Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах

Через полгода после вступления на пост президента рейтинг Джо Байдена резко падает. Он был более 60 процентов, а ныне скатился до 41%. Причин много. Но одна из главных — это афганский кризис.

Чего хотели и что получили

Об уходе из Афганистана договаривалась ещё администрация Дональда Трампа полгода назад. Однако подразумевалось, что афганское правительство Ашрафа Гани будет оставаться у власти, вступит в переговоры с "Талибаном"*. Афганская армия будет удерживать ключевые позиции. И разговор афганских властей с талибами* будет вестись на равных даже после ухода американцев. Подразумевалось, что, хотя властью с талибами придётся поделиться, но позиция США и их афганских союзников будет представлена.

Однако за 11 августовских дней всё схлопнулось.

Пожалуй, со времён апреля 1975 года, когда победоносные вьетнамские войска вошли в Сайгон, других таких кадров американского поспешного отступления мы ещё ни разу не видели. Это была не эвакуация, а что-то похожее на бегство.

Отсюда и многочисленные критики Байдена. Как со стороны республиканцев, что не удивительно, так и со стороны демократического лагеря. Все соглашаются с тем, что рано или поздно уходить нужно было бы. Но всё это было сделано так поспешно и лихорадочно, что представляется существенным ударом по имиджу США. И является, по сути, предательством союзников, которые остаются в Афганистане.

Надо сказать, что американцы уже вывезли из Кабула 12 тысяч своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с американцами. Предполагается что до 31 августа удастся вывезти военными бортами ещё 11 тысяч человек. В этом смысле они достаточно последовательны. Стараются забирать тех, кто им служил. Но проблему это, конечно, не решит. Во-первых — потому что множество американцев и лояльных США людей находятся вне зоны аэропорта Хамид Карзай, который со всех сторон обложен силами талибов, и они решают, кого пропустить на вылет, а кого нет. Кабул уже всецело контролируется ими и порядка 4 тысяч американских граждан из числа гражданского персонала находятся за пределами аэропорта. Во-вторых — людей, которые были вовлечены в сотрудничество с международной коалицией в Афганистане, гораздо больше.

По тем же американским данным, афганская армия насчитывает порядка 300 тысяч человек. Возможно, конечно, имели дело и приписки и преувеличения, но тем не менее людей, на голову которых может обрушится гнев талибов, в Афганистане осталось довольно много.

Пока "Талибан" обещает умеренность, не свирепствовать, но опасения за судьбу сотрудничавших с американцами афганцев — есть!

Бывший представитель США в Организации объединённых наций Никки Хейли заявила в интервью телеканалу компании Fox News, что такого чудовищного удара по престижу США, по американским ценностям не было много-много лет. И ответственность за это ложится на администрацию Джо Байдена.

Сам Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию позорной и подчеркнул, что при нём бы такого не случилось.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предрекает активизацию "Аль Каиды"* после окончательного ухода США из Афганистана. Даже демократы считают, что логистически уход американцев из Афганистана организован совершенно безобразно, и все СМИ, традиционно сочувствующие демократам — такие как CNN, "Вашингтон пост", "Нью-Йорк Таймс" — ежедневно критикуют президента за кабульский хаос.

Это одна часть нынешнего кризиса. Вторая часть — это ситуация на американо-мексиканской границе.

Соединённые Штаты — "не резиновые"?

Стена между США и Мексикой

Она и во времена Дональда Трампа была достаточно угрожающей, когда пограничникам на границе по реке Рио-Гранде приходилось сдерживать толпы беженцев, направлявшихся в США целыми семьями с малыми детьми. Это были выходцы из Центральной Америки. Всеми правдами и неправдами они прорывались через границу, говоря таможенникам, что они — жертвы преследования, что им угрожает смерть на Родине, что они являются политическими беженцами, а вовсе не бегут от экономических проблем, нищеты и бедности в своих странах.

Тогда, во-первых, на голову Трампа обрушилась критика за то, что все эти толпы беженцев подвергались разделению — дети отделялись от родителей. Собственно говоря, эту практику придумал не Трамп, она существовала и раньше. Но просто когда количество перебежчиков через границу резко увеличилось, то естественно, разделённые дети, загнанные в огороженные пространства, отделённые от родителей, привлекали внимание широкой американской общественности и всего мира.

