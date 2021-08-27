"Идиоту" и "чучелу" рекомендовали с винтовкой отвоевывать Крым: болгары полны возмущения

Глава МИД Болгарии Светлан Стоев смог настроить против себя народ. Находясь 23 августа на саммите "Крымская платформа", на котором обсуждался вопрос возвращения Крыма Украине, дипломат заявил, что считает полуостров украинским, и призвал к его "деоккупации". За это читатели болгарской газеты "Гласове" обрушились с критикой на недальновидного чиновника, назвав его к тому же идиотом.

"Пусть это чучело берет винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот", — возмутился один из пользователей.

"Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией", — отметил еще один комментатор.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал даже эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Как отметил руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин, сейчас в Болгарии действительно существует серьезный раскол общественного мнения по поводу взаимоотношений с Россией. Большая часть все-таки выступает за то, чтобы налаживать отношения Болгарии с Россией, только меньшинство считает, что надо полностью разворачиваться на Запад. Причем люди старшего возраста ориентированы на Россию, а вот молодежь смотрит на Запад, ведь многие едут учиться и работать в западные страны, поскольку в самой Болгарии достаточно плохо с рабочими местами.

Нет единства и среди политической элиты. Есть партии, политики, которые выступают за налаживание связей с Российской Федерацией, но все-таки большинство, конечно, придерживается иной позиции и ориентируется на Брюссель.

"Болгария никогда не сталкивалась с какой-либо угрозой со стороны России, у нее нет общих границ, нет серьезных противоречий. Но болгарское руководство сделало стратегический выбор. Несмотря на то, что Болгария интегрировалась в евроатлантические структуры, это не привело к какому-то сильному экономическому росту в стране, по-прежнему Болгария наряду с Румынией является самым отстающим государством Европейского союза. Масса проблем и демографических, и экономических, и социальных, и внутриполитических", — отмечает Юрий Квашнин.

Очевидно, что Болгарии было бы выгоднее проводить более диверсифицированную политику, то есть налаживать связи не только с западными странами, но и с Российской Федерацией, и с Китаем. Поэтому вопросы, связанные с российско-болгарскими связями, часто попадают в поле зрения болгарских средств массовой информации, по этому поводу идут достаточно бурные политические дискуссии. Но на фоне сложных отношений между Россией и странами Запада в целом какого-то потепления отношений с Болгарией ожидать не следует, констатирует эксперт.

Тем более Болгария на деле вовсе не готова помогать Украине отбивать Крым.

"Я думаю, что нет ни одного государства на Западе, которое было бы готово предоставлять даже помощь для такой военной авантюры со стороны украинского руководства. Более того, я думаю, что даже на Украине большинство политиков осознает, что никаких перспектив возвращения Крыма просто-напросто нет. Поэтому это такие дискуссии с уклоном в популизм, которые не имеют под собой никакого реального основания, тем более в Болгарии, у которой нет финансовых, технических, военных средств для оказания помощи", — резюмирует Юрий Квашнин.

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