На "Крымской платформе" все торговались. Каждый — за свой интерес

Состоявшийся в канун Дня независимости Украины саммит "Крымская платформа" несмотря на то, что практических результатов никаких не дал, оставил после себя много вопросов, которые ещё долго будут обсуждать политологи.

Например, неожиданное для многих заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который сказал, что "Крымская платформа" станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма.

Как следует расценивать эти слова?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился политический эксперт Владимир Джаралла.

Читайте начало интервью:

"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"? (часть первая);

Есть ли для России опасность в "синергии" Украины и Запада (часть вторая);

Неожиданный итог саммита в Киеве: Украина будет платить "за тех парней" (часть третья).

— Заявление Эрдогана полностью отражает турецкую политическую линию, смысл которой состоит в том, чтобы не видеть никаких границ, нагло заходить на чужую территорию, нарушать любые сложившиеся традиции и смотреть — получится или нет.

Одним из примеров этого является война вокруг Нагорного Карабаха. Как известно, по сути турецкая сторона обеспечила техническое и организационное руководство азербайджанской армии, что привело к печальным для Армении результатам. Тем не менее, конфликт не исчез, он продолжается.

Однако, самое важное, пожалуй, состояло в том, что по итогу этого конфликт в выигрыше оказалась Россия, так как она:

во-первых, сумела примирить стороны в закулисных переговорах,

во-вторых, вернулась в военном присутствии в этот регион.

Это стало неожиданностью, пожалуй, для всех.

Точно так же и в отношении того, что развивается на украинском направлении:

Турция рассматривает его как одну из точек торгов игры с Россией.

Во-первых, Турция, напомню, аннексировала значительные территории в Сирии, где у неё, как в Анкаре считают, существуют "рабочие" отношения с Россией.

Во-вторых, сейчас она достаточно враждебную проводит линию в отношении России на Украине, так как поставки вооружения по-другому расценить невозможно.

В-третьих, заявления в отношении Крыма могут рассматриваться как покушение на территориальную целостность России.

Мне думается, что здесь нужно учитывать эти шаги и отвечать, в какой-то степени, ассиметрично.

Например, судьба курдского народа. Как известно, в Турции отношении турков к курдам чрезвычайно агрессивное и враждебное. Разделённая нация на протяжении десятилетий испытывает постоянное давление, репрессии, нарушения прав человека. Поэтому сейчас, когда сворачивается американское присутствие и влияние в Ираке и в Сирии, где они опирались на курдов, то возможности налаживать контакт с ними для России выглядели вполне нормальными и вполне полезными.

Понятно, что речь идет, прежде всего, о политических контактах, о возможности урегулирования конфликтов. Кстати, здесь нужно помнить о том, что в истории подобные шаги уже были:

выдающийся политик и дипломат Евгений Примаков в 70-е годы стал архитектором соглашения и примирения в Ираке между арабским населением и курдами, прекращения гражданского конфликта, и были достигнуты политические соглашения, заключённые в Конституции Ирака, которые просуществовали вплоть до момента катастрофы 2003 года — иностранной агрессии и оккупации этой страны.

Поэтому на самом деле у России есть очень хороший и очень эффективный опыт работы на Востоке, поэтому можно начинать новую страницу.

Торг неуместен. Его и не будет

"Свадьба в Малиновке", кадр из фильма

— Влиятельный украинский Telegram-канал Легитимный пишет:

"Главная задача "Крымской платформы" — это включить крымский кейс в кулуарные торги. Офис президента прекрасно с этим справляется, выведя его уже в кейс обсуждения, хоть и не так, как хотелось: мало гостей приехало, их ранг невысокий. Наши функционеры повышают ставки в торгах с Кремлём. Проблема только в одном: хватит ли нам денег на информационные войны с Кремлём".

Вот хотелось бы вас спросить: о чем торговаться собирается Украина?

— Здесь можно говорить категорично: никакого вопроса торгов по Крыму и по территориям быть не может.

Позиция России в этом вопросе определилась уже достаточно давно, и она не меняется, более того, со временем становится ещё более конкретной и понятной.

Речь идёт, скорее, о конфликте на территории Украины. Дело в том, что активная фаза гражданской войны на Донбассе, как известно, завершилась заключением Минских соглашений.

Минские соглашения явились, несомненно, очень удачным политическим ходом со стороны России, потому что они заключали в себе два варианта действий:

Военный , при котором ополченцы, несомненно, одержали бы победу. Но, с другой стороны, любой человек прекрасно знает, что война — это ужасная трагедия, цена войны всегда чрезвычайно высока.

, при котором ополченцы, несомненно, одержали бы победу. Но, с другой стороны, любой человек прекрасно знает, что война — это ужасная трагедия, цена войны всегда чрезвычайно высока. Поэтому мы говорим о том, что политические соглашения также отвечают интересам и России, и населения Украины.

Если бы они были осуществлены, реализованы, то это позволило бы ликвидировать конфликт и защитить интересы всех участников.

Но, к сожалению, украинская стороны, придя в себя после фактического поражения, лишь саботирует эти решения и тем самым показывает то, что, к сожалению, украинская элита недоговороспособна. Возможности установления контактов с ними нет. Поэтому о торгах, о том, чтобы говорить о чём-то в этом случае с Украиной, речи не идёт.

Речь идёт о том, что фактически перед нами потихонечку начинает формироваться та генеральная линия, реализация которой неизбежна. Здесь нужно всегда относиться с большим юмором, особенно когда Telegram-каналы об этом говорят, они чаще всего выдают желаемое за действительное. И в данном случае, я думаю, что ключевой момент:

хватит ли средств.

И сразу понятно: перед нами традиционная игра: "Дайте нам гроши". Помните знаменитый фильм "Свадьба в Малиновке"?

"Батьку, гроши, батьку, потому что какой же ты атаман, если у тебя нет золотого запаса?"

Любое мероприятие должно оплачиваться, любая кампания должна быть подкреплена деньгами, а уж как этими деньгами распоряжаются — это уже дело владельцев этих Telegram-каналов.

Так что, в данном случае, я думаю, к этому стоит относиться чуть спокойней. Другое дело, что, конечно же, мы, скорей всего, увидим продолжение этого банкета. Вероятно, это будет теперь на постоянной основе, потому что им это понравилось, и им бы хотелось, чтобы это было продолжено дальше.

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