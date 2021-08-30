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Автор Ирина Гусакова

Почему украинский дипломат призывает начать Третью мировую

Мир

Экс-посол Украины в России и США и бывший постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко считает, что ООН не имеет будущего из-за излишней бюрократизации, а реформировать организацию можно только одним способом — начав Третью мировую войну.

Третья мировая война

"Это структура со 193 членами. Как можно что-то согласовать между ними? Выходишь с какой-то неполитизированной и хорошей инициативой, а к ней разное отношение", — заявил Ельченко в интервью журналистам украинских СМИ.

"Для реформирования ООН нужна третья мировая война. Организацию создали в 1945-м, потому что человечество увидело, что дальше так жить нельзя. Однако, если война начнется сейчас, то станет ядерной", — утверждает дипломат.

Публицист Анатолий Вассерман предполагает, что по результатам нынешней войны будет очень серьезно изменена структура международного сообщества, возможно, на месте ООН в нынешнем ее формате будет создано нечто иное. При этом он уверен, что после этой войны Украина вернется в состав России.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает заявление украинского дипломата верхом цинизма.

"Указанный дипломат рассчитывает на то, что в этой мировой войне Запад победит (что совершенно не очевидно после позорного бегства Соединенных Штатов из Афганистана). Хочу подчеркнуть, что ООН — это структура, которая действительно была создана в ходе самой страшной мировой войны, и она стала результатом создания антигитлеровской коалиции, которая спасла мир от бесчеловечной идеологии. И ООН не имеет на сегодняшний день никакой альтернативы.

  • Во-первых, в этой организации представлены все суверенные государства мира.
  • Во-вторых, в ООН представлены разные державы, что позволяет сохранять необходимый баланс сил, сдерживать гегемонистские амбиции Запада.

Мы знаем большое количество примеров того, как действовала ООН для того, чтобы предотвратить те или иные действия со стороны Запада. Именно потому, что в ней представлены не только западные страны, но и другие державы мира.

И придумывать какую-то другую организацию, из которой бы исключили Россию, Китай и другие страны, которые не подчиняются Западу, - это сеять раздор и раскалывать мир на коалиции. И это действительно путь к эскалации напряженности, которая может привести к далеко идущим последствиям. Поэтому данное заявление абсолютно безответственно и цинично", — отметил Владимир Шаповалов.

Получается, что украинский дипломат пытается спровоцировать конфликт между державами. А если действительно мировой ядерный апокалипсис случится? Что будет с Украиной? Неужели Владимир Ельченко рассчитывает на то, что Украина останется островком благополучия в воюющем мире? Скорее всего, напротив, она станет ареной.

Украина в войне и огне

Если Третья мировая война все же случится, то только по вине США и ее союзников, к примеру, та же Украина может выступить в качестве тарана, разрушающего этот хрупкий мир. Почему США? Потому что все крупные агрессивные военные кампании последних лет инициировались именно Штатами. Потому что это сверхдержава, теряющая свои позиции. А следовательно, в мире, в котором происходит перераспределение сил, ресурсов и потенциала, у американской военно-политической элиты может возникнуть соблазн сохранить свои доминирующие позиции путем военных действий, с горечью отмечает эксперт.

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Когда начнется Третья мировая?
Куратор: Любовь Степушова
Темы украина анатолий вассерман владимир шаповалов
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