Пропускать же всех, успевать просеивать и фильтровать американские власти не успевали.

Отчасти в разрешении этого кризиса в тот момент помог коронавирус. Люди заболевали всюду, в том числе в США. В 2020 году Соединённые Штаты продемонстрировали самые худшие показатели по "ковидной" инфекции. Поэтому на какое-то время все эти толпы мигрантов на мексикано-американской границе схлынули.

Однако "ковидная" истерия потихоньку ослабевает. Человечество учится жить с этим заболеванием — носит маски, прививается. Страхи медленно стали отступать. И мигранты вновь штурмуют границу. "Стену Трампа" построить не удалось, поскольку Конгрессом не выделялось достаточно денег. Кризис на границе достиг небывалых размеров.

Приход к власти Байдена был воспринят потенциальными нелегальными эмигрантами в США как сигнал к действию. Трамп подчёркивал, что хочет перевести эмиграцию в иное русло — принимать людей в зависимости от ценности тех или иных эмигрантов для страны.

Его критиковали. Считалось, что избирательный подход противоречит духу американизма. В США считается, что слабым, угнетаемым следует помогать.

Обрадовавшись приходу Джо Байдена к власти, мигранты из Центральной Америки стали прорываться с января на территорию США. И не только из Центральной Америки. Среди мигрантов огромное количество людей из самых разных уголков света. Там есть и афганцы, которые бежали ещё до прихода к власти талибов. Там есть и африканцы, в частности из Ганы. И, как выясняется теперь, довольно много людей из СНГ.

Недавно в сети широкое распространение получило видео, где слышно, как через центральноамериканскую сельву пробирается с проводниками группа таджиков. Как утверждают специалисты, судя по их говору, это таджики с территории Узбекистана, когда-то жившие где-то в районе Самарканда.

Эти люди должны платить перевозчикам — переправщикам через границу до 10 тысяч долларов. Но надо ещё добраться до США. Есть ещё риск быть ограбленным, убитым и т. д. Но тем не менее всеми правдами и неправдами люди пытаются пробраться к так называемой "американской мечте".

Надо сказать, что по американским данным, которые открыто обсуждаются в СМИ, с января более миллиона нелегальных эмигрантов пересекло границу и частично проходит проверку в США, частично просто "рассосалось" по стране.

Только в июле этого года более 59 тысяч эмигрантов прошло на территорию США из Мексики и так называемого "северного треугольника" — это почти на 25% больше, чем в предыдущем месяце, и более чем на 300% больше, чем полгода назад.

Любопытно, что среди цифр, обнародованных американской таможенной службой и службой пограничного контроля, говорится об увеличении за это время нелегальных мигрантов из России. Если в июне их число было 402 человека, то в июле оно подпрыгнуло до 703.

Также отмечены мигранты из Украины, но их меньше — в июне было 48 человек, а в июле — 101.

Ну, конечно же, много беженцев из Колумбии — 748 человек, где очень острая политическая ситуация — политическая борьба сопровождается актами насилия, убийств.

Поэтому эмиграция из Латинской Америки привычна, не удивляет. Но, конечно же, основной массив мигрантов — из стран Центральной Америки.

Как аукнется, так и откликнется

Джо Байден

Возможно, Байден в силу возраста и не очень хорошего здоровья не является перспективным кандидатом на ещё один президентский срок. Потому и принимает столь легко непопулярные решения: о поспешном выводе американских войск из Афганистана, напоминающее скорее бегство, во имя идеалов американизма-гуманизма совершенно запустил ситуацию на южной границе.

Можно с большой вероятностью предсказывать, что этот кризис ему аукнется, и как только осядет пыль после афганской эпопеи, то о ситуации на границе с Мексикой будут говорить всё больше и больше.

Совершенно очевидно, что с большим количеством нелегальных эмигрантов возникают всяческие беззакония. Женщины подвергаются насилию. Иногда приграничные мстители нападают на мигрантов. Порой люди погибают при переходе через пустынную местность в Аризоне и Техасе от обезвоживания. Или умирают, будучи запертыми в не приспособленных для перевозки людей в индустриальных фургонах или рефрижераторах.

Нелегальная эмиграция увеличивает преступность в прилегающих к границе штатах. Поэтому остаётся лишь ждать, когда это всё политически ударит по администрации Джо Байдена.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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