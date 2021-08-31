Неожиданный итог саммита в Киеве: Украина будет платить "за тех парней"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все участники саммита "Крымская платформа" и лидеры стран, не приехавшие на саммит, были удивлены количеством стран-участниц. Их было 46.

Вот только состав делегаций оказался не очень представительным. Например, немцы и американцы направили на этот форум министров энергетики.

Что они делали на мероприятии, посвящённом "мечтам о Крыме"?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru поделился политический эксперт Владимир Джаралла.

Читайте начало интервью:

"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"? (часть первая);



Есть ли для России опасность в "синергии" Украины и Запада (часть вторая).



— Думаю, что визит именно министров энергетики ФРГ и Америки является, пожалуй, самыми реалистичным и практичным результатом этого мероприятия. Зачем они приехали? Вполне очевидно, что Украина в данный момент является, пока ещё, одним из ключевых центров мировой энергетики, просто потому, что через неё осуществляется транзит.

Вокруг этого разворачивается очень серьёзная битва мирового масштаба:

это борьба за будущее США, это попытки Евросоюза выстроить свою новую реальность.

На наших глазах прямо сейчас происходит невероятная вещь:

они просто-напросто собираются обложить фантастическим налогом все остальные страны мира.

Украина будет оплачивать счета "партнёров"

Как известно, Европа заявила, что она перейдёт на альтернативную энергетику, а в связи с тем, что эта альтернативная энергетика по-прежнему остаётся сверхдорогой, то для того, чтобы компенсировать разницу тарифов, они собираются обложить налогом, фантастическим по своим масштабам — практически 30% — все остальные страны мира.

Проще говоря, все остальные должны платить им за то, что они устраивают себе новый переход.

Соединённые Штаты, в свою очередь, стремятся продвинуть во всём мире только свои энергоресурсы и сделать всех зависимыми от себя.

Поэтому визиты двух министров энергетики как раз понятны:

они связаны с недавним вопросом вокруг "Северного потока-2".

Понятно, что значение Украины в таком раскладе фактически сводится к нулю.

Это привело к серьёзному конфликту с США, которые хотели бы заместить российский газ своим сжиженным газом, что уже совершенно не устраивает ни по цене, ни по стабильности поставок европейские страны. Поэтому между ними был достигнут компромисс.

И одна из форм этого компромисса — найти будущее для Украины, весьма, кстати, печальное. Потому что результат будет следующим:

на Украине начнут осуществляться некие энергопроекты по альтернативным поставкам либо сжиженного газа, либо возобновляемых источников, осуществлять их будут западные страны, оплачивать также они за свои кредиты, но расплачиваться за эти кредиты будет Украина и её народ.

Поэтому эти два визита, пожалуй, были единственными, с практической точки зрения, имеющими результат.

Москва выводы сделала

— Какие из всего этого, по-вашему, выводы должна сделать Москва? С моей точки зрения, очевидно, что какие-то замороженные территориальные конфликты чреваты новыми осложнениями. И Майя Санду присутствовала с антироссийской повесткой. Она сказала, что "Крым — это вопиющее нарушение международного права", а недавно они с Козаком о дружбе говорили между Россией и Молдавией.

— Да. К сожалению, нужно понимать то, что замороженный конфликт всё равно остается конфликтом. И, несомненно, обозначены точки, по которым западные страны будут давить на Россию, стремясь добиться главной стратегической цели.

Так как прямое столкновение с Россией невозможно для них, они стремятся обустроить всё таким образом, чтобы создать проблемы по тем болезненным точкам, которые есть: гражданская война на Украине;

замороженные конфликты в других регионах.

Правда, я думаю, не стоит всё-таки преувеличивать их значение и их возможности. Совсем недавняя катастрофа в Афганистане отрезвила очень многих, показав, что делать ставку исключительно на Запад означает в результате твою полную зависимость, и тебя могут после использования выбросить.

Что касается России, то она проявляет достаточно разумную позицию — возвращается к политике великой державы.

Смысл великой державы, прежде всего, в том, что она всегда может применить силу, а угроза применения силы всегда сопровождается дипломатическими переговорами. Как в Молдове: при откровенно враждебно настроенном к России президенте между сторонами присутствует понимание и к открытой фазе переходить не хотят.

На Украине, к сожалению, пока до этого далеко, но то, что эти конфликты ещё сыграют свою роль, к сожалению, можно считать неизбежным.