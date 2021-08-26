Пусть умирают: Варшава начала строить стену на границе с Белоруссией

Польша, как страна НАТО, участвовавшая в интервенции в в Афганистане, Ираке, Ливии, должна нести ответственность за беженцев из этих стран, но Варшава не хочет.

17 дней Польша не пропускает беженцев, многие больны

По сообщениям польских СМИ, в лагере на польско-белорусской границе на белорусской стороне напротив польского города Уснаж-Гурны уже 17-й день находятся 32 человека. Из них 25 больны, женщина старше 50 лет находится в тяжёлом состоянии. Они ждут перехода на польскую сторону и не хотят возвращаться домой. Но перейти им не дают польские солдаты и пограничники.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил во вторник, 24 августа, посетив приграничный район, что "мы имеем дело с гибридной атакой на польско-белорусской границе: наш восточный сосед пытается дестабилизировать политическую ситуацию".

"По международному праву, ответственность за мигрантов несёт Белоруссия", — сказал Моравецкий.

Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев ситуацию на границе Польши и Белоруссии, издал документ о временных мерах, которые, как ожидается, будут действовать до середины сентября. Документ требует, чтобы Польша обеспечивала мигрантов, пересекающих границу,

водой,

едой,

медицинской помощью

и, если возможно, временным убежищем.

Поляки изворачиваются, как могут

Но поляки решили, что это не означает автоматического допуска мигрантов на территорию Польши и послали гуманитарный груз в Белоруссию, предварительно вытеснив туда мигрантов.

Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в пресс-релизе для РАР заявил, что "беженцы утверждают, что они были задержаны в Польше и доставлены на границу на машинах".

По его заверению, белорусская сторона относится "ко всем этим людям с максимальной гуманностью", о чём свидетельствуют случаи бесплатной медицинской помощи. Глаз отверг гуманитарную помощь Польши этим беженцам.

"Министерство иностранных дел Польши направило нам официальную ноту, и, не дожидаясь ответа, колонна (с грузом) направилась к границе, как будто Белоруссия не является суверенным государством и ответа ждать не приходится", — отметил Глаз.

Польша нарушает законы ЕС и принципы гуманизма

По словам Анатолия Глаза, беженцы, в соответствии с законами ЕС, требуют международной защиты в Польше, которую он назвал "страной, которая играет непосредственную роль в провоцировании миграции из Афганистана в качестве члена коалиции НАТО".

Представитель МИД Белоруссии добавил, что Польша действует вопреки

постановлениям ЕС,

положениям польской Конституции

и международных документов.

Глаз отметил, что Белоруссия не создаёт и не будет создавать "пограничных проблем" и что приграничное сотрудничество с соседними странами, включая Польшу, было успешным, но было "приостановлено в одностороннем порядке по инициативе ЕС".

"Граница должна быть линией сотрудничества, и все вопросы, связанные с ней, могут быть эффективно решены только путём диалога", — уточнил белорусский чиновник.

Польша начала строить стену с Белоруссией

Пограничная служба Польши сообщила, что 25 августа была предпринята 71-я попытка пересечения границы. Задержаны 20 иностранцев. С начала месяца пограничниками уже зафиксировано более трёх тысяч попыток нелегально пересечь границу Белоруссии с Польшей.

Согласно исследованию студии Social Changes, проведённому по заказу портала wPolityce.pl, строительство забора на восточной границе Польши поддерживается подавляющим большинством поляков.

"На этот вопрос положительно ответили 61 процент респондентов, из которых 34 процента выбрали ответ "определённо "да"; 27% — "скорее да". Только 20 процентов высказались против строительства забора. 19 процентов не имели своего мнения по этому поводу", — сообщает портал.

В среду, 25 августа, днём польские ​​военные начали строительство забора из колючей проволоки высотой около 2,5 метра и длиной 180 километров. Об этом написал в Twitter министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы укрепляем границы! Солдаты начали строить забор на польско-белорусской границе. Забор повысит её плотность и значительно затруднит попытки незаконного пересечения границы", — написал министр.

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