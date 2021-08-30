Афганистан стал новым метастазом мирового исламистского государства

В Афганистане началось формирование нового ИГИЛ*. Таково авторитетное мнение сирийского писателя Омара Юсефа Сулеймана, опубликованное французским еженедельником "Le Point".

Самая опасная из всех миграций — это не многочисленная миграция афганцев, которая, вслед за сирийской волной, готова захлестнуть Европу. Ещё страшнее — отток религиозных фанатиков с Ближнего Востока в Афганистан.

Так считает Омар Ю. Сулейман. По его источникам, из 30 тысяч бойцов "Исламского Государства"* около 5 тысяч уже переправились в Афганистан. В Саудовской Аравии продолжают восхвалять Афганистан, как единственную страну, где полностью применяются все нормы шариата. Поэтому десятки тысяч молодых людей, пропитанных идеями Ислама, готовы отправиться сражаться за веру в это центрально-азиатское государство.

В то же время у солдат ИГИЛ есть оружие, военные знания и, самое главное, далеко идущие связи в Пакистане, где хорошо развито исламистское подполье.

Одна из самых популярных книг в исламистских кругах — это анонимное произведение на арабском "Применение дикости". В ней говорится буквально следующее:

"Нас считают дикарями — ну и пусть! Мы не против. Мы несём новый мир. Да, мы дикари и варвары. И мы выступаем за учреждение Всемирного Исламского государства".

Новые "воины Аллаха" могут ждать десятилетиями — как в Ираке, как в Афганистане, но в результате они всегда побеждают: они выкинули советские войска из Афганистана, они выкинули американские войска из Афганистана… Сражение только начинается… Такова идеология противостоящих европейской цивилизации сил.

Между тем, произошедший 26 августа взрыв в аэропорту Кабула, в котором погибло 13 американских военных, был делом рук "ИГИЛ в Хорасане"*. Так называется местный филиал исламистов.

Вследствие этого взрыва и других последних драматических событий Великобритания и Франция признали наконец, что сотрудничавшие с армией во время западной оккупации Кабула местные жители находятся в смертельной опасности. Однако, в излюбленной лицемерной западной манере представители европейских государства совершили чудовищный по своей безнравственности поступок в стиле Понтия Пилата: они подтвердили, что если афганцам-"коллаборационистам" каким-либо образом удастся покинуть территорию своей родины, то им с радостью предоставят политическое убежище в Европе. В то же время списки этих граждан в количестве 1100 человек — были переданы… "Талибану"* на предмет "возможного пропуска заинтересованных лиц в зону аэропорта или предоставления им права на выезд за рубеж после свёртывания западного присутствия в Афганистане". Но ведь совершенно очевидно, что, получив эти проскрипционные списки, талибы откроют настоящую охоту на значащихся в них людей, предварительно поблагодарив Запад за правильное целеуказание.

Что может спасти Афганистан от исламистов?

Специалист по Афганистану, сотрудник французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Карим Пакзаде считает, что у Афганистана впереди гражданская война, причём США станут союзниками талибов.

Ахмад Масуд, сопротивление, Афганистан, Панджшер

Специалист полагает, что сын "льва Панджшера", легендарного Ахмеда Шаха Масуда, убитого предположительно исламистами накануне теракта в Нью-Йорке в 2001 г., и вице-президент Афганистана Амрулла Салех сумеют противостоять талибам. Сын Масуда получил престижное образование в Лондоне и до недавнего времени мечтал стать космонавтом, но в результате отправился на родину предков и встал во главе сопротивления.

У новоиспечённой оппозиции есть танки и 6 тысяч бойцов, а география горной системы Гиндукуш такова, что тут один человек стоит целой роты. Но талибы также опытные воины, так что столкновение будет кровавым.

На стороне северян-таджиков могут выступить и узбеки, и хазара-монголы (шииты), которые всегда враждебно относились к талибам. Афганистан — это не государство-нация, а сплав народов, где каждый за себя в отсутствие внешнего захватчика. Талибы же поменяться не способны: они вообще не приемлют идею нации. Для них все этносы едины, и жить они желают исключительно по древним религиозным уложениям 1400-летней давности, считая все остальные законы не заслуживающими внимания.

Любопытно, что, несмотря на то что северяне практикуют умеренный ислам и готовы к переговорам, США, тем не менее, могут поддержать не их, а именно талибов. Так считает французский эксперт. И связано это, в частности, с астрономической суммой капиталовложений Вашингтона в Кабул. Недаром Байден за несколько месяцев до вывода своих войск начал переговоры с интегристами.

В результате можно говорить, что зона исламистского охвата мира пока только расширяется — "Боко Харам" в Африке, воинственные палестинские исламисты, неоосманские чаяния президента Турции, исламисты, свившие гнездо в Панкисском ущелье в Грузии, беглые игиловцы, уйгурские боевики на севере Китая, подъём исламистов в Западной Европе, а теперь ещё и взорвавшийся Афганистан… Призрак очень большой войны ощутимо навис над миром.

* террористические организации, запрещённые в РФ.

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