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Автор Любовь Степушова

Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил решить проблемы страны за счёт индейцев. Они взбунтовались, не желая расставаться со своими землями.

Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы

Битва за землю

Тысячи индейцев из сотен племён протестуют против президента Бразилии, заявляя, что правительство хочет отобрать у них исконные земли в интересах сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленности.

Около 6 тысяч коренных жителей участвуют на этой неделе в Бразилиа в демонстрации под названием "Борьба за жизнь", которая продлится 7 дней с 22 по 28 августа. Индейцы выражают свое неприятие правительства Жаира Болсонару, в то время как Верховный суд обсуждает вопросы и проекты, важные для их прав и территорий.

Один из них — закон о "временных рамках" для демаркации земель коренных народов. Если он будет принят, то индейцы будут признаны собственниками только тех земель, на которых они проживали к моменту принятия Конституции в 1988 году. Однако на протяжении долгого времени, особенно во время военной диктатуры 1964-1985 годов, многие племена насильно переселяли. Позже они возвращались на свои земли и сегодня требуют для них защитного статуса резерваций.

Кроме того, у многих племён просто нет формальных документов, чтобы доказать свое право собственности.

Прецедент создан в штате Санта-Катарина

Те, кто должен будет решить этот вопрос — это судьи Федерального верховного суд, Суд получил иск от Национального фонда индейцев против решения суда второй инстанции, признавшего государственный орган в штате Санта-Катарина владельцем земель, занятых ранее общиной народа ксокленг.

Правительство штата Санта-Катарина заверяет, что коренное население "вторглось на эту землю в 2009 году". Индейцы племени ксокленг уверяют, что "первоначальное расширение их резервации постепенно пошло вспять с вторжением агробизнеса и что они никогда не они покидали этот район".

Агентство EFE отмечает, что "проживавшие там этнические группы были насильственно выселены поселенцами в середине прошлого века и оказались в руках Fundación para el Amparo Tecnológico de Santa Catarina — государственного образования, выигравшего процесс во второй инстанции". 

Болсонару обвинил оппозицию в пособничестве индейцам

В Бразилии существует 421 официально признанная территория коренных народов (14% территории страны). В этих местах проживают около 466 тысяч человек (0,5% от населения). Болсонару неоднократно заявлял, что коренные народы контролируют "слишком много земли по сравнению с их численностью ".

Президент заявил также, что если Верховный суд не признает "временные рамки ", в стране начнётся "хаос" и проблемы с продовольствием. Он уверен, что коренные жители спонсируются "какой-то" неправительственной организацией и живут "на подачки слева".

Вероятно, имеется ввиду политический противник — бывший президент Луис Инасио Лула да Силва, который после освобождения из тюрьмы включился в избирательную гонку.

"Я не ожидал, что с коренными народами будут обращаться как с вещами, я не ожидал, что президент будет поощрять вторжение на их земли для выращивания крупного рогатого скота, сои, сахарного тростника и кукурузы. Это демонстрирует полное и абсолютное невежество этого правительства ", — сказал Лула, побывав на сходе индейских племён в штате Мараньян.

"Без нас уже невозможно построить страну. Мы здесь, где были всегда, но нас не всегда видели. Болсонару не только делает нас невидимыми, но и планирует истребить нас ", — сказала глава одного из племён Сония Гуажажара (Sônia Guajajara).

Понятно, что позиция Болсонару отвечает экономическим соображениям — страна находится в экономическом кризисе. France 24 отмечает, что Болсонару также рассматривает "законопроект, разрешающий добычу полезных ископаемых в заповедниках ".

Но индейцы не согласны, что вытаскивать страну из экономического кризиса надо за их счёт.

Индейцы подали иск в МУС

Три недели назад коренные бразильцы подали иск в МУС (Международный уголовный суд в Гааге) жалобу на президента своей страны за преступления против человечности и геноцид.

В почти 150-страничном документе указывается, как, по мнению заявителей, правительство сознательно действовало, чтобы "истребить" этнические группы и народы и превратить Бразилию в страну без коренных народов.

"Эта политика заключается в систематических нападениях на коренные народы либо непосредственно физически, либо на их земли, приводящие к их физическому исчезновению и искоренению форм существования с целью, в конкретных случаях, их уничтожения", — говорится в документе.

Согласно данным Национального института космических исследований (INPE), до 2016 года (импичмент президента от РТ Дилмы Руссеф) на землях коренных народов практически не было вырубки лесов. Площадь опустошения увеличилась с 2 км2 в 2016 году до 13 км2 в 2017 году, 16 км2 в 2018 году и в 2019 году достигла 119 км2.

По официальным данным, в первый год президентского срока Болсонару, на 650% увеличилось количество вторжений в земли коренных народов Итуна-Итата, где проживают "изолированные" индейцы (не имеющие контакта с внешним миром). С января по сентябрь 2019 года Совет коренных жителей зафиксировал 160 "нападений" на земли коренных народов, что на 51 больше, чем за весь 2018 год.

В отчете Комиссии по пастбищным земельным угодьям указывается, что в 2020 году в результате вторжений, захвата земель и незаконной вырубки лесов погибли 58 329 семьи коренных народов. При президенте Жаире Болсонару количество насильственных действий с участием захватчиков земель увеличилось на 48%.

В жалобе также упоминается исследование, проведенное Instituto Escolhas в феврале 2021 года, которое показало, что в настоящее время более 6 миллионов гектаров земель коренных народов и заповедников находятся под угрозой из-за добычи полезных ископаемых.

Болсонару проиграет Луле президентские выборы

Согласно опроса XP / Ipespe, опубликованного институтом во вторник (17), на президентских выборах 2022 года доля избирателей, готовых проголосовать за Лулу, составляет 40%, что на два процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе, а за Жаира Болсонару — 24%, что на два пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

В основном сценарии второго тура Лула расширил преимущество над Болсонару. Лидер Партии Трудящихся (PT) получил на два балла больше, а Болсонару — на три меньше. Бывший президент, согласно опросу,  выиграет второй тур с 51% голосов против 32% у нынешнего президента.

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Бразильские племена индейцев в борьбе за землю
Куратор: Любовь Степушова
Темы бразилия жаир болсонару
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