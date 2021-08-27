Камала Харрис не склонила Вьетнам к стратегическому партнёрству

Вице-президент США Камала Харрис отправилась во Вьетнам c подарками, чтобы поссорить его с Китаем. Ханой, тем не менее, не собирается этого делать.

Харрис посетила Юго-Восточную Азию с проектом антиКитай

Вице-президент США Камала Харрис на этой неделе посетила страны Юго-Восточной Азии — Сингапур и Вьетнам.

Визит имел целью объединить страны региона, прежде всего блока АСЕАН* в проекте антиКитай. Эта цель укладывается в стратегию национальной безопасности США, в которой записано, что Китай представляет для страны "стратегическую угрозу".

Вашингтон успешно объединяет Европу против России. Но в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) такого рода проекты намного сложнее, так как китайские товары, кредиты и инвестиции симпатичны многим, а американские снижаются год от года.

Единственное, на чём можно "дружить" против Китая — это его территориальная экспансия в Южно-Китайском море** - объявление архипелага Спратли и Парацельских островов своей территорией и попытка сделать море внутренним.

Почему выбор пал на Сингапур и Вьетнам

Вояж Харрис происходил в очень неблагоприятный для США момент — в период созданного ими хаоса в Афганистане и, конечно, аналогия с Сайгоном 1975 года сыграла свою роль — никакого высокомерия не наблюдалось.

Выбор Сингапура определён давними союзническими отношениями. Между странами подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Сингапур обеспечивает американским войскам доступ к своим аэропортам и портам и оказывает им материально-техническую поддержку. Почти 80% населения Сингапура составляют китайцы, поэтому он является мостом между США и оппозицией в Китае.

Вьетнам США давно хотят сделать подобным союзником и от "всеобъемлющего партнерства" перейти к "стратегическому", которое Ханой имеет с Пекином. Но уже у трёх последних администраций США это не получается.

Тем не менее, Вьетнам резко критикует Китай за проведение военных маневров в районе спорного архипелага Спратли и считает его и Парацельские острова "неотъемлемой частью Вьетнама".

С подарками и критикой Китая

В Сингапуре Харрис заявила, что Пекин продолжает "принуждать, запугивать и предъявлять претензии на подавляющую часть Южно-Китайского моря". На пресс-конференции с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком она назвала территориальные притязания Китая "издевательством" и попыталась убедить вьетнамских властей оказать давление на Пекин.

Свои требования она подкрепила подарками — полутора миллионами доз вакцин от коронавируса, также подписаны два соглашения:

об организации в Вьетнаме отделения Центра по контролю и профилактике заболеваний, отвечающего за весь регион,

о строительстве нового американского посольства. Бюджет этого проекта составляет 1,2 миллиарда долларов США, он занимает площадь 3,2 гектара и считается символом будущих вьетнамско-американских отношений.

Ханой отказался менять характер отношений с Вашингтоном

Однако в Ханое не захотели менять характер отношений с США, подчекркнув, что дружить можно, но не против третьих стран.

"Собирая силы для борьбы с Китаем, США считают Вьетнам очень важным звеном этой линии фронта, в частности, в вопросе Восточного моря (Южно-Китайского), помимо общего голоса в АСЕАН", — сказал в интервью Baonghean. vn бывший директор Института стратегии и науки Министерства общественной безопасности, доцент, генерал-майор Ле Ван Куонг .

Наибольший интерес США к Вьетнаму, с его точки зрения, проявляется в области безопасности и обороны, а не экономики.

"Им нужно пройти через Вьетнам, чтобы укрепить свои отношения с АСЕАН, укрепить свои отношения с такими странами, как Япония, Индия, Австралия и т. д", отметил эксперт.

По его словам, Вьетнаму также "нужны США", так как положительное сальдо торгового баланса с ними составляет почти 50 миллиардов долларов. Вьетнам не откажется также от американских высоких технологий, прямых инвестиций, создания благоприятных условий для ввоза вьетнамских товаров в США, отметил он.

"Что касается безопасности и обороны, сотрудничество по-прежнему необходимо на благо обеих сторон, а не против третьей страны", подчеркнул Ле Ван Куонг.

Ханой доволен, что США "продолжают обещать поддерживать Вьетнам, чтобы защитить его законные интересы и поддержать мирный диалог, основанный на положениях Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС)", добавил эксперт.

Очевидно, что Ханой, "усаживаясь на два стула", хочет избежать прямой конфронтации с Пекином.

Совет Китая США: не переоценивайте своё доминирование

Китайская The Global Times сообщила, что "США не обманут Вьетнам" — Ханой не откажется от своих интересов в отношениях с Пекином в пользу Вашингтона.

"Не переоценивайте свое доминирование … страны региона не запрыгнут в антикитайскую колесницу США", — заявило посольство Китая во Вьетнаме .

"Позиция китайского правительства по проблеме Южно-Китайского моря последовательна и однозначна. Китай не намерен выдвигать новые претензии и не откажется от своих неотъемлемых и законных прав ", — заявили китайские дипломаты.

Они подчеркнули, что США на самом деле хотят не мира и стабильности в регионе или "свободы судоходства", а лишь свободы для американских военных кораблей "выходить из-под контроля" в Южно-Китайском море.

"США являются реальной движущей силой милитаризация и издевательства в регионе… мир не забывает военные преступления, совершенные США против народа Вьетнама и других народов", — уточнили в посольстве

США не удастся сформировать антикитайскую коалицию

Как сказал Pravda. Ru ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН кандидат исторических наук Григорий Локшин, США трудно будет сформировать антикитайскую коалицию, и это, вряд ли удастся.

"Это не получается, уже не получается. Потому что у всех этих стран, регионов свои интересы, свои отношения с Китаем. Китай для них — главный торговый партнер. И поэтому просто так затевать бузу с Китаем совершенно не в их интересах. Они не хотят вставать ни на ту сторону, ни на другую. А каждый тащит их к себе. И это будет продолжаться неизвестно, как долго", — сказал эксперт.

* Страны АСЕАН: Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также 10 стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

**Южно-Китайское море (Восточное море по версии Вьетнама) — это богатая ресурсами акватория, является жизненно важным коммерческим судоходным маршрутом с ежегодным оборотом на триллионы долларов. Китай претендует на почти всё море и его острова, это оспаривают Вьетнам, Малайзия и Филиппины. В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Китай не имеет приоритетных прав на использование Южно-Китайского моря. Пекин это решение проигнорировал.

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