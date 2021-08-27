Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил решить проблемы страны за счёт индейцев. Они взбунтовались, не желая расставаться со своими землями.

Битва за землю

Тысячи индейцев из сотен племён протестуют против президента Бразилии, заявляя, что правительство хочет отобрать у них исконные земли в интересах сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленности.

Около 6 тысяч коренных жителей участвуют на этой неделе в Бразилиа в демонстрации под названием "Борьба за жизнь", которая продлится 7 дней с 22 по 28 августа. Индейцы выражают свое неприятие правительства Жаира Болсонару, в то время как Верховный суд обсуждает вопросы и проекты, важные для их прав и территорий.

Один из них — закон о "временных рамках" для демаркации земель коренных народов. Если он будет принят, то индейцы будут признаны собственниками только тех земель, на которых они проживали к моменту принятия Конституции в 1988 году. Однако на протяжении долгого времени, особенно во время военной диктатуры 1964-1985 годов, многие племена насильно переселяли. Позже они возвращались на свои земли и сегодня требуют для них защитного статуса резерваций.

Кроме того, у многих племён просто нет формальных документов, чтобы доказать свое право собственности.

Прецедент создан в штате Санта-Катарина

Те, кто должен будет решить этот вопрос — это судьи Федерального верховного суд, Суд получил иск от Национального фонда индейцев против решения суда второй инстанции, признавшего государственный орган в штате Санта-Катарина владельцем земель, занятых ранее общиной народа ксокленг.

Правительство штата Санта-Катарина заверяет, что коренное население "вторглось на эту землю в 2009 году". Индейцы племени ксокленг уверяют, что "первоначальное расширение их резервации постепенно пошло вспять с вторжением агробизнеса и что они никогда не они покидали этот район".

Агентство EFE отмечает, что "проживавшие там этнические группы были насильственно выселены поселенцами в середине прошлого века и оказались в руках Fundación para el Amparo Tecnológico de Santa Catarina — государственного образования, выигравшего процесс во второй инстанции".

Болсонару обвинил оппозицию в пособничестве индейцам

В Бразилии существует 421 официально признанная территория коренных народов (14% территории страны). В этих местах проживают около 466 тысяч человек (0,5% от населения). Болсонару неоднократно заявлял, что коренные народы контролируют "слишком много земли по сравнению с их численностью ".

Президент заявил также, что если Верховный суд не признает "временные рамки ", в стране начнётся "хаос" и проблемы с продовольствием. Он уверен, что коренные жители спонсируются "какой-то" неправительственной организацией и живут "на подачки слева".

Вероятно, имеется ввиду политический противник — бывший президент Луис Инасио Лула да Силва, который после освобождения из тюрьмы включился в избирательную гонку.

"Я не ожидал, что с коренными народами будут обращаться как с вещами, я не ожидал, что президент будет поощрять вторжение на их земли для выращивания крупного рогатого скота, сои, сахарного тростника и кукурузы. Это демонстрирует полное и абсолютное невежество этого правительства ", — сказал Лула, побывав на сходе индейских племён в штате Мараньян.

"Без нас уже невозможно построить страну. Мы здесь, где были всегда, но нас не всегда видели. Болсонару не только делает нас невидимыми, но и планирует истребить нас ", — сказала глава одного из племён Сония Гуажажара (Sônia Guajajara).

Понятно, что позиция Болсонару отвечает экономическим соображениям — страна находится в экономическом кризисе. France 24 отмечает, что Болсонару также рассматривает "законопроект, разрешающий добычу полезных ископаемых в заповедниках ".

Но индейцы не согласны, что вытаскивать страну из экономического кризиса надо за их счёт.

Индейцы подали иск в МУС

Три недели назад коренные бразильцы подали иск в МУС (Международный уголовный суд в Гааге) жалобу на президента своей страны за преступления против человечности и геноцид.

В почти 150-страничном документе указывается, как, по мнению заявителей, правительство сознательно действовало, чтобы "истребить" этнические группы и народы и превратить Бразилию в страну без коренных народов.

"Эта политика заключается в систематических нападениях на коренные народы либо непосредственно физически, либо на их земли, приводящие к их физическому исчезновению и искоренению форм существования с целью, в конкретных случаях, их уничтожения", — говорится в документе.

Согласно данным Национального института космических исследований (INPE), до 2016 года (импичмент президента от РТ Дилмы Руссеф) на землях коренных народов практически не было вырубки лесов. Площадь опустошения увеличилась с 2 км2 в 2016 году до 13 км2 в 2017 году, 16 км2 в 2018 году и в 2019 году достигла 119 км2.

По официальным данным, в первый год президентского срока Болсонару, на 650% увеличилось количество вторжений в земли коренных народов Итуна-Итата, где проживают "изолированные" индейцы (не имеющие контакта с внешним миром). С января по сентябрь 2019 года Совет коренных жителей зафиксировал 160 "нападений" на земли коренных народов, что на 51 больше, чем за весь 2018 год.

В отчете Комиссии по пастбищным земельным угодьям указывается, что в 2020 году в результате вторжений, захвата земель и незаконной вырубки лесов погибли 58 329 семьи коренных народов. При президенте Жаире Болсонару количество насильственных действий с участием захватчиков земель увеличилось на 48%.

В жалобе также упоминается исследование, проведенное Instituto Escolhas в феврале 2021 года, которое показало, что в настоящее время более 6 миллионов гектаров земель коренных народов и заповедников находятся под угрозой из-за добычи полезных ископаемых.

Болсонару проиграет Луле президентские выборы

Согласно опроса XP / Ipespe, опубликованного институтом во вторник (17), на президентских выборах 2022 года доля избирателей, готовых проголосовать за Лулу, составляет 40%, что на два процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе, а за Жаира Болсонару — 24%, что на два пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

В основном сценарии второго тура Лула расширил преимущество над Болсонару. Лидер Партии Трудящихся (PT) получил на два балла больше, а Болсонару — на три меньше. Бывший президент, согласно опросу, выиграет второй тур с 51% голосов против 32% у нынешнего президента.

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