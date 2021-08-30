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Автор Александр Артамонов

Афганистан стал новым метастазом мирового исламистского государства

Мир » Азия » Центразия

В Афганистане началось формирование нового ИГИЛ*. Таково авторитетное мнение сирийского писателя Омара Юсефа Сулеймана, опубликованное французским еженедельником "Le Point".

 

Самая опасная из всех миграций — это не многочисленная миграция афганцев, которая, вслед за сирийской волной, готова захлестнуть Европу. Ещё страшнее — отток религиозных фанатиков с Ближнего Востока в Афганистан.

Так считает Омар Ю. Сулейман. По его источникам, из 30 тысяч бойцов "Исламского Государства"* около 5 тысяч уже переправились в Афганистан. В Саудовской Аравии продолжают восхвалять Афганистан, как единственную страну, где полностью применяются все нормы шариата. Поэтому десятки тысяч молодых людей, пропитанных идеями Ислама, готовы отправиться сражаться за веру в это центрально-азиатское государство.

  • В то же время у солдат ИГИЛ есть оружие, военные знания и, самое главное, далеко идущие связи в Пакистане, где хорошо развито исламистское подполье.

Одна из самых популярных книг в исламистских кругах — это анонимное произведение на арабском "Применение дикости". В ней говорится буквально следующее:

"Нас считают дикарями — ну и пусть! Мы не против. Мы несём новый мир. Да, мы дикари и варвары. И мы выступаем за учреждение Всемирного Исламского государства".

Новые "воины Аллаха" могут ждать десятилетиями — как в Ираке, как в Афганистане, но в результате они всегда побеждают: они выкинули советские войска из Афганистана, они выкинули американские войска из Афганистана… Сражение только начинается… Такова идеология противостоящих европейской цивилизации сил.

Между тем, произошедший 26 августа взрыв в аэропорту Кабула, в котором погибло 13 американских военных, был делом рук "ИГИЛ в Хорасане"*. Так называется местный филиал исламистов.

Вследствие этого взрыва и других последних драматических событий Великобритания и Франция признали наконец, что сотрудничавшие с армией во время западной оккупации Кабула местные жители находятся в смертельной опасности. Однако, в излюбленной лицемерной западной манере представители европейских государства совершили чудовищный по своей безнравственности поступок в стиле Понтия Пилата: они подтвердили, что если афганцам-"коллаборационистам" каким-либо образом удастся покинуть территорию своей родины, то им с радостью предоставят политическое убежище в Европе. В то же время списки этих граждан в количестве 1100 человек — были переданы… "Талибану"* на предмет "возможного пропуска заинтересованных лиц в зону аэропорта или предоставления им права на выезд за рубеж после свёртывания западного присутствия в Афганистане". Но ведь совершенно очевидно, что, получив эти проскрипционные списки, талибы откроют настоящую охоту на значащихся в них людей, предварительно поблагодарив Запад за правильное целеуказание.

Что может спасти Афганистан от исламистов?

Специалист по Афганистану, сотрудник французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Карим Пакзаде считает, что у Афганистана впереди гражданская война, причём США станут союзниками талибов.

Ахмад Масуд, сопротивление, Афганистан, Панджшер
Ахмад Масуд, сопротивление, Афганистан, Панджшер

Специалист полагает, что сын "льва Панджшера", легендарного Ахмеда Шаха Масуда, убитого предположительно исламистами накануне теракта в Нью-Йорке в 2001 г., и вице-президент Афганистана Амрулла Салех сумеют противостоять талибам. Сын Масуда получил престижное образование в Лондоне и до недавнего времени мечтал стать космонавтом, но в результате отправился на родину предков и встал во главе сопротивления.

У новоиспечённой оппозиции есть танки и 6 тысяч бойцов, а география горной системы Гиндукуш такова, что тут один человек стоит целой роты. Но талибы также опытные воины, так что столкновение будет кровавым.

На стороне северян-таджиков могут выступить и узбеки, и хазара-монголы (шииты), которые всегда враждебно относились к талибам. Афганистан — это не государство-нация, а сплав народов, где каждый за себя в отсутствие внешнего захватчика. Талибы же поменяться не способны: они вообще не приемлют идею нации. Для них все этносы едины, и жить они желают исключительно по древним религиозным уложениям 1400-летней давности, считая все остальные законы не заслуживающими внимания.

Любопытно, что, несмотря на то что северяне практикуют умеренный ислам и готовы к переговорам, США, тем не менее, могут поддержать не их, а именно талибов. Так считает французский эксперт. И связано это, в частности, с астрономической суммой капиталовложений Вашингтона в Кабул. Недаром Байден за несколько месяцев до вывода своих войск начал переговоры с интегристами.

В результате можно говорить, что зона исламистского охвата мира пока только расширяется — "Боко Харам" в Африке, воинственные палестинские исламисты, неоосманские чаяния президента Турции, исламисты, свившие гнездо в Панкисском ущелье в Грузии, беглые игиловцы, уйгурские боевики на севере Китая, подъём исламистов в Западной Европе, а теперь ещё и взорвавшийся Афганистан… Призрак очень большой войны ощутимо навис над миром.

* террористические организации, запрещённые в РФ.

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ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден амрулла салех ахмад шах масуд
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