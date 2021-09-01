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Автор Антон Куликов

Байден провозгласил "новую эру". И это угроза для России?

Мир

Президент США Джо Байден в обращении к нации после окончания эвакуации американских войск из Афганистана объявил о "новой эре" использования мощи Соединенных Штатов. И после провозглашения этого нового курса России явно следует быть настороже.

Байден провозгласил "новую эру". И это угроза для России?

"Новая эра" Байдена

Байден в своем выступлении фактически объявил о существенных изменениях внешнеполитического курса США. Едва ли его и в самом деле можно назвать "новым". Но корректировки, если они произойдут, могут оказаться значительными.

Президент США объявил, что собирается избегать наземных войн с развёртыванием крупных сил. Вместо этого он собирается отдать предпочтение стратегии, в большей степени основанной на конкуренции в области экономической и кибернетической безопасности с Китаем и Россией. Кроме того, речь идёт о противодействии угрозам с помощью технологий, которые позволяют наносить удары по террористам без наличия крупного контингента в том или ином отдаленном от территории Соединённых Штатов регионе планеты.

По мнению самого Байдена, это является "новой эрой" использования американской мощи. То есть Соединённые Штаты больше не будут стремиться изменить своих соперников, что пытались сделать три предыдущих президента в Афганистане и Ираке. "Мир меняется" — и американское руководство должно измениться вместе с ним, подчеркнул Байден.

"Перевернув страницу внешней политики, которой наша страна руководствовалась последние два десятилетия, мы должны учиться на своих ошибках", — сказал президент США.

По его мнению, из произошедшего надо извлечь два урока. Во-первых, ставить миссии с "ясными, достижимыми целями". Во-вторых, оставаться сосредоточенными на фундаментальных интересах национальной безопасности США.

Байден заявил, что этот новый подход не означает возвращает к изоляционизму его предшественника, Дональда Трампа.

Всеобщего благоденствия не наступит

В Вашингтоне заявляют, что отказываются от попыток изменить мир согласно своим представлениям о том, как это должно быть. Но так чего же тогда России быть настороже, ведь это же хорошо?

Во-первых, пока это всё же декларации, которые еще неизвестно, как будут выглядеть на практике. Во-вторых, очевидно, что в Вашингтоне и в самом деле не горят желанием ввязываться в дорогостоящие военные операции. Тем более, после подсчётов, во сколько обошлось американцам пребывание в Афганистане. Но это сейчас, а когда страсти улягутся? Не возникнет ли у Вашингтона желание помочь становлению демократии еще где-нибудь?

Собственно, оно, это желание, никуда и не делось. США наверняка будут поддерживать конфликты малой интенсивности там, где им это выгодно. В том числе, возле границ России.

Разумеется, никто не собирается отказываться от экономического давления. Очевидно, в Вашингтоне будут еще более активно использовать санкции, в том числе и против нашей страны.

Так что, в общем, не стоит ожидать чего-то принципиально нового от "новой эры", по крайней мере в том, что касается политики США в отношении России. Иллюзий по этому поводу быть не должно. Да, собственно, едва ли они есть.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден декларация дональд трамп
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