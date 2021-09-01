В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе

Американские дипломаты поддержали версию о том, что их дружбе с Казахстаном мешает "злонамеренная" Россия, которая и устроила взрыв в Таразе.

Дружба между США и Казахстаном прошла испытание на прочность

Американское посольство в Казахстане подтвердило, что если бы не взрыв на военном складе в Таразе, там приземлился бы их эвакуационный самолёт из Афганистана.

Об этом сообщает агентство KazTag. Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области близ города Тараз, произошло возгорание возле одного из складов, прогремело порядка десяти взрывов. Погибли 14 человек, в основном пожарные.

Американские дипломаты поблагодарили правительство Казахстана "за огромную поддержку в определении потенциальных маршрутов для рейсов из Афганистана" и выразили уверенность, что в следующий раз всё "сложится".

"Казахстан в очередной раз показал себя надёжным другом, и мы ждём будущих возможностей поработать вместе для помощи тем, кто в ней нуждается", — написали в посольстве США.

Двумя днями ранее о развороте американского самолёта рассказал портал Orda.kz. Дозаправка самолёта ВВС США планировалась, но была отменена. Самолёт ушёл в обход территории Казахстана из-за взрыва.

В Казахстане дружит с США министр обороны?

Казахстанский telegram-канал "Нурсултанский соловей" указывает, что США пытаются использовать взрыв "в личных политических целях", представляя его как намеренную диверсию, целью которой было не допустить принятие самолёта.

Эта версия уже обсуждается в Казнете с посылом, что главным интересантом взрыва является Россия "как главный геополитический противник США".

По мнению "Нурсултанского соловья", "вброс" преследует две цели:

создание напряжённости в отношениях России и Казахстана;

снятие ответственности с министерства обороны РК и лично с уже экс-министра обороны Нурлана Ермекбаева за допущенную преступную халатность при хранении боеприпасов или коррупцию.

Далее канал со ссылкой на присланное в "личку" письмо сообщает, что Ермекбаев "может обладать обширной сетью контактов со своими коллегами из военных и дипломатических ведомств США". И этим может объясняться то, что "на чрезвычайное происшествие на военных складах боеприпасов в Жамбылской области оперативно отреагировали в госдепартаменте США".

Не логику в конспирологии надо искать, а объяснять дружбу США и Казахстана

Автор канала подчёркивает, что "конспирологическая версия" американцев с аналогией на взрыв в чешском Врбетице не логична, так как дозаправка самолётов США "на территории ближайшего союзника России в регионе" не является для Москвы "чем-то болезненным".

"Эвакуация должна завершиться уже через несколько дней, и ни о каком постоянном сотрудничестве Казахстана с армией США речи не идёт", — утверждает "Нурсултанский соловей".

А вот по поводу "никакого постоянного сотрудничества" возникают сомнения. Для обращения посольства США к Казахстану как к давнишнему другу есть все основания.

Поэтому Россия не обязана спасать Казахстан в войне, которую США ведут руками исламистов в регионе. В шестом году институты минобороны РФ разрабатывали обустройство границы с Казахстаном в рамках Агентства по обустройству государственной границы, но эти планы канули в лету вместе с упразднением ведомства. Возможно, их пора возродить.

На официальном уровне всё у России и Казахстана хорошо

В комментарии для Pravda.Ru эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что на сегодняшний день Россия готова объединить усилия, в том числе с Соединёнными Штатами, Ираном, Китаем, Пакистаном, Евросоюзом, для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Средней Азии, вокруг Афганистана и в Афганистане конкретно.

Это, по его словам, следует из заявления главы МИД Сергея Лаврова.

"Мы видим также желание России и Казахстана взаимодействовать с целью стабилизации ситуации в это весьма непростое время", — сказал эксперт, основываясь на выступлении президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который "весьма внимательно прошёлся по ситуации, которую нагнетают в Казахстане, связанную с русским языком".

По словам Андрея Кошкина, есть в Казахстане политические силы, которые хотели бы вбить клин "в это довольно фундаментальное артикулирование позиции России и Казахстана на официальном уровне".

"В Врбетице после взрыва семь лет никто даже вопросов не задавал. А когда надо было с геополитической точки зрения обострить ситуацию, вдруг стали белыми нитками пришивать к России. Сейчас этот взрыв в Казахстане тоже хотели бы оперативно пришить к России", — отметил эксперт.

"Здравомыслящие и политики, и читатели — представители и казахского, и российского, и афганского общества, и других государств — заинтересованы в том, чтобы не было кровопролития, не было войны, не было беженцев, были сытые люди. Вот эта идея, которая аргументирована. Всё остальное — это попытка раскачать и в социальных сетях разогнать вот эту оппозиционную мутную волну, чтобы она накрыла вот эти светлые мысли", — добавил в интервью Pravda.Ru Андрей Кошкин.

Что известно о расследовании взрыва в Таразе

В качестве одной из версий причин инцидента в Казахстане рассматривается умышленный поджог. Вместе с тем выяснилось, что на указанном складе хранилась часть боеприпасов, вывезенных из Арыса после взрывов в 2019 году.

Как сообщил один из выживших пожарных, они были введены в заблуждение, поверив уверениям военных, что взрывов не будет в отсутствие у боеприпасов запалов, при этом сами военные со склада сбежали.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что пожарные при тушении пожара действовали, исходя из информации, что там есть тротил, который не представляет угрозу взрыва.

27 августа Токаев признал, что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы.

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