, что это неприятный сюрприз для немецкого правительства, он может внести свои коррективы в предвыборную борьбу, которая сейчас находится на своем пике. Если Меркель пойдет по пути политики гостеприимства, то это может отразиться на оттоке голосов от ХДС.

"Возможно, "Альтернатива" сможет пару-тройку дополнительных процентов набрать. Партия "Зеленые", которая традиционно выступает с политикой радикального гостеприимства, то есть чем больше беженцев, тем лучше, вряд ли сумеет подняться на этом, потому что немецкое общество подустало от того, что Европа стала как проходной двор. Возможно, кризис недоверия к правящей партии, лично к Меркель и к ее протеже Лашету может только усилиться", — заявляет эксперт.

В Германии среди либерально настроенных политиков присутствует идея, что надо поддерживать права всевозможных мигрантов в ущерб зачастую здравому смыслу и интересам коренного населения. Поэтому политика гостеприимства разделяется основными партиями Германии, кроме "Альтернативы". Естественно, самыми толерантными являются "Зеленые" и всевозможные ультралибералы. ХДС и прочие околоконсерваторы пытаются выстраивать рамочные условия.

Ангела Меркель

Но Меркель в 2015 году решила сыграть как раз на электоральном поле леволиберальных партий и открыла границы. Что будет сейчас? Мы помним, что в 2016–2017 годах как раз именно афганских беженцев депортировали из Германии. Попробует ли сейчас Германия пойти по такому пути, то есть признает ли она Афганистан безопасной для жизни страной и станет ли отказывать вновь пребывающим беженцам в убежище? Пока эта ситуация непонятна, но исключать такой вариант не стоит.

Германия пока видит талибов врагами

"Талибан" * считается террористической организацией. И в немецких СМИ активно фигурирует Ахмад Масуд-младший как наиболее предпочитаемая политическая сила в Афганистане. Про сбежавшего в женском платье в машине американского посольства президента Гани говорят очень мало. Но он сам себя дискредитировал. Поэтому сейчас немецкие СМИ и политические классы рассматривают афганский театр как место противодействия талибам, и точкой притяжения остается провинция Панджшер. Поэтому талибы пока что остаются радикалами, исламистами, врагами всего прогрессивного человечества.

Но ситуацию может изменить немецкий политический класс, если он признает талибов стороной переговоров. По такому же пути идет и российская сторона. Недаром талибы за месяц до смены власти в Кабуле приезжали на встречу с российскими представителями. Пока же, отмечает эксперт, немецкий политический класс не готов признавать "Талибан" * не только законной властью, но и вообще партнером по переговорам. Изменится ли ситуация — покажет время.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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