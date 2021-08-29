"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?

23 августа в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа". Мероприятие позиционировалось украинским руководством как некая активизация крымской повестки для того, чтобы совместно с Западом "начать возвращение Крыма в состав Украины".

Владимир Зеленский даже объявил обратный отсчёт. То есть, через сколько-то лет — как он заявил — мы увидим Крым частью Незалежной.

Это действо, этот форум, этот саммит, как его называют на Украине, — успех Украины? Получила ли она получила поддержку коллективного Запада на активизацию этой темы — всё-таки там было 46 делегаций от различных стран и организаций? Или речь идет всё же о каком-то таком пиар-проекте, который отразится разве что на рейтинге Владимира Зеленского и никак не повлияет, как говорит Ангела Меркель, на реал политик?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился политический эксперт Владимир Джаралла.

— Я думаю, что оценивать "Крымскую платформу" необходимо, прежде всего, с точки зрения того, зачем она вообще была создана, какие у неё были замыслы, и тогда нам станет понятно, что, собственно, мы получили в итоге.

На мой взгляд, её необходимо сравнивать со старыми проектами времён Холодной войны. Если вы помните, в те времена, как в диссидентском движении, так и в политическом, на Западе часто создавали мероприятия публичного характера, которые должны были привлечь внимание к той или иной теме во взаимоотношениях со странами Варшавского блока и Совета экономической взаимопомощи.

Речь идет, например, о знаменитых "вечно вчерашних". В ФРГ было создано несколько сообществ немцев, которые после войны были переселены на территорию Германии, перебравшись в основном в ФРГ. Их встречи всегда проходили в некотором ностальгическом характере, вспоминая о том, как было до этого. Точно также проходят мероприятия, посвящённые различным национальным диаспорам, например, канадским на территории США.

Правда, у всех этих мероприятий был один неприятный аспект:

очень многие из их участников оказались людьми с нацистским прошлым, и поэтому очень часто представители Канады или США, а также Германии, попадали в крайне неудобное положение, когда вытаскивали эти факты из их биографии.

Так вот, я думаю, что нечто похожее мы имеем и сейчас:

создана некая платформа с громким названием, смысл которой — создать информационный повод, давление — как они считают — на Россию, а также продемонстрировать некое единство, поддержку Украины со стороны Запада.

И это как раз свидетельствует о противоположном: о том, что Украина с её проблемами уже утомляют, надоели.

Это осознают все, как в обществе, так и в политических кругах. Поэтому, чтобы несколько всё-таки подуспокоить, создаются и проводятся подобные мероприятия. С технической точки зрения, это шоу. Мы видим большое количество интерактивных технологий, продуманная концертная программа, между речами с трибуны идут выступления певцов, артистов, затем снова красиво говорят "гости".

То есть, другими словами, законы шоу рулят. Но это внешняя форма.

Что прячется за декорациями?

Самое главное — что стоит за всем этим. Несомненно, сейчас "Крымская платформа" существует исключительно для того, чтобы поддержать падающий рейтинг президента Зеленского внутри страны и продемонстрировать поддержку Украины со стороны Запада.

Достигнута ли эта цель? В какой-то степени — да. В отношении рейтингов, конечно же, говорить не приходится — внутри Украины акции Зеленского стремительно падают, люди разочарованы, однако альтернативы пока нет.

Да и с поддержкой как-то не очень… Участников много — 46 стран, выглядит это солидно. Но давайте смотреть на их статус. Президенты — только тех стран, которые особым политическим весом не обладают. Проще говоря, для президентов и премьер-министров, которые прибыли, это было ничто иное, как форма политического туризма. Более того, нужно заметить, что их участие оказалось уже сейчас достаточно резонансным.

К примеру, президент Венгрии практически в открытую напомнил о том, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств, речь идет о "законе о языках", который непосредственно бьёт по жителям Карпатской Руси — сейчас её называют Закарпатьем — где очень велика венгерская община.

Многим запомнилось выступление президента Эстонии, весьма комичное. Она хотела добавить эмоций, но "дети, бегущие по минным полям", какие-то блокпосты и тому подобные детали вызвали у всех недоумение, так как трудно себе представить, о чём, собственно говоря, она вещала. Это был артистический номер, смысл которого — добавить эмоций, в результате получилось всё достаточно смешно.

Статус других — стран первого ранга — был намного ниже. Это свидетельство того, российский МИД провёл серьёзную подготовительную работу, доведя до сведений стран-участниц, что это мероприятие расценивается в России, прежде всего, как покушение на территориальную целостность страны и, в соответствии с этим, будет влиять на остальные отношения с этими странами. И они выбор сделали